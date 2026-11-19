Takmer ako súťaž miss. Traja prezidenti si želajú svetový mier, nerozširovanie jadrových zbraní a diplomatickú imunitu k tomu
Spoločné vyhlásenie prezidentov Putina, Si Ťin-pchinga a Trumpa ako prvé zverejnili čínske štátne médiá a Kremeľ. Biely dom zatiaľ vlastnú verziu dokumentu nezverejnil. Čína, USA a Rusko vo ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Spoločné vyhlásenie prezidentov Putina, Si Ťin-pchinga a Trumpa ako prvé zverejnili čínske štátne médiá a Kremeľ. Biely dom zatiaľ vlastnú verziu dokumentu nezverejnil.
Čína, USA a Rusko vo štvrtok po historickom trojstrannom samite ich prezidentov v čínskom Šen-čene zverejnili spoločnú „Mierovú deklaráciu“, v ktorej sa zaviazali spolupracovať na zachovaní strategickej stability, medzinárodnej bezpečnosti a znižovaní jadrových rizík.
Spoločné vyhlásenie ako prvé zverejnili čínske štátne médiá a Kremeľ. Biely dom zatiaľ vlastnú verziu dokumentu nezverejnil.
Podľa deklarácie prezidenti Si Ťin-pching, Donald Trump a Vladimir Putin absolvovali „podrobnú výmenu názorov na súčasnú medzinárodnú situáciu“ a zaviazali sa podporovať medzinárodnú bezpečnosť. Dokument zároveň uvádza, že tri krajiny „plánujú zvýšiť produkciu a dodávky rafinovaných ropných produktov“ a zdôraznili význam stabilných energetických tokov.
Lídri sa tiež dohodli na dialógu o znižovaní jadrových rizík a zabránení šíreniu jadrových zbraní. „Traja prezidenti opätovne potvrdili, že jadrovú vojnu nemožno vyhrať a nikdy sa nesmie viesť,“ uvádza deklarácia.
Dokument sa kriticky vyjadruje aj k Medzinárodnému trestnému súdu (ICC) a podobným inštitúciám, ktoré podľa signatárov „nesmú zneužívať svoju jurisdikciu“. Prezidenti zároveň zdôraznili význam súhlasu štátov s medzinárodnými konaniami a rešpektovania diplomatickej imunity štátnych predstaviteľov.
Všetky tri krajiny sa takisto zaviazali podporovať reformu Organizácie Spojených národov (OSN). V spoločnej deklarácii uvádzajú, že sú „odhodlané podporovať reformu Organizácie Spojených národov tak, aby dokázala účinnejšie reagovať na globálne výzvy a plniť svoje základné poslanie, ktorým je zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti.“
Čínsky prezident Si Ťin-pching po rokovaniach označil stretnutie za „pozitívne, konštruktívne a plodné“. „Naše tri krajiny zdieľajú spoločný pohľad na ochranu svetového mieru,“ vyhlásil. „Semená zasiate počas dnešného trojstranného stretnutia nepochybne zapustia korene, vyklíčia a prinesú ovocie“.
Americký prezident Donald Trump opustil Šen-čen krátko po skončení samitu.
Zdroj: SITA.sk - Takmer ako súťaž miss. Traja prezidenti si želajú svetový mier, nerozširovanie jadrových zbraní a diplomatickú imunitu k tomu © SITA Všetky práva vyhradené.
Čína, USA a Rusko vo štvrtok po historickom trojstrannom samite ich prezidentov v čínskom Šen-čene zverejnili spoločnú „Mierovú deklaráciu“, v ktorej sa zaviazali spolupracovať na zachovaní strategickej stability, medzinárodnej bezpečnosti a znižovaní jadrových rizík.
Spoločné vyhlásenie ako prvé zverejnili čínske štátne médiá a Kremeľ. Biely dom zatiaľ vlastnú verziu dokumentu nezverejnil.
Bezpečnosť, energie a jadrové zbrane
Podľa deklarácie prezidenti Si Ťin-pching, Donald Trump a Vladimir Putin absolvovali „podrobnú výmenu názorov na súčasnú medzinárodnú situáciu“ a zaviazali sa podporovať medzinárodnú bezpečnosť. Dokument zároveň uvádza, že tri krajiny „plánujú zvýšiť produkciu a dodávky rafinovaných ropných produktov“ a zdôraznili význam stabilných energetických tokov.
Lídri sa tiež dohodli na dialógu o znižovaní jadrových rizík a zabránení šíreniu jadrových zbraní. „Traja prezidenti opätovne potvrdili, že jadrovú vojnu nemožno vyhrať a nikdy sa nesmie viesť,“ uvádza deklarácia.
Kritika ICC a podpora reformy OSN
Dokument sa kriticky vyjadruje aj k Medzinárodnému trestnému súdu (ICC) a podobným inštitúciám, ktoré podľa signatárov „nesmú zneužívať svoju jurisdikciu“. Prezidenti zároveň zdôraznili význam súhlasu štátov s medzinárodnými konaniami a rešpektovania diplomatickej imunity štátnych predstaviteľov.
Všetky tri krajiny sa takisto zaviazali podporovať reformu Organizácie Spojených národov (OSN). V spoločnej deklarácii uvádzajú, že sú „odhodlané podporovať reformu Organizácie Spojených národov tak, aby dokázala účinnejšie reagovať na globálne výzvy a plniť svoje základné poslanie, ktorým je zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti.“
Po plodnej diskusii rýchly odchod
Čínsky prezident Si Ťin-pching po rokovaniach označil stretnutie za „pozitívne, konštruktívne a plodné“. „Naše tri krajiny zdieľajú spoločný pohľad na ochranu svetového mieru,“ vyhlásil. „Semená zasiate počas dnešného trojstranného stretnutia nepochybne zapustia korene, vyklíčia a prinesú ovocie“.
Americký prezident Donald Trump opustil Šen-čen krátko po skončení samitu.
Zdroj: SITA.sk - Takmer ako súťaž miss. Traja prezidenti si želajú svetový mier, nerozširovanie jadrových zbraní a diplomatickú imunitu k tomu © SITA Všetky práva vyhradené.
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