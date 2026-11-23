Kanárske ostrovy čelia rekordnému prílevu migrantov. Prijímacie zariadenia sú preťažené
Humanitárne organizácie upozorňujú, že dostupné kapacity sú na hranici svojich možností, a vyzývajú na prijatie dlhodobých opatrení na riešenie základných príčin migrácie. Na španielsky ostrov ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Humanitárne organizácie upozorňujú, že dostupné kapacity sú na hranici svojich možností, a vyzývajú na prijatie dlhodobých opatrení na riešenie základných príčin migrácie.
Na španielsky ostrov El Hierro, ktorý patrí ku Kanárskym ostrovom, dorazilo v nedeľu približne 300 migrantov na piatich drevených rybárskych člnoch. Úrady lokalizovali aj šieste plavidlo vo vodách neďaleko ostrova. Informuje o tom web Euro News.
Záchranné operácie uskutočnili španielska námorná záchranná služba a Civilná garda, ktoré migrantov previezli do prístavu La Restinga. Po príchode ďalších migrantov sa v prijímacích zariadeniach na ostrove v súčasnosti nachádza približne 900 ľudí. Prijímacie zariadenia sú značne preťažené. Očakáva sa, že časť migrantov presunú v pondelok a utorok na ďalšie ostrovy Kanárskeho súostrovia.
Na ostrov El Hierro, ktorý má necelých 12-tisíc obyvateľov, prichádzajú už niekoľko dní veľké skupiny migrantov. Miestne zariadenia už nemajú dostatočné kapacity na ich prijímanie. Od soboty do nedele dorazilo na Kanárske ostrovy viac ako 2 500 migrantov.
Na migračnej trase zo západnej Afriky na Kanárske ostrovy zaznamenali najvyšší denný počet zachránených ľudí za ostatných 30 rokov. Od začiatku novembra dorazilo na ostrov viac ako sto drevených člnov, na ktorých sa plavilo viac ako desaťtisíc migrantov.
Španielska vláda minulý utorok oznámila okamžité poskytnutie pomoci vo výške päť miliónov eur na posilnenie zdravotnej starostlivosti a riešenie sociálno-ekonomických dôsledkov krízy na ostrove El Hierro. Vláda už predtým oznámila, že poskytne 15,18 milióna eur na prijímacie zariadenia, pomoc migrantom na pobreží a ich presuny.
Humanitárne organizácie upozorňujú, že dostupné kapacity sú na hranici svojich možností, a vyzývajú na prijatie dlhodobých opatrení na riešenie základných príčin migrácie.
Zdroj: SITA.sk - Kanárske ostrovy čelia rekordnému prílevu migrantov. Prijímacie zariadenia sú preťažené © SITA Všetky práva vyhradené.
Na španielsky ostrov El Hierro, ktorý patrí ku Kanárskym ostrovom, dorazilo v nedeľu približne 300 migrantov na piatich drevených rybárskych člnoch. Úrady lokalizovali aj šieste plavidlo vo vodách neďaleko ostrova. Informuje o tom web Euro News.
Záchranné operácie uskutočnili španielska námorná záchranná služba a Civilná garda, ktoré migrantov previezli do prístavu La Restinga. Po príchode ďalších migrantov sa v prijímacích zariadeniach na ostrove v súčasnosti nachádza približne 900 ľudí. Prijímacie zariadenia sú značne preťažené. Očakáva sa, že časť migrantov presunú v pondelok a utorok na ďalšie ostrovy Kanárskeho súostrovia.
Rekordný prílev migrantov na Kanárske ostrovy
Na ostrov El Hierro, ktorý má necelých 12-tisíc obyvateľov, prichádzajú už niekoľko dní veľké skupiny migrantov. Miestne zariadenia už nemajú dostatočné kapacity na ich prijímanie. Od soboty do nedele dorazilo na Kanárske ostrovy viac ako 2 500 migrantov.
Na migračnej trase zo západnej Afriky na Kanárske ostrovy zaznamenali najvyšší denný počet zachránených ľudí za ostatných 30 rokov. Od začiatku novembra dorazilo na ostrov viac ako sto drevených člnov, na ktorých sa plavilo viac ako desaťtisíc migrantov.
Dostupné kapacity
Španielska vláda minulý utorok oznámila okamžité poskytnutie pomoci vo výške päť miliónov eur na posilnenie zdravotnej starostlivosti a riešenie sociálno-ekonomických dôsledkov krízy na ostrove El Hierro. Vláda už predtým oznámila, že poskytne 15,18 milióna eur na prijímacie zariadenia, pomoc migrantom na pobreží a ich presuny.
Humanitárne organizácie upozorňujú, že dostupné kapacity sú na hranici svojich možností, a vyzývajú na prijatie dlhodobých opatrení na riešenie základných príčin migrácie.
Zdroj: SITA.sk - Kanárske ostrovy čelia rekordnému prílevu migrantov. Prijímacie zariadenia sú preťažené © SITA Všetky práva vyhradené.
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