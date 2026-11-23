Podpredsedami prešovského kraja zostávajú Bieľak a Kanuščák, historicky prvou vicežupankou bude Lucia Sukeľová – FOTO
Na návrh predsedu PSK Milana Majerského ich do funkcií jednomyseľne odsúhlasilo Zastupiteľstvo PSK. Prešovský samosprávny kraj (PSK) bude mať aj v ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Na návrh predsedu PSK Milana Majerského ich do funkcií jednomyseľne odsúhlasilo Zastupiteľstvo PSK.
Prešovský samosprávny kraj (PSK) bude mať aj v novom volebnom období troch podpredsedov. Historicky prvou ženou na poste vicežupanky sa stala Lucia Sukeľová (nezávislá). Na postoch podpredsedov PSK budú rovnako ako v predchádzajúcom volebnom období pokračovať Štefan Bieľak (nezávislý) a Jozef Kanuščák (KDH, Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci).
Na návrh predsedu PSK Milana Majerského ich do funkcií v pondelok jednomyseľne odsúhlasilo Zastupiteľstvo PSK na svojom prvom pracovnom stretnutí. Každý z podpredsedov bude zastupovať jeden z troch regiónov kraja.
Nový primátor Lipian (okres Sabinov) Jozef Kanuščák bude reprezentovať Šariš, bývalý dlhoročný primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak, pre ktorého ide vrátane rokov 2014 – 2017 už o tretie obdobie vo funkcii podpredsedu kraja, bude zastupovať Spiš a starostka Jasenova Lucia Sukeľová bude mať na starosti región Horného Zemplína.
Kým Sukeľová a Kanuščák neboli dlhodobo uvoľnení na výkon verejnej funkcie a od 1. decembra za ňu budú poberať odmenu vo výške minimálnej mzdy, Bieľak bude uvoľnený na výkon tejto funkcie v rozsahu 30 percent a poslanci mu odsúhlasili odmenu vo výške 1 400 eur mesačne.
Poslanec Richard Eliáš (Hlas-SD) v diskusii pred hlasovaním o podpredsedoch kraja upozornil, že napriek deklarovanej ponuke spolupráce od župana Majerského sa medzi kandidátmi na vicežupanov neobjavil nikto z druhého najväčšieho poslaneckého klubu Hlas-SD a nezávislí.
„Chceme však ponúknuť spoluprácu a všetkých troch navrhnutých kandidátov náš klub podporí,“ skonštatoval Eliáš. Majerský v reakcii uviedol, že opozícia nemala podpredsedu v každom volebnom období a nejde o automatickú zásadu. Ponuka spolupráce podľa neho naďalej platí.
„Čas ukáže, kde všade sa tá spolupráca môže prejaviť a pretaviť do konkrétnych krokov. Som presvedčený, že budú momenty, keď sa stretneme aj v názoroch, aj v hlasovaniach,“ dodal Majerský.
Zastupiteľstvo si na prvom pracovnom stretnutí odsúhlasilo zasadací poriadok. Zároveň zriadilo 8-člennú finančnú komisiu, ktorej bude predsedať Gabriela Viazanková a podpredsedom bude Tomáš Kirňák.
Dodatočne na zasadnutí zložili poslanecký sľub exprimátor Popradu Anton Danko a primátor Sniny Peter Vološin. Zastupiteľstvo tak má aktuálne 65 zo 67 zvolených poslancov. Svoje sľuby zatiaľ nezložili Jana Vaľová a Milan Mazurek, ktorí sa nezúčastnili ani slávnostného zasadnutia.
Zdroj: SITA.sk - Podpredsedami prešovského kraja zostávajú Bieľak a Kanuščák, historicky prvou vicežupankou bude Lucia Sukeľová – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prešovský samosprávny kraj (PSK) bude mať aj v novom volebnom období troch podpredsedov. Historicky prvou ženou na poste vicežupanky sa stala Lucia Sukeľová (nezávislá). Na postoch podpredsedov PSK budú rovnako ako v predchádzajúcom volebnom období pokračovať Štefan Bieľak (nezávislý) a Jozef Kanuščák (KDH, Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci).
Na návrh predsedu PSK Milana Majerského ich do funkcií v pondelok jednomyseľne odsúhlasilo Zastupiteľstvo PSK na svojom prvom pracovnom stretnutí. Každý z podpredsedov bude zastupovať jeden z troch regiónov kraja.
Odmena vo výške minimálnej mzdy
Nový primátor Lipian (okres Sabinov) Jozef Kanuščák bude reprezentovať Šariš, bývalý dlhoročný primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak, pre ktorého ide vrátane rokov 2014 – 2017 už o tretie obdobie vo funkcii podpredsedu kraja, bude zastupovať Spiš a starostka Jasenova Lucia Sukeľová bude mať na starosti región Horného Zemplína.
Kým Sukeľová a Kanuščák neboli dlhodobo uvoľnení na výkon verejnej funkcie a od 1. decembra za ňu budú poberať odmenu vo výške minimálnej mzdy, Bieľak bude uvoľnený na výkon tejto funkcie v rozsahu 30 percent a poslanci mu odsúhlasili odmenu vo výške 1 400 eur mesačne.
Stret v názoroch a hlasovaniach
Poslanec Richard Eliáš (Hlas-SD) v diskusii pred hlasovaním o podpredsedoch kraja upozornil, že napriek deklarovanej ponuke spolupráce od župana Majerského sa medzi kandidátmi na vicežupanov neobjavil nikto z druhého najväčšieho poslaneckého klubu Hlas-SD a nezávislí.
„Chceme však ponúknuť spoluprácu a všetkých troch navrhnutých kandidátov náš klub podporí,“ skonštatoval Eliáš. Majerský v reakcii uviedol, že opozícia nemala podpredsedu v každom volebnom období a nejde o automatickú zásadu. Ponuka spolupráce podľa neho naďalej platí.
„Čas ukáže, kde všade sa tá spolupráca môže prejaviť a pretaviť do konkrétnych krokov. Som presvedčený, že budú momenty, keď sa stretneme aj v názoroch, aj v hlasovaniach,“ dodal Majerský.
Zloženie poslaneckého sľubu
Zastupiteľstvo si na prvom pracovnom stretnutí odsúhlasilo zasadací poriadok. Zároveň zriadilo 8-člennú finančnú komisiu, ktorej bude predsedať Gabriela Viazanková a podpredsedom bude Tomáš Kirňák.
Dodatočne na zasadnutí zložili poslanecký sľub exprimátor Popradu Anton Danko a primátor Sniny Peter Vološin. Zastupiteľstvo tak má aktuálne 65 zo 67 zvolených poslancov. Svoje sľuby zatiaľ nezložili Jana Vaľová a Milan Mazurek, ktorí sa nezúčastnili ani slávnostného zasadnutia.
Zdroj: SITA.sk - Podpredsedami prešovského kraja zostávajú Bieľak a Kanuščák, historicky prvou vicežupankou bude Lucia Sukeľová – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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