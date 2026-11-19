Koalícia odmietla zaradiť na rokovanie návrh SaS na preverovanie pracovníkov detských táborov
Poslankyňa Vladimíra Marcinková predložila novelu v reakcii na kauzu Chachaland. Chcela ňou zaviesť povinnú kontrolu trestnej minulosti ľudí pracujúcich s deťmi. Koalícia ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Poslankyňa Vladimíra Marcinková predložila novelu v reakcii na kauzu Chachaland. Chcela ňou zaviesť povinnú kontrolu trestnej minulosti ľudí pracujúcich s deťmi.
Koalícia odmietla rokovať o návrhu na ochranu detí v táboroch. Novelu do parlamentu predložila poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita Vladimíra Marcinková v reakcii na kauzu Chachaland. V ochrane detí pred násilím a zneužívaním má štát podľa liberálov veľké nedostatky. Napraviť to mala práve novela, ktorá by zaviedla povinné preverovanie trestnej minulosti všetkých ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu s deťmi v táboroch.
Marcinková chcela, aby parlament riešil tému ochrany detí práve na Svetový deň prevencie zneužívania detí. Navrhla preto, aby sa novela zaradila na štvrtkové rokovanie parlamentu. „Namiesto toho parlament od rána pokračuje v rušení voľby poštou zo zahraničia. Toto sú priority koalície. Nie deti, ale krivenie volebných pravidiel a upevňovanie moci,“ upozornila poslankyňa.
Práve kauza Chachaland podľa nej odhalila viacero nedostatkov v systéme ochrany detí. Jedným z nich je chýbajúca kontrola bezúhonnosti vedúcich či ďalších pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s deťmi. Novela to má napraviť a priniesť povinnosť overovania trestnej minulosti. Na to, aby niekto mohol pracovať s deťmi v táboroch, by tak musel mať čistý register trestov a ľudia odsúdení za trestný čin proti deťom by nemohli s deťmi v tábore pracovať ani po zahladení odsúdenia.
Marcinková pripomenula, že v lete predložila aj návrh zákona, podľa ktorého by sa všetky deti mladšie ako 12 rokov automaticky považovali za bezbranné osoby. Vysvetlila, že deti v takomto veku nedokážu účinne vyhodnotiť riziko a brániť sa voči násiliu. Týmto zákonom sa poslankyňa inšpirovala v susednom Česku, kde takáto úprava funguje ako účinný nástroj v boji proti sexuálnym predátorom. Ani o tomto návrhu však parlament doposiaľ nerokoval.
Zdroj: SITA.sk - Koalícia odmietla zaradiť na rokovanie návrh SaS na preverovanie pracovníkov detských táborov © SITA Všetky práva vyhradené.
Koalícia odmietla rokovať o návrhu na ochranu detí v táboroch. Novelu do parlamentu predložila poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita Vladimíra Marcinková v reakcii na kauzu Chachaland. V ochrane detí pred násilím a zneužívaním má štát podľa liberálov veľké nedostatky. Napraviť to mala práve novela, ktorá by zaviedla povinné preverovanie trestnej minulosti všetkých ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu s deťmi v táboroch.
Svetový deň prevencie zneužívania detí
Marcinková chcela, aby parlament riešil tému ochrany detí práve na Svetový deň prevencie zneužívania detí. Navrhla preto, aby sa novela zaradila na štvrtkové rokovanie parlamentu. „Namiesto toho parlament od rána pokračuje v rušení voľby poštou zo zahraničia. Toto sú priority koalície. Nie deti, ale krivenie volebných pravidiel a upevňovanie moci,“ upozornila poslankyňa.
Práve kauza Chachaland podľa nej odhalila viacero nedostatkov v systéme ochrany detí. Jedným z nich je chýbajúca kontrola bezúhonnosti vedúcich či ďalších pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s deťmi. Novela to má napraviť a priniesť povinnosť overovania trestnej minulosti. Na to, aby niekto mohol pracovať s deťmi v táboroch, by tak musel mať čistý register trestov a ľudia odsúdení za trestný čin proti deťom by nemohli s deťmi v tábore pracovať ani po zahladení odsúdenia.
Predloženie návrhu zákona
Marcinková pripomenula, že v lete predložila aj návrh zákona, podľa ktorého by sa všetky deti mladšie ako 12 rokov automaticky považovali za bezbranné osoby. Vysvetlila, že deti v takomto veku nedokážu účinne vyhodnotiť riziko a brániť sa voči násiliu. Týmto zákonom sa poslankyňa inšpirovala v susednom Česku, kde takáto úprava funguje ako účinný nástroj v boji proti sexuálnym predátorom. Ani o tomto návrhu však parlament doposiaľ nerokoval.
Zdroj: SITA.sk - Koalícia odmietla zaradiť na rokovanie návrh SaS na preverovanie pracovníkov detských táborov © SITA Všetky práva vyhradené.
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