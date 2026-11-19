Úradujúca majsterka sveta a olympijská šampiónka má vážny problém. Pre doping jej udelili dlhý trest
Tresty dostali aj dvaja ďalší kenskí bežci. Úradujúca majsterka sveta v maratóne Peres Jepchirchirová dostala trojročný zákaz činnosti za doping. Informovala o tom Jednotka ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Tresty dostali aj dvaja ďalší kenskí bežci.
Úradujúca majsterka sveta v maratóne Peres Jepchirchirová dostala trojročný zákaz činnosti za doping. Informovala o tom Jednotka pre integritu atletiky (AIU), čo predstavuje ďalšiu ranu pre povesť kenskej atletiky.
Tridsaťtriročná, titulmi ovešaná atlétka, ktorá získala aj olympijské zlato na hrách v Tokiu 2021, bola suspendovaná po tom, čo vzorka odobratá mimo súťaže preukázala stopy zakázanej látky EPO, ktorá zvyšuje výkonnosť prostredníctvom podpory krvotvorby. AIU potvrdila, že jej bol udelený trojročný zákaz činnosti s platnosťou od 20. októbra. Tresty dostali aj dvaja ďalší kenskí bežci.
Strieborná medailistka v polmaratóne z majstrovstiev sveta v cestnom behu Veronica Loleová dostala za rovnaký priestupok trojročný dištanc.
Ronald Korir, ktorý na Berlínskom maratóne v roku 2023 obsadil štvrté miesto, dostal šesťročný zákaz činnosti po tom, čo nedokázal vysvetliť nezrovnalosti vo svojom biologickom pase športovca.
Títo atléti sa pridali k viac ako 140 ďalším kenským športovcom, vrátane súčasnej svetovej rekordérky v maratóne žien Ruth Chepngetichovej, ktorých AIU od roku 2017 suspendovala alebo potrestala zákazom činnosti.
"Kenské úrady urobili za posledných päť rokov v boji proti dopingu veľký pokrok, no tieto prípady ukazujú, že pred nimi je ešte dlhá cesta," uviedol vo vyhlásení výkonný riaditeľ AIU Brett Clothier.
Organizácia spresnila, že vzorka od Jepchirchirovej bola odobratá mimo súťaže v Keni ešte pred jej víťazstvom na maratóne v Sydney v auguste tohto roka.
Má za sebou mimoriadne úspešnú kariéru – bola držiteľkou svetového rekordu v polmaratóne, štvornásobnou víťazkou pretekov zo série World Marathon Majors a triumfovala napríklad na Londýnskom maratóne (2024), Bostonskom maratóne (2022) či Newyorskom maratóne (2021).
Rozhodnutie organizácie World Athletics prideliť usporiadanie majstrovstiev sveta v roku 2029 Nairobi pravdepodobne povedie k prísnejšiemu skúmaniu antidopingových opatrení v tejto východoafrickej krajine.
"Tieto zákazy činnosti sú veľkou ranou pre naše súčasné úsilie v boji proti dopingu. Poškodzuje to našu národnú integritu i hrdosť. Rozhodnutie siahnuť po dopingových látkach je individuálnym krokom športovca, preto neodsudzujme všetkých športovcov.
Skutočnosť, že niektorí boli odhalení, svedčí o tom, že robíme pokroky. Naďalej budeme chrániť čistých športovcov, ktorí sú pripravení brániť dobré meno krajiny," povedala šéfka kenskej antidopingovej agentúry (ADAK) Peninah Wahomeová.
Keňa minulý mesiac hostila zástupcov Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), ktorí pricestovali na trojdňovú návštevu. Šéf tejto organizácie Witold Bańka krajine zdôraznil, že musí presadzovať politiku nulovej tolerancie voči dopingu. "Keňa sa hrdo nazýva domovom šampiónov. Aby však tento domov zostal uznávaný a dôveryhodný, musí byť aj čistý," uviedol Bańka.
Zdroj: SITA.sk - Úradujúca majsterka sveta a olympijská šampiónka má vážny problém. Pre doping jej udelili dlhý trest © SITA Všetky práva vyhradené.
Úradujúca majsterka sveta v maratóne Peres Jepchirchirová dostala trojročný zákaz činnosti za doping. Informovala o tom Jednotka pre integritu atletiky (AIU), čo predstavuje ďalšiu ranu pre povesť kenskej atletiky.
Tridsaťtriročná, titulmi ovešaná atlétka, ktorá získala aj olympijské zlato na hrách v Tokiu 2021, bola suspendovaná po tom, čo vzorka odobratá mimo súťaže preukázala stopy zakázanej látky EPO, ktorá zvyšuje výkonnosť prostredníctvom podpory krvotvorby. AIU potvrdila, že jej bol udelený trojročný zákaz činnosti s platnosťou od 20. októbra. Tresty dostali aj dvaja ďalší kenskí bežci.
Množstvo suspendácií
Strieborná medailistka v polmaratóne z majstrovstiev sveta v cestnom behu Veronica Loleová dostala za rovnaký priestupok trojročný dištanc.
Ronald Korir, ktorý na Berlínskom maratóne v roku 2023 obsadil štvrté miesto, dostal šesťročný zákaz činnosti po tom, čo nedokázal vysvetliť nezrovnalosti vo svojom biologickom pase športovca.
Títo atléti sa pridali k viac ako 140 ďalším kenským športovcom, vrátane súčasnej svetovej rekordérky v maratóne žien Ruth Chepngetichovej, ktorých AIU od roku 2017 suspendovala alebo potrestala zákazom činnosti.
Veľa triumfov
"Kenské úrady urobili za posledných päť rokov v boji proti dopingu veľký pokrok, no tieto prípady ukazujú, že pred nimi je ešte dlhá cesta," uviedol vo vyhlásení výkonný riaditeľ AIU Brett Clothier.
Organizácia spresnila, že vzorka od Jepchirchirovej bola odobratá mimo súťaže v Keni ešte pred jej víťazstvom na maratóne v Sydney v auguste tohto roka.
Má za sebou mimoriadne úspešnú kariéru – bola držiteľkou svetového rekordu v polmaratóne, štvornásobnou víťazkou pretekov zo série World Marathon Majors a triumfovala napríklad na Londýnskom maratóne (2024), Bostonskom maratóne (2022) či Newyorskom maratóne (2021).
Robia pokroky
Rozhodnutie organizácie World Athletics prideliť usporiadanie majstrovstiev sveta v roku 2029 Nairobi pravdepodobne povedie k prísnejšiemu skúmaniu antidopingových opatrení v tejto východoafrickej krajine.
"Tieto zákazy činnosti sú veľkou ranou pre naše súčasné úsilie v boji proti dopingu. Poškodzuje to našu národnú integritu i hrdosť. Rozhodnutie siahnuť po dopingových látkach je individuálnym krokom športovca, preto neodsudzujme všetkých športovcov.
Skutočnosť, že niektorí boli odhalení, svedčí o tom, že robíme pokroky. Naďalej budeme chrániť čistých športovcov, ktorí sú pripravení brániť dobré meno krajiny," povedala šéfka kenskej antidopingovej agentúry (ADAK) Peninah Wahomeová.
Keňa minulý mesiac hostila zástupcov Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), ktorí pricestovali na trojdňovú návštevu. Šéf tejto organizácie Witold Bańka krajine zdôraznil, že musí presadzovať politiku nulovej tolerancie voči dopingu. "Keňa sa hrdo nazýva domovom šampiónov. Aby však tento domov zostal uznávaný a dôveryhodný, musí byť aj čistý," uviedol Bańka.
Zdroj: SITA.sk - Úradujúca majsterka sveta a olympijská šampiónka má vážny problém. Pre doping jej udelili dlhý trest © SITA Všetky práva vyhradené.
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