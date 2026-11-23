Neďaleko Istanbulu utiekla levica, polícia uzavrela časť mesta a rozbehla rozsiahle pátranie – FOTO
Šelmu zachytili bezpečnostné kamery neďaleko pobrežia Čierneho mora. Do pátrania nasadili drony, termokamery aj veterinárov. Turecké bezpečnostné zložky v pondelok rozbehli ...
Turecké bezpečnostné zložky v pondelok rozbehli rozsiahlu pátraciu operáciu po levici, ktorá sa údajne voľne pohybuje na severnom okraji Istanbulu. Úrady uzavreli prístup do lesnej oblasti, nasadili drony, termokamery a špecializovaných veterinárov.
Poplach vyvolali zábery z bezpečnostných kamier, ktoré v nedeľu večer zachytili zviera pripomínajúce levicu v štvrti Uskumruköy, približne päť kilometrov od pobrežia Čierneho mora.
Chcú ju živú
„Pri prvotnej kontrole sme nenašli žiadne zviera,“ uviedlo turecké riaditeľstvo ochrany prírody a národných parkov. Následné pátranie prinieslo pokrok. „Miesto, kde sa zviera nachádza, sa podarilo určiť. Pokračujú pokusy o jeho odchytenie,“ oznámili úrady.
Úrad istanbulského guvernéra potvrdil, že prioritou je chytiť šelmu živú. Podľa agentúry Anadolu sa do operácie zapojili aj policajti, žandári a miestni strážnici. Obyvateľov vyzvali na zvýšenú opatrnosť.
Žarty na sociálnych sieťach
Odkiaľ levica unikla, zatiaľ nie je známe. Vlani pri Antalyi zastrelili leva, ktorý ušiel zo zábavného parku a napadol človeka.
Prípad medzitým vyvolal množstvo žartov na sociálnych sieťach. Fanúšikovia futbalového Bešiktašu zverejnili obrázok levice pred svojím štadiónom.
„Hľadaný lev je pod našou ochranou. Skrotíme ho a v pondelok večer odovzdáme,“ napísali v narážke na leva, symbol konkurenčného Galatasarayu.
Zdroj: SITA.sk - Neďaleko Istanbulu utiekla levica, polícia uzavrela časť mesta a rozbehla rozsiahle pátranie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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