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07. októbra 2026

Ukrajina zasiahla tanker pri pobreží Soči, ropa horí na hladine Čierneho mora


Tagy: Čierne more Ropný tanker Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinský útok Vojna na Ukrajine

Primátor Soči na sociálnych sieťach oznámil, že úrady obmedzili prístup k pobrežiu a plážam. Ukrajina v utorok večer zaútočila na ropný tanker pri ruskom pobreží ...



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aptopix_iraq_iran_us_israel_04471 676x451 7.10.2026 (SITA.sk) - Primátor Soči na sociálnych sieťach oznámil, že úrady obmedzili prístup k pobrežiu a plážam.


Ukrajina v utorok večer zaútočila na ropný tanker pri ruskom pobreží Čierneho mora, informovali miestne úrady. Útok vyvolal rozsiahly požiar a hustý oblak čierneho dymu zahalil časť letoviska Soči.

Obe strany konfliktu od začiatku vojny v roku 2022 opakovane útočia na obchodnú lodnú dopravu v oblasti Čierneho mora. Rusko v uplynulých dňoch zasiahlo lode prevážajúce ukrajinské obilie pri pobreží Rumunska.

Ruské ministerstvo dopravy uviedlo, že tanker plaviaci sa pod libérijskou vlajkou napadli „námorné drony“ a „ropa horí priamo na hladine Čierneho mora“. Podľa ministerstva sa hasičom pre intenzitu požiaru nepodarilo zasiahnuť, ale všetkých 23 členov indickej posádky sa podarilo zachrániť.

Primátor Soči na sociálnych sieťach oznámil, že úrady obmedzili prístup k pobrežiu a plážam.

Ukrajina tvrdí, že jej útoky na ruskú ropnú infraštruktúru sú oprávnenou odvetou za každodenné ruské útoky na ukrajinské mestá. Predchádzajúce ukrajinské údery na ropné zariadenia na juhu Ruska spôsobili úniky ropy do mora, uzatváranie pláží a v niektorých oblastiach aj výskyt toxických zrážok znečistených produktmi horenia.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



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Zdroj: SITA.sk - Ukrajina zasiahla tanker pri pobreží Soči, ropa horí na hladine Čierneho mora © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čierne more Ropný tanker Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinský útok Vojna na Ukrajine
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