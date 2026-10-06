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06. októbra 2026
Zoči-voči ruskej agresívnej politike investuje Poľsko za štyri roky 23 miliárd eur do posilnenia civilnej ochrany
Financie budú určené aj na posilnenie kybernetickej bezpečnosti a zabezpečených komunikačných systémov. Poľská vláda plánuje v najbližších štyroch rokoch ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - Financie budú určené aj na posilnenie kybernetickej bezpečnosti a zabezpečených komunikačných systémov.
Poľská vláda plánuje v najbližších štyroch rokoch investovať približne 26 miliárd dolárov (približne 23 miliárd eur) do civilnej ochrany ako súčasť príprav na bezpečnostné hrozby vyplývajúce z ruskej agresívnej politiky, oznámil v utorok premiér Donald Tusk.
Prostriedky majú smerovať na budovanie a modernizáciu krytov, nákup vybavenia a posilnenie pripravenosti krajiny s 37 miliónmi obyvateľov na mimoriadne situácie. Súčasťou programu bude aj zabezpečenie dodávok vody a energií počas kríz.
Podľa Tuska budú financie určené aj na posilnenie kybernetickej bezpečnosti a zabezpečených komunikačných systémov.
Poľsko, ktoré je členom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), susedí s ruskou Kaliningradskou oblasťou a Bieloruskom, blízkym spojencom Moskvy. Zároveň zohráva kľúčovú úlohu ako logistické a výcvikové centrum západnej vojenskej pomoci pre Ukrajinu.
Varšava opakovane upozorňuje na riziko ruských sabotáží a hybridných operácií na svojom území. Moskva tieto obvinenia odmieta.
Zdroj: SITA.sk - Zoči-voči ruskej agresívnej politike investuje Poľsko za štyri roky 23 miliárd eur do posilnenia civilnej ochrany © SITA Všetky práva vyhradené.
Poľská vláda plánuje v najbližších štyroch rokoch investovať približne 26 miliárd dolárov (približne 23 miliárd eur) do civilnej ochrany ako súčasť príprav na bezpečnostné hrozby vyplývajúce z ruskej agresívnej politiky, oznámil v utorok premiér Donald Tusk.
Prostriedky majú smerovať na budovanie a modernizáciu krytov, nákup vybavenia a posilnenie pripravenosti krajiny s 37 miliónmi obyvateľov na mimoriadne situácie. Súčasťou programu bude aj zabezpečenie dodávok vody a energií počas kríz.
Podľa Tuska budú financie určené aj na posilnenie kybernetickej bezpečnosti a zabezpečených komunikačných systémov.
Poľsko, ktoré je členom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), susedí s ruskou Kaliningradskou oblasťou a Bieloruskom, blízkym spojencom Moskvy. Zároveň zohráva kľúčovú úlohu ako logistické a výcvikové centrum západnej vojenskej pomoci pre Ukrajinu.
Varšava opakovane upozorňuje na riziko ruských sabotáží a hybridných operácií na svojom území. Moskva tieto obvinenia odmieta.
Zdroj: SITA.sk - Zoči-voči ruskej agresívnej politike investuje Poľsko za štyri roky 23 miliárd eur do posilnenia civilnej ochrany © SITA Všetky práva vyhradené.
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