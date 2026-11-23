Premiér Burnham chváli dohodu s EÚ, jeho predchodcovia varujú pred novým sporom o brexit
Londýn očakáva hospodársky prínos 17 miliárd libier ročne. Konzervatívci odmietajú úvahy o návrate Británie do únie. Britský premiér
23.11.2026 (SITA.sk) - Londýn očakáva hospodársky prínos 17 miliárd libier ročne. Konzervatívci odmietajú úvahy o návrate Británie do únie.
Dohody uzavreté v piatok v Bruseli majú uľahčiť obchod a obnoviť možnosti mobility mladých ľudí. Britská vláda očakáva, že hospodárstvu prinesú ročne 17 miliárd libier (približne 19 miliárd eur).
Burnham údajne v pondelok v parlamente vyhlásil, že Británia má reálnu šancu prežiť podstatne lepšie desaťročie než to predchádzajúce. „Súčasný stav nie je pre Britániu dosť dobrý,“ uviedol premiér v pripravovanom prejave.
Nevyriešená však zostáva otázka výšky školného pre študentov z EÚ na britských univerzitách. Burnham, ktorý sa stal premiérom v júli, pripustil aj možnosť budúceho návratu Británie do únie.
Proti takýmto úvahám vystúpili štyria bývalí konzervatívni premiéri – Rishi Sunak, Theresa Mayová, David Cameron a Boris Johnson.
Ostrú kritiku avizoval aj líder protiúniovej strany Reform UK Nigel Farage. „Návrat do sféry vplyvu EÚ by bol katastrofou pre britské podniky, ktoré sa usilujú konkurovať a inovovať,“ vyhlásil Farage.
Burnham svojich konzervatívnych kritikov obvinil, že chcú diskusiu zastaviť, pretože si nedokážu priznať vlastné zlyhania pri odchode Británie z EÚ.
Zdroj: SITA.sk - Premiér Burnham chváli dohodu s EÚ, jeho predchodcovia varujú pred novým sporom o brexit © SITA Všetky práva vyhradené.
Britský premiér Andy Burnham v pondelok obhajoval novú dohodu s Európskou úniou (EÚ), ktorú označil za prelomový moment pre krajinu.
Jeho snaha o zbližovanie s Bruselom však vyvoláva odpor bývalých premiérov, ktorí varujú pred opätovným otvorením sporov o brexit.
Dohody uzavreté v piatok v Bruseli majú uľahčiť obchod a obnoviť možnosti mobility mladých ľudí. Britská vláda očakáva, že hospodárstvu prinesú ročne 17 miliárd libier (približne 19 miliárd eur).
Lepšie desaťročie
Burnham údajne v pondelok v parlamente vyhlásil, že Británia má reálnu šancu prežiť podstatne lepšie desaťročie než to predchádzajúce. „Súčasný stav nie je pre Britániu dosť dobrý,“ uviedol premiér v pripravovanom prejave.
Nevyriešená však zostáva otázka výšky školného pre študentov z EÚ na britských univerzitách. Burnham, ktorý sa stal premiérom v júli, pripustil aj možnosť budúceho návratu Británie do únie.
Štyria premiéri a Farage
Proti takýmto úvahám vystúpili štyria bývalí konzervatívni premiéri – Rishi Sunak, Theresa Mayová, David Cameron a Boris Johnson.
Ostrú kritiku avizoval aj líder protiúniovej strany Reform UK Nigel Farage. „Návrat do sféry vplyvu EÚ by bol katastrofou pre britské podniky, ktoré sa usilujú konkurovať a inovovať,“ vyhlásil Farage.
Burnham svojich konzervatívnych kritikov obvinil, že chcú diskusiu zastaviť, pretože si nedokážu priznať vlastné zlyhania pri odchode Británie z EÚ.
Zdroj: SITA.sk - Premiér Burnham chváli dohodu s EÚ, jeho predchodcovia varujú pred novým sporom o brexit © SITA Všetky práva vyhradené.
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