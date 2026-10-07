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07. októbra 2026
EÚ financuje neziskové organizácie, ktoré lobujú za jej politiky, upozorňuje analýza
Organizácie financované z verejných zdrojov EÚ vystupujú vo verejnej diskusii ako nezávislý hlas občianskej spoločnosti.
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7.10.2026 (SITA.sk) - Organizácie financované z verejných zdrojov EÚ vystupujú vo verejnej diskusii ako nezávislý hlas občianskej spoločnosti.
Európska komisia poskytuje milióny eur neziskovým organizáciám, ktoré následne presadzujú viaceré politiky podporované samotnou Komisiou. Prichádzajú s verejnými výzvami, rokujú s predstaviteľmi európskych inštitúcií a svoje požiadavky presadzujú voči europoslancom či členským štátom.
Môže tak vznikať situácia, keď sa politické priority Komisie vo verejnej diskusii objavujú zároveň ako požiadavky organizácií občianskej spoločnosti.
Na tento mechanizmus, označovaný ako "cirkulárny lobing", upozorňuje analýza think-tanku Free Market Foundation How Public Funds Support Advocacy Campaigns in Brussels. Tá preskúmala financovanie a aktivity deviatich organizácií pôsobiacich v oblastiach životného prostredia a klímy, potravinovej politiky, verejného zdravia či regulácie tabaku a nikotínu.
Podľa analýzy získalo deväť skúmaných organizácií približne 12,8 milióna eur z verejných zdrojov, pričom takmer 97 percent z tejto sumy pochádzalo od Európskej komisie. So skúmanými organizáciami bolo zároveň spojených 110 ľudí s akreditáciou na vstup do Európskeho parlamentu.
Tieto organizácie získavajú od Komisie takzvané operačné granty. Tie na rozdiel od grantov určených na konkrétne projekty pomáhajú financovať samotný chod organizácií.
European Public Health Alliance (EPHA), jedna z organizácií sledovaných v analýze, pri požiadavke na obnovenie operačných grantov uviedla, že tieto peniaze pokrývajú aj čas a zdroje potrebné na poskytovanie vstupov do európskej legislatívy a politiky či budovanie podpory tém verejného zdravia. Zároveň upozorňovala, že výpadok operačných grantov môže viesť k prepúšťaniu, zatváraniu kancelárií a obmedzovaniu aktivít zdravotníckych organizácií.
Podobné prepojenie opisuje analýza aj v potravinovej politike. SAFE – Safe Food Advocacy Europe získava podporu EÚ prostredníctvom operačného grantu a zároveň sa zapája do tvorby európskej potravinovej politiky. Presadzuje opatrenia napríklad v oblasti označovania a zloženia potravín či environmentálnych pravidiel.
Medzi organizáciami sledovanými v analýze sú aj subjekty aktívne v európskej tabakovej politike. Podľa údajov Free Market Foundation získala European Cancer Organisation (ECO) od Európskej komisie približne 1,46 milióna eur, EPHA 574-tisíc eur a Smoke Free Partnership (SFP) 100-tisíc eur.
Pri Smoke Free Partnership je prepojenie medzi európskym financovaním a advokačnou činnosťou viditeľné aj z údajov samotnej organizácie. SFP uvádza, že do roku 2025 dostávala operačné financovanie od Európskej komisie a že väčšina jej zdrojov smeruje na informačnú a advokačnú činnosť, publikácie a workshopy. Organizácia sa venuje presadzovaniu opatrení na kontrolu tabaku na úrovni EÚ a členských štátov.
Ako môže cirkulárny lobing vyzerať v praxi, ukazuje príklad zo septembra minulého roka. Smoke Free Partnership, European Cancer Organisation a ďalšie zdravotnícke organizácie sa 30. septembra 2025 stretli s eurokomisármi Wopkem Hoekstrom a Olivérom Várhelyim. Témou stretnutia bolo verejné zdravie a tabaková politika.
Hoekstra následne o stretnutí informoval aj verejne. Uviedol, že s organizáciami diskutovali okrem iného o nových nikotínových výrobkoch. Zároveň pripomenul, že jednou z jeho priorít ako eurokomisára zodpovedného za dane je modernizácia smernice o spotrebných daniach z tabaku (TED). Návrh Komisie má rozšíriť zdanenie na ďalšie výrobky vrátane elektronických cigariet a zvýšiť minimálne sadzby spotrebných daní.
V rovnaký deň koalícia zdravotníckych organizácií vrátane SFP a ECO vyzvala členské štáty, aby dôrazne podporili návrh Európskej komisie na revíziu TED. SFP zároveň zverejnila vlastnú analýzu návrhu s odporúčaniami na úpravu pripravovaných pravidiel.
Samotné verejné financovanie nepreukazuje, že Komisia organizáciám určuje ich postoje alebo že konkrétny grant financoval konkrétnu lobingovú aktivitu. Free Market Foundation poukazuje na súbeh financovania organizácií z rozpočtu EÚ a ich advokačných aktivít v oblastiach, v ktorých presadzujú podobné opatrenia ako Komisia.
Financovanie organizácií občianskej spoločnosti z európskych zdrojov má pokračovať aj v ďalšom rozpočtovom období. V návrhu rozpočtu EÚ na roky 2028 až 2034 Komisia počíta s novým programom AgoraEU, ktorý má zastrešiť podporu kultúry, médií, občianskej spoločnosti, demokratickej participácie, práv a európskych hodnôt.
Na celý program AgoraEU Komisia navrhla približne 8,6 miliardy eur. Z toho má približne 3,6 miliardy eur smerovať do časti CERV+, zameranej na základné práva, rovnosť, demokratickú participáciu a právny štát. Z týchto zdrojov sa má financovať aj podpora organizácií občianskej spoločnosti a ich zapájania do verejného života.
Rada EÚ v máji schválila čiastočnú rokovaciu pozíciu k programu. O jeho konečnej podobe a objeme financií sa rozhodne až v rámci dohody o viacročnom rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034.
Zdroj: SITA.sk - EÚ financuje neziskové organizácie, ktoré lobujú za jej politiky, upozorňuje analýza © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska komisia poskytuje milióny eur neziskovým organizáciám, ktoré následne presadzujú viaceré politiky podporované samotnou Komisiou. Prichádzajú s verejnými výzvami, rokujú s predstaviteľmi európskych inštitúcií a svoje požiadavky presadzujú voči europoslancom či členským štátom.
Môže tak vznikať situácia, keď sa politické priority Komisie vo verejnej diskusii objavujú zároveň ako požiadavky organizácií občianskej spoločnosti.
Na tento mechanizmus, označovaný ako "cirkulárny lobing", upozorňuje analýza think-tanku Free Market Foundation How Public Funds Support Advocacy Campaigns in Brussels. Tá preskúmala financovanie a aktivity deviatich organizácií pôsobiacich v oblastiach životného prostredia a klímy, potravinovej politiky, verejného zdravia či regulácie tabaku a nikotínu.
Podľa analýzy získalo deväť skúmaných organizácií približne 12,8 milióna eur z verejných zdrojov, pričom takmer 97 percent z tejto sumy pochádzalo od Európskej komisie. So skúmanými organizáciami bolo zároveň spojených 110 ľudí s akreditáciou na vstup do Európskeho parlamentu.
Granty financujú aj chod organizácií
Tieto organizácie získavajú od Komisie takzvané operačné granty. Tie na rozdiel od grantov určených na konkrétne projekty pomáhajú financovať samotný chod organizácií.
European Public Health Alliance (EPHA), jedna z organizácií sledovaných v analýze, pri požiadavke na obnovenie operačných grantov uviedla, že tieto peniaze pokrývajú aj čas a zdroje potrebné na poskytovanie vstupov do európskej legislatívy a politiky či budovanie podpory tém verejného zdravia. Zároveň upozorňovala, že výpadok operačných grantov môže viesť k prepúšťaniu, zatváraniu kancelárií a obmedzovaniu aktivít zdravotníckych organizácií.
Podobné prepojenie opisuje analýza aj v potravinovej politike. SAFE – Safe Food Advocacy Europe získava podporu EÚ prostredníctvom operačného grantu a zároveň sa zapája do tvorby európskej potravinovej politiky. Presadzuje opatrenia napríklad v oblasti označovania a zloženia potravín či environmentálnych pravidiel.
Previazanosť v tabakovej politike
Medzi organizáciami sledovanými v analýze sú aj subjekty aktívne v európskej tabakovej politike. Podľa údajov Free Market Foundation získala European Cancer Organisation (ECO) od Európskej komisie približne 1,46 milióna eur, EPHA 574-tisíc eur a Smoke Free Partnership (SFP) 100-tisíc eur.
Pri Smoke Free Partnership je prepojenie medzi európskym financovaním a advokačnou činnosťou viditeľné aj z údajov samotnej organizácie. SFP uvádza, že do roku 2025 dostávala operačné financovanie od Európskej komisie a že väčšina jej zdrojov smeruje na informačnú a advokačnú činnosť, publikácie a workshopy. Organizácia sa venuje presadzovaniu opatrení na kontrolu tabaku na úrovni EÚ a členských štátov.
Ako môže cirkulárny lobing vyzerať v praxi, ukazuje príklad zo septembra minulého roka. Smoke Free Partnership, European Cancer Organisation a ďalšie zdravotnícke organizácie sa 30. septembra 2025 stretli s eurokomisármi Wopkem Hoekstrom a Olivérom Várhelyim. Témou stretnutia bolo verejné zdravie a tabaková politika.
Hoekstra následne o stretnutí informoval aj verejne. Uviedol, že s organizáciami diskutovali okrem iného o nových nikotínových výrobkoch. Zároveň pripomenul, že jednou z jeho priorít ako eurokomisára zodpovedného za dane je modernizácia smernice o spotrebných daniach z tabaku (TED). Návrh Komisie má rozšíriť zdanenie na ďalšie výrobky vrátane elektronických cigariet a zvýšiť minimálne sadzby spotrebných daní.
V rovnaký deň koalícia zdravotníckych organizácií vrátane SFP a ECO vyzvala členské štáty, aby dôrazne podporili návrh Európskej komisie na revíziu TED. SFP zároveň zverejnila vlastnú analýzu návrhu s odporúčaniami na úpravu pripravovaných pravidiel.
Samotné verejné financovanie nepreukazuje, že Komisia organizáciám určuje ich postoje alebo že konkrétny grant financoval konkrétnu lobingovú aktivitu. Free Market Foundation poukazuje na súbeh financovania organizácií z rozpočtu EÚ a ich advokačných aktivít v oblastiach, v ktorých presadzujú podobné opatrenia ako Komisia.
Financovanie má pokračovať aj po roku 2027
Financovanie organizácií občianskej spoločnosti z európskych zdrojov má pokračovať aj v ďalšom rozpočtovom období. V návrhu rozpočtu EÚ na roky 2028 až 2034 Komisia počíta s novým programom AgoraEU, ktorý má zastrešiť podporu kultúry, médií, občianskej spoločnosti, demokratickej participácie, práv a európskych hodnôt.
Na celý program AgoraEU Komisia navrhla približne 8,6 miliardy eur. Z toho má približne 3,6 miliardy eur smerovať do časti CERV+, zameranej na základné práva, rovnosť, demokratickú participáciu a právny štát. Z týchto zdrojov sa má financovať aj podpora organizácií občianskej spoločnosti a ich zapájania do verejného života.
Rada EÚ v máji schválila čiastočnú rokovaciu pozíciu k programu. O jeho konečnej podobe a objeme financií sa rozhodne až v rámci dohody o viacročnom rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034.
Zdroj: SITA.sk - EÚ financuje neziskové organizácie, ktoré lobujú za jej politiky, upozorňuje analýza © SITA Všetky práva vyhradené.
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