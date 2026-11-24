Mier na Ukrajine neukončí ruské sabotáže v Európe, varuje Poľsko
„Je ťažké si predstaviť, že by mierová dohoda zmenila postoj ruského vedenia alebo ho prinútila upustiť od vykonávania týchto operácií,“ konštatoval koordinátor poľských špeciálnych služieb Tomasz ...
24.11.2026 (SITA.sk) - „Je ťažké si predstaviť, že by mierová dohoda zmenila postoj ruského vedenia alebo ho prinútila upustiť od vykonávania týchto operácií,“ konštatoval koordinátor poľských špeciálnych služieb Tomasz Siemoniak.
Mierová dohoda na Ukrajine by neukončila ruskú sabotážnu kampaň proti Európe. Ako referuje web Politico, vyhlásil to koordinátor poľských špeciálnych služieb Tomasz Siemoniak.
Tajné operácie Ruska sa v ostatných mesiacoch zintenzívnili, uviedol Siemoniak. Poukázal na to, že ruskí agenti sa okrem zakladania požiarov v skladoch a nákupných centrách začali zameriavať aj na železnice, komunikačné zariadenia a objekty obranného sektora. Cieľom niektorých útokov je narušiť dodávky na Ukrajinu, Moskva chce ale zároveň zastrašiť európske vlády a oslabiť NATO. Siemoniak zdôraznil, že tieto ciele by pretrvali aj po skončení vojny medzi Ukrajinou a Ruskom.
„Je ťažké si predstaviť, že by mierová dohoda zmenila postoj ruského vedenia alebo ho prinútila upustiť od vykonávania týchto operácií,“ konštatoval Siemoniak.
Zintenzívnenie sabotážnych operácií v ostatnom období spojil so širšou stratégiou Ruska, ktorej cieľom je vyvíjať tlak na ukrajinskú ekonomiku a narúšať trasy, po ktorých európske krajiny posielajú dodávky na Ukrajinu. Poľsko ako významný tranzitný uzol západnej pomoci je podľa neho týmto aktivitám obzvlášť vystavené.
Sabotéri, ktorí konali na príkaz Kremľa, vlani vyhodili do vzduchu úsek železničnej trate neďaleko Varšavy. Ide o súčasť jednej z hlavných trás, ktoré využívajú na prepravu pomoci na Ukrajinu. Začiatkom tohto mesiaca pracovníci bezpečnostnej služby v Estónsku zmarili pokus o podpálenie továrne na výrobu dronov. Estónske úrady z pokusu obvinili ruskú vojenskú spravodajskú službu.
Šírením strachu, vyvolávaním napätia a podkopávaním dôvery v európske vlády chce Moskva „oslabiť odhodlanie podporovať Ukrajinu“, povedal Siemoniak. Vývoj situácie na Ukrajine, či už z pohľadu Ruska priaznivý alebo nepriaznivý, by mohol Moskvu „podnietiť k rozšíreniu hybridnej agresie“, uviedol Siemoniak. Kremeľ by sa mohol pokúsiť vtiahnuť do konfrontácie ďalšie krajiny alebo odradiť ich obyvateľov od podpory Ukrajiny či zaujímania protiruských postojov.
Zdroj: SITA.sk - Mier na Ukrajine neukončí ruské sabotáže v Európe, varuje Poľsko © SITA Všetky práva vyhradené.
Mierová dohoda na Ukrajine by neukončila ruskú sabotážnu kampaň proti Európe. Ako referuje web Politico, vyhlásil to koordinátor poľských špeciálnych služieb Tomasz Siemoniak.
Tajné operácie Ruska sa v ostatných mesiacoch zintenzívnili, uviedol Siemoniak. Poukázal na to, že ruskí agenti sa okrem zakladania požiarov v skladoch a nákupných centrách začali zameriavať aj na železnice, komunikačné zariadenia a objekty obranného sektora. Cieľom niektorých útokov je narušiť dodávky na Ukrajinu, Moskva chce ale zároveň zastrašiť európske vlády a oslabiť NATO. Siemoniak zdôraznil, že tieto ciele by pretrvali aj po skončení vojny medzi Ukrajinou a Ruskom.
„Je ťažké si predstaviť, že by mierová dohoda zmenila postoj ruského vedenia alebo ho prinútila upustiť od vykonávania týchto operácií,“ konštatoval Siemoniak.
Zintenzívnenie sabotážnych operácií v ostatnom období spojil so širšou stratégiou Ruska, ktorej cieľom je vyvíjať tlak na ukrajinskú ekonomiku a narúšať trasy, po ktorých európske krajiny posielajú dodávky na Ukrajinu. Poľsko ako významný tranzitný uzol západnej pomoci je podľa neho týmto aktivitám obzvlášť vystavené.
Sabotéri, ktorí konali na príkaz Kremľa, vlani vyhodili do vzduchu úsek železničnej trate neďaleko Varšavy. Ide o súčasť jednej z hlavných trás, ktoré využívajú na prepravu pomoci na Ukrajinu. Začiatkom tohto mesiaca pracovníci bezpečnostnej služby v Estónsku zmarili pokus o podpálenie továrne na výrobu dronov. Estónske úrady z pokusu obvinili ruskú vojenskú spravodajskú službu.
Šírením strachu, vyvolávaním napätia a podkopávaním dôvery v európske vlády chce Moskva „oslabiť odhodlanie podporovať Ukrajinu“, povedal Siemoniak. Vývoj situácie na Ukrajine, či už z pohľadu Ruska priaznivý alebo nepriaznivý, by mohol Moskvu „podnietiť k rozšíreniu hybridnej agresie“, uviedol Siemoniak. Kremeľ by sa mohol pokúsiť vtiahnuť do konfrontácie ďalšie krajiny alebo odradiť ich obyvateľov od podpory Ukrajiny či zaujímania protiruských postojov.
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Zdroj: SITA.sk - Mier na Ukrajine neukončí ruské sabotáže v Európe, varuje Poľsko © SITA Všetky práva vyhradené.
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