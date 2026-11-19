Súd OSN uznal Mjanmarsko za vinné z genocídy Rohingov, nariadil odškodnenie obetí
Historický rozsudok sa týka vojenských operácií z roku 2017, ktoré pripravili o život tisíce ľudí a vyhnali státisíce ďalších.
19.11.2026 (SITA.sk) - Historický rozsudok sa týka vojenských operácií z roku 2017, ktoré pripravili o život tisíce ľudí a vyhnali státisíce ďalších.
„Mjanmarsko je povinné odškodniť Rohingov za škody spôsobené porušením jeho záväzkov, pokiaľ tieto škody nebudú napravené navrátením do pôvodného stavu,“ vyhlásil predseda súdu Judži Iwasawa.
Súd rozhodol pomerom hlasov deväť ku šiestim, že Mjanmarsko porušilo Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídy. Mjanmarská armáda počas operácií v Jakchainskom štáte vypaľovala dediny, zabíjala civilistov a dopúšťala sa sexuálneho násilia.
Podľa medzinárodných vyšetrovateľov zahynulo najmenej desaťtisíc Rohingov a viac ako 700-tisíc ďalších utieklo do Bangladéša.
Žalobu podala v roku 2019 Gambia s podporou Organizácie islamskej spolupráce. Mjanmarsko obvinenia odmietalo a operácie označovalo za zásah proti povstalcom. Rozhodnutia ICJ sú právne záväzné, súd však nemá vlastné nástroje na ich vynútenie. Približne 1,2 milióna Rohingov naďalej žije v utečeneckých táboroch v Bangladéši.
Zdroj: SITA.sk - Súd OSN uznal Mjanmarsko za vinné z genocídy Rohingov, nariadil odškodnenie obetí © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzinárodný súdny dvor (ICJ) v Haagu vo štvrtok rozhodol, že Mjanmarsko sa počas brutálnych vojenských operácií proti moslimskej menšine Rohingov v roku 2017 dopustilo genocídy, a nariadil mu odškodniť obete.
Zabíjanie a sexuálne násilie
Súd rozhodol pomerom hlasov deväť ku šiestim, že Mjanmarsko porušilo Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídy. Mjanmarská armáda počas operácií v Jakchainskom štáte vypaľovala dediny, zabíjala civilistov a dopúšťala sa sexuálneho násilia.
Podľa medzinárodných vyšetrovateľov zahynulo najmenej desaťtisíc Rohingov a viac ako 700-tisíc ďalších utieklo do Bangladéša.
Právne záväzné, ale nevynútiteľné
Žalobu podala v roku 2019 Gambia s podporou Organizácie islamskej spolupráce. Mjanmarsko obvinenia odmietalo a operácie označovalo za zásah proti povstalcom. Rozhodnutia ICJ sú právne záväzné, súd však nemá vlastné nástroje na ich vynútenie. Približne 1,2 milióna Rohingov naďalej žije v utečeneckých táboroch v Bangladéši.
Zdroj: SITA.sk - Súd OSN uznal Mjanmarsko za vinné z genocídy Rohingov, nariadil odškodnenie obetí © SITA Všetky práva vyhradené.
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