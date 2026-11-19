Žilinka kritizuje návrh na zrušenie voľby poštou. Nevidí presvedčivý dôvod
Návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorým sa mala zrušiť voľba poštou, prepadol v stredu 11. novembra v parlamente už pre druhú neprítomnosť navrhovateľov na tejto ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorým sa mala zrušiť voľba poštou, prepadol v stredu 11. novembra v parlamente už pre druhú neprítomnosť navrhovateľov na tejto schôdzi.
Navrhované zrušenie voľby poštou zo zahraničia nepovažuje generálny prokurátor Maroš Žilinka za správny krok. Ako napísal na sociálnej sieti, jeho dôsledkom bude sťaženie prístupu občanov k volebnému právu. „Na takúto zmenu nevidím žiaden presvedčivý vecný ani odborný dôvod,“ vyhlásil.
Návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorým sa mala zrušiť voľba poštou, prepadol v stredu 11. novembra v parlamente už pre druhú neprítomnosť navrhovateľov na tejto schôdzi. Prvýkrát návrh zákona z toho istého dôvodu prepadol 16. septembra. Keďže dvakrát prepadol, malo by sa o ňom rokovať až o šesť mesiacov.
Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) v nedeľu v jednej z politických diskusných relácii tvrdil, že návrh na zrušenie voľby poštou pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa prepadol len na koniec schôdze, nie úplne. Zdôraznil vtedy, že má za to, že daný bod má ostať v programe schôdze, avizoval tiež, že požiada o výklad ústavnoprávny výbor. V utorok 17. novembra napokon Ústavnoprávny výbor NR SR rozhodol, že o rušení voľby poštou sa bude rokovať ešte na tejto schôdzi.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka kritizuje návrh na zrušenie voľby poštou. Nevidí presvedčivý dôvod © SITA Všetky práva vyhradené.
Navrhované zrušenie voľby poštou zo zahraničia nepovažuje generálny prokurátor Maroš Žilinka za správny krok. Ako napísal na sociálnej sieti, jeho dôsledkom bude sťaženie prístupu občanov k volebnému právu. „Na takúto zmenu nevidím žiaden presvedčivý vecný ani odborný dôvod,“ vyhlásil.
Návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorým sa mala zrušiť voľba poštou, prepadol v stredu 11. novembra v parlamente už pre druhú neprítomnosť navrhovateľov na tejto schôdzi. Prvýkrát návrh zákona z toho istého dôvodu prepadol 16. septembra. Keďže dvakrát prepadol, malo by sa o ňom rokovať až o šesť mesiacov.
Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) v nedeľu v jednej z politických diskusných relácii tvrdil, že návrh na zrušenie voľby poštou pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa prepadol len na koniec schôdze, nie úplne. Zdôraznil vtedy, že má za to, že daný bod má ostať v programe schôdze, avizoval tiež, že požiada o výklad ústavnoprávny výbor. V utorok 17. novembra napokon Ústavnoprávny výbor NR SR rozhodol, že o rušení voľby poštou sa bude rokovať ešte na tejto schôdzi.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka kritizuje návrh na zrušenie voľby poštou. Nevidí presvedčivý dôvod © SITA Všetky práva vyhradené.
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