EÚ môže premárniť historickú šancu znížiť škody spôsobené fajčením, varujú experti
Pripravované zákazy a obmedzenia nikotínových výrobkov môžu podľa medzinárodných odborníkov odradiť fajčiarov od prechodu na menej rizikové alternatívy a posilniť nelegálny trh. Európsku komisiu vyzývajú, ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Pripravované zákazy a obmedzenia nikotínových výrobkov môžu podľa medzinárodných odborníkov odradiť fajčiarov od prechodu na menej rizikové alternatívy a posilniť nelegálny trh. Európsku komisiu vyzývajú, aby pri reforme tabakovej legislatívy zohľadnila vedecké dôkazy a rozdielne zdravotné riziká výrobkov.
Pripravované sprísnenie európskej regulácie tabakových a nikotínových výrobkov môže podľa medzinárodných odborníkov priniesť opačný výsledok, než aký Brusel zamýšľa.
Namiesto obmedzenia fajčenia hrozí obmedzenie dostupnosti menej rizikových alternatív ku klasickým cigaretám a vytláčanie spotrebiteľov na nelegálny trh. Upozornili na to účastníci diskusie, ktorú usporiadala medzinárodná vedecká platforma SCOHRE zameraná na znižovanie zdravotných rizík spojených s fajčením.
Diskusia sa konala v čase, keď pripravovaná revízia smernice o tabakových výrobkoch (TPD) a smernice o tabakovej reklame (TAD) čelí kritike z viacerých strán.
Po rozsiahlej vlne výhrad počas verejnej konzultácie narazila reforma aj na nesúhlas kontrolného orgánu samotnej Európskej komisie. Výbor pre kontrolu regulácie (Regulatory Scrutiny Board – RSB) vydal negatívne stanovisko k posúdeniu jej vplyvov. Komisia tak musí podklady prepracovať a harmonogram predloženia nových pravidiel zostáva neistý.
Britský expert na tabakovú politiku Clive Bates, bývalý riaditeľ organizácie Action on Smoking and Health, pripomenul, že európska legislatíva už dnes podrobne reguluje elektronické cigarety a ďalšie nikotínové výrobky.
Stanovuje napríklad limity obsahu nikotínu, maximálnu veľkosť náplní, požiadavky na zloženie výrobkov, ich označovanie, zdravotné varovania či zabezpečenie obalov proti otvoreniu deťmi. Obmedzuje aj reklamu a propagáciu. Pripravovaná revízia však podľa Batesa môže výrazne obmedziť dostupnosť alternatív ku klasickému fajčeniu.
Medzi zvažované opatrenia zaradil plošné zákazy nikotínových vrecúšok, prísnejšie limity obsahu nikotínu, zákazy príchutí, cezhraničného predaja či prísnejší systém povoľovania výrobkov pred ich uvedením na trh.
Bates zároveň priamo spochybnil vyjadrenia eurokomisára pre zdravie Olivéra Várhelyiho, podľa ktorých majú nové nikotínové výrobky predstavovať rovnaké zdravotné riziká ako klasické cigarety. Odvolal sa na analýzu Medzinárodného menového fondu (Rosenberg, C., & Van Oordt, M., 2026), ktorá poukazuje na výrazné rozdiely v zdravotných rizikách jednotlivých výrobkov.
Analýza priraďuje klasickým cigaretám na stupnici zdravotných rizík hodnotu 100. Nikotínové vrecúška, zahrievaný tabak, elektronické cigarety, snus či nikotínové náhradné terapie podľa nej predstavujú desať- až stonásobne nižšie riziko. „Ak uplatňujete princíp predbežnej opatrnosti voči bezpečnejším alternatívam fajčenia, správate sa nezodpovedne voči samotnému fajčeniu,“ uviedol Bates. „Ak odmietate znižovanie zdravotných rizík, v skutočnosti podporujete škody na zdraví.“
Kritizoval tiež októbrovú iniciatívu ôsmich členských štátov požadujúcich zmrazenie trhu s novými výrobkami. Takýto krok by podľa neho zastavil inovácie a predstavoval „darček pre obchod s cigaretami“.
Bates upozornil aj na možné dôsledky zákazov pre nelegálny obchod. Odvolal sa na výskum Fraunhoferovho inštitútu z roku 2025, podľa ktorého sa až 48 percent európskeho trhu s vapingovými výrobkami nachádza mimo riadne regulovaného trhu. Na nelegálny predaj pripadá 35 percent a na sivý trh ďalších 13 percent.
Za varovný príklad označil Holandsko, kde podľa citovaného výskumu až 80 percent používateľov e-cigariet nakupuje tieto výrobky z nelegálnych zdrojov.
Ešte výraznejšie dôsledky reštriktívnej politiky predstavil grécky kardiológ a výskumník Konstantinos Farsalinos na príklade Austrálie. Tá obmedzila predaj elektronických cigariet len na základe lekárskeho predpisu. Zároveň má jedny z najvyšších spotrebných daní na svete.
Podľa vládnych a parlamentných údajov, ktoré Farsalinos prezentoval, sa až 96 percent trhu s vapingovými výrobkami a 69 až 80 percent trhu s tabakom presunulo do nelegálnych predajných kanálov. Príjmy štátu zo spotrebných daní pritom za päť rokov klesli zo 16 miliárd na osem miliárd austrálskych dolárov. Farsalinos upozornil aj na násilnú kriminalitu spojenú s nelegálnym obchodom vrátane vydierania a podpaľačských útokov.
Farsalinos zároveň kritizoval spôsob, akým podľa neho Európska komisia pristupuje k príprave novej regulácie. „Pri politike založenej na dôkazoch by mali zámery a legislatíva vychádzať z vedeckých poznatkov,“ uviedol. Podľa neho však EÚ postupuje opačne a dôkazy prispôsobuje vopred stanoveným zámerom a rozhodnutiam.
Pripomenul aj výsledky vedeckých štúdií o účinnosti e-cigariet pri odvykaní od fajčenia. Podľa systematických prehľadov nezávislej medzinárodnej výskumnej siete Cochrane pomáha vapovanie dospelým fajčiarom prestať fajčiť účinnejšie než tradičné nikotínové náhradné terapie, napríklad náplasti či žuvačky.
Na potrebu presnejšieho hodnotenia vedeckých dôkazov upozornil aj psychiater a bývalý europoslanec Stelios Kympouropoulos. Podľa neho je potrebné zdravotné riziká bezdymových alternatív posudzovať v porovnaní s rizikami, ktorým sú dospelí fajčiari vystavení pri pokračovaní vo fajčení klasických cigariet, nie v porovnaní s ľuďmi, ktorí nikotín nikdy neužívali.
Kympouropoulos zároveň vyzval na využívanie moderných analytických nástrojov vrátane umelej inteligencie, ktoré by umožnili priebežne aktualizovať vedecké poznatky a vyhodnocovať skutočné účinky regulácie.
Profesor David Sweanor z Ottawskej univerzity poukázal na skúsenosti krajín, v ktorých sa spotrebitelia postupne presúvajú od klasických cigariet k bezdymovým alternatívam.
Za jeden z najvýraznejších príkladov označil Švédsko, kde sa pri rozšírenom používaní snusu a nikotínových vrecúšok podarilo znížiť podiel denných fajčiarov pod päť percent. Krajina zároveň podľa vládnych štatistík vykazuje výrazne priaznivejšie zdravotné výsledky než priemer EÚ. Výskyt rakoviny pľúc je približne o 50 percent nižší a úmrtnosť mužov súvisiaca s tabakom je nižšia o 44 percent.
Podobné zmeny v spotrebiteľskom správaní podľa neho prebiehajú aj v Nórsku, na Islande, Novom Zélande, v Japonsku či Spojenom kráľovstve.
Sweanor varoval, že príliš reštriktívna regulácia môže nielen spomaliť prechod fajčiarov na menej rizikové výrobky, ale aj oslabiť dôveru verejnosti v regulačné inštitúcie. Zdôraznil, že ochrana verejného zdravia by mala vychádzať z informovaného rozhodovania a rešpektovania práv dospelých spotrebiteľov, nie zo zákazov, ktoré ich môžu vytláčať na nelegálny trh.
Podľa neho má Európska únia historickú príležitosť stať sa svetovým lídrom v regulácii, ktorá bude primerane zohľadňovať zdravotné riziká jednotlivých výrobkov a podporovať postupné nahrádzanie klasických cigariet. Takýto prístup by podľa Sweanora mohol pomôcť „odsunúť cigarety na smetisko dejín“ a je na únii, ako túto príležitosť využije.
Zdroj: SITA.sk - EÚ môže premárniť historickú šancu znížiť škody spôsobené fajčením, varujú experti © SITA Všetky práva vyhradené.
Pripravované sprísnenie európskej regulácie tabakových a nikotínových výrobkov môže podľa medzinárodných odborníkov priniesť opačný výsledok, než aký Brusel zamýšľa.
Namiesto obmedzenia fajčenia hrozí obmedzenie dostupnosti menej rizikových alternatív ku klasickým cigaretám a vytláčanie spotrebiteľov na nelegálny trh. Upozornili na to účastníci diskusie, ktorú usporiadala medzinárodná vedecká platforma SCOHRE zameraná na znižovanie zdravotných rizík spojených s fajčením.
Diskusia sa konala v čase, keď pripravovaná revízia smernice o tabakových výrobkoch (TPD) a smernice o tabakovej reklame (TAD) čelí kritike z viacerých strán.
Po rozsiahlej vlne výhrad počas verejnej konzultácie narazila reforma aj na nesúhlas kontrolného orgánu samotnej Európskej komisie. Výbor pre kontrolu regulácie (Regulatory Scrutiny Board – RSB) vydal negatívne stanovisko k posúdeniu jej vplyvov. Komisia tak musí podklady prepracovať a harmonogram predloženia nových pravidiel zostáva neistý.
Zákazy môžu zvýhodniť klasické cigarety
Britský expert na tabakovú politiku Clive Bates, bývalý riaditeľ organizácie Action on Smoking and Health, pripomenul, že európska legislatíva už dnes podrobne reguluje elektronické cigarety a ďalšie nikotínové výrobky.
Stanovuje napríklad limity obsahu nikotínu, maximálnu veľkosť náplní, požiadavky na zloženie výrobkov, ich označovanie, zdravotné varovania či zabezpečenie obalov proti otvoreniu deťmi. Obmedzuje aj reklamu a propagáciu. Pripravovaná revízia však podľa Batesa môže výrazne obmedziť dostupnosť alternatív ku klasickému fajčeniu.
Medzi zvažované opatrenia zaradil plošné zákazy nikotínových vrecúšok, prísnejšie limity obsahu nikotínu, zákazy príchutí, cezhraničného predaja či prísnejší systém povoľovania výrobkov pred ich uvedením na trh.
Bates zároveň priamo spochybnil vyjadrenia eurokomisára pre zdravie Olivéra Várhelyiho, podľa ktorých majú nové nikotínové výrobky predstavovať rovnaké zdravotné riziká ako klasické cigarety. Odvolal sa na analýzu Medzinárodného menového fondu (Rosenberg, C., & Van Oordt, M., 2026), ktorá poukazuje na výrazné rozdiely v zdravotných rizikách jednotlivých výrobkov.
Analýza priraďuje klasickým cigaretám na stupnici zdravotných rizík hodnotu 100. Nikotínové vrecúška, zahrievaný tabak, elektronické cigarety, snus či nikotínové náhradné terapie podľa nej predstavujú desať- až stonásobne nižšie riziko. „Ak uplatňujete princíp predbežnej opatrnosti voči bezpečnejším alternatívam fajčenia, správate sa nezodpovedne voči samotnému fajčeniu,“ uviedol Bates. „Ak odmietate znižovanie zdravotných rizík, v skutočnosti podporujete škody na zdraví.“
Kritizoval tiež októbrovú iniciatívu ôsmich členských štátov požadujúcich zmrazenie trhu s novými výrobkami. Takýto krok by podľa neho zastavil inovácie a predstavoval „darček pre obchod s cigaretami“.
Nelegálny trh ako varovanie
Bates upozornil aj na možné dôsledky zákazov pre nelegálny obchod. Odvolal sa na výskum Fraunhoferovho inštitútu z roku 2025, podľa ktorého sa až 48 percent európskeho trhu s vapingovými výrobkami nachádza mimo riadne regulovaného trhu. Na nelegálny predaj pripadá 35 percent a na sivý trh ďalších 13 percent.
Za varovný príklad označil Holandsko, kde podľa citovaného výskumu až 80 percent používateľov e-cigariet nakupuje tieto výrobky z nelegálnych zdrojov.
Ešte výraznejšie dôsledky reštriktívnej politiky predstavil grécky kardiológ a výskumník Konstantinos Farsalinos na príklade Austrálie. Tá obmedzila predaj elektronických cigariet len na základe lekárskeho predpisu. Zároveň má jedny z najvyšších spotrebných daní na svete.
Podľa vládnych a parlamentných údajov, ktoré Farsalinos prezentoval, sa až 96 percent trhu s vapingovými výrobkami a 69 až 80 percent trhu s tabakom presunulo do nelegálnych predajných kanálov. Príjmy štátu zo spotrebných daní pritom za päť rokov klesli zo 16 miliárd na osem miliárd austrálskych dolárov. Farsalinos upozornil aj na násilnú kriminalitu spojenú s nelegálnym obchodom vrátane vydierania a podpaľačských útokov.
Veda má predchádzať politickým rozhodnutiam
Farsalinos zároveň kritizoval spôsob, akým podľa neho Európska komisia pristupuje k príprave novej regulácie. „Pri politike založenej na dôkazoch by mali zámery a legislatíva vychádzať z vedeckých poznatkov,“ uviedol. Podľa neho však EÚ postupuje opačne a dôkazy prispôsobuje vopred stanoveným zámerom a rozhodnutiam.
Pripomenul aj výsledky vedeckých štúdií o účinnosti e-cigariet pri odvykaní od fajčenia. Podľa systematických prehľadov nezávislej medzinárodnej výskumnej siete Cochrane pomáha vapovanie dospelým fajčiarom prestať fajčiť účinnejšie než tradičné nikotínové náhradné terapie, napríklad náplasti či žuvačky.
Na potrebu presnejšieho hodnotenia vedeckých dôkazov upozornil aj psychiater a bývalý europoslanec Stelios Kympouropoulos. Podľa neho je potrebné zdravotné riziká bezdymových alternatív posudzovať v porovnaní s rizikami, ktorým sú dospelí fajčiari vystavení pri pokračovaní vo fajčení klasických cigariet, nie v porovnaní s ľuďmi, ktorí nikotín nikdy neužívali.
Kympouropoulos zároveň vyzval na využívanie moderných analytických nástrojov vrátane umelej inteligencie, ktoré by umožnili priebežne aktualizovať vedecké poznatky a vyhodnocovať skutočné účinky regulácie.
Európa môže premrhať príležitosť
Profesor David Sweanor z Ottawskej univerzity poukázal na skúsenosti krajín, v ktorých sa spotrebitelia postupne presúvajú od klasických cigariet k bezdymovým alternatívam.
Za jeden z najvýraznejších príkladov označil Švédsko, kde sa pri rozšírenom používaní snusu a nikotínových vrecúšok podarilo znížiť podiel denných fajčiarov pod päť percent. Krajina zároveň podľa vládnych štatistík vykazuje výrazne priaznivejšie zdravotné výsledky než priemer EÚ. Výskyt rakoviny pľúc je približne o 50 percent nižší a úmrtnosť mužov súvisiaca s tabakom je nižšia o 44 percent.
Podobné zmeny v spotrebiteľskom správaní podľa neho prebiehajú aj v Nórsku, na Islande, Novom Zélande, v Japonsku či Spojenom kráľovstve.
Sweanor varoval, že príliš reštriktívna regulácia môže nielen spomaliť prechod fajčiarov na menej rizikové výrobky, ale aj oslabiť dôveru verejnosti v regulačné inštitúcie. Zdôraznil, že ochrana verejného zdravia by mala vychádzať z informovaného rozhodovania a rešpektovania práv dospelých spotrebiteľov, nie zo zákazov, ktoré ich môžu vytláčať na nelegálny trh.
Podľa neho má Európska únia historickú príležitosť stať sa svetovým lídrom v regulácii, ktorá bude primerane zohľadňovať zdravotné riziká jednotlivých výrobkov a podporovať postupné nahrádzanie klasických cigariet. Takýto prístup by podľa Sweanora mohol pomôcť „odsunúť cigarety na smetisko dejín“ a je na únii, ako túto príležitosť využije.
Zdroj: SITA.sk - EÚ môže premárniť historickú šancu znížiť škody spôsobené fajčením, varujú experti © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Cifrová Ostrihoňová bude v europarlamente ovplyvňovať tvorbu pravidiel pre sociálne siete a AI spoločníkov
- Moskva by mohla už v najbližších týždňoch vypustiť satelit s jadrovou hlavicou, varujú spravodajské služby
- Škandál okolo Nvidie sa prehlbuje, milenka jej bývalého šéfa bola v kontakte s čínskou rozviedkou
- Krutý štart Pochettina na lavičke Manchestru United. Nepodržali ho jeho zverenci, dostali skorú červenú kartu a štyri góly – VIDEO
- Kremeľ varuje pred eskaláciou napätia v Baltskom mori po ukrajinskom útoku na ruskú loď