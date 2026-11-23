Ďalšie triple-double Jokiča zaistilo triumf Denveru v divokom stretnutí proti Chicagu. S Murrayom zaznamenali vyše 80 bodov – VIDEO
Bilancia Nuggets v prebiehajúcej sezóne sa zlepšila na 10 výhier a päť prehier. Jamal Murray zaznamenal 45 bodov a aj Nikola ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Bilancia Nuggets v prebiehajúcej sezóne sa zlepšila na 10 výhier a päť prehier.
Jamal Murray zaznamenal 45 bodov a aj Nikola Jokič prispel k víťazstvu Denveru Nuggets nad Chicagom Bulls 151:145 po predĺžení v zápase NBA - Srb mal na konte "triple-double" s 37 bodmi.
Bilancia Nuggets v prebiehajúcej sezóne sa zlepšila na desať výhier a päť prehier, no proti trápiacemu sa Chicagu (bilancia štyri triumfy a 12 prehier) mali namále. O triumfe Denveru rozhodli v predĺžení Murray a Jokič, ktorí spoločne zaznamenali 12 bodov.
Prvý menovaný predviedol skvelý výkon, ku ktorému prispel šiestimi trojbodovými košmi. Na strane Bulls zažiaril Buddy Hield s 33 bodmi, pričom premenil sedem trojok.
Tréner Denveru David Adelman si po tesnom víťazstve vydýchol. "Brániť ich bolo pre nás naozaj náročné, ale na druhej strane ihriska sme predviedli veľa dobrých vecí. Je to NBA – keby sme mohli každý večer vyhrať 130:60, urobili by sme to."
V inom zápase Miami Heat hladko zdolal Oklahomu City Thunder, ktorú trápia zranenia, výsledkom 123:113. Domáci tak natiahli svoju víťaznú sériu na sedem duelov, hoci nastúpili bez zraneného Giannisa Antetokounmpa, ktorý má problémy so slabinami.
Lídrom bol Bam Adebayo, ktorý dosiahol "triple-double" – pripísal si 24 bodov, 15 doskokov, 12 asistencií, dva zisky lôpt a tri bloky. Celkovo až sedem hráčov Miami dosiahlo v zápase dvojciferný počet bodov.
"Pred stretnutím bolo jasné, že jeden z našich najlepších hráčov nebude k dispozícii, takže niekto iný musel prevziať zodpovednosť – a tým hráčom som bol ja," uviedol Adebayo v narážke na absenciu Antetokounmpa.
Miami si vďaka tomuto víťazstvu vylepšilo bilanciu v sezóne na 10 výhier a šesť prehier, zatiaľ čo Oklahoma City hrajúca bez úradujúceho najužitočnejšieho hráča NBA Shaia Gilgeous-Alexandera klesla na bilanciu desať víťazstiev a sedem prehier.
Zdroj: SITA.sk - Ďalšie triple-double Jokiča zaistilo triumf Denveru v divokom stretnutí proti Chicagu. S Murrayom zaznamenali vyše 80 bodov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Jamal Murray zaznamenal 45 bodov a aj Nikola Jokič prispel k víťazstvu Denveru Nuggets nad Chicagom Bulls 151:145 po predĺžení v zápase NBA - Srb mal na konte "triple-double" s 37 bodmi.
Bilancia Nuggets v prebiehajúcej sezóne sa zlepšila na desať výhier a päť prehier, no proti trápiacemu sa Chicagu (bilancia štyri triumfy a 12 prehier) mali namále. O triumfe Denveru rozhodli v predĺžení Murray a Jokič, ktorí spoločne zaznamenali 12 bodov.
Prvý menovaný predviedol skvelý výkon, ku ktorému prispel šiestimi trojbodovými košmi. Na strane Bulls zažiaril Buddy Hield s 33 bodmi, pričom premenil sedem trojok.
Tréner Denveru David Adelman si po tesnom víťazstve vydýchol. "Brániť ich bolo pre nás naozaj náročné, ale na druhej strane ihriska sme predviedli veľa dobrých vecí. Je to NBA – keby sme mohli každý večer vyhrať 130:60, urobili by sme to."
V inom zápase Miami Heat hladko zdolal Oklahomu City Thunder, ktorú trápia zranenia, výsledkom 123:113. Domáci tak natiahli svoju víťaznú sériu na sedem duelov, hoci nastúpili bez zraneného Giannisa Antetokounmpa, ktorý má problémy so slabinami.
Lídrom bol Bam Adebayo, ktorý dosiahol "triple-double" – pripísal si 24 bodov, 15 doskokov, 12 asistencií, dva zisky lôpt a tri bloky. Celkovo až sedem hráčov Miami dosiahlo v zápase dvojciferný počet bodov.
"Pred stretnutím bolo jasné, že jeden z našich najlepších hráčov nebude k dispozícii, takže niekto iný musel prevziať zodpovednosť – a tým hráčom som bol ja," uviedol Adebayo v narážke na absenciu Antetokounmpa.
Miami si vďaka tomuto víťazstvu vylepšilo bilanciu v sezóne na 10 výhier a šesť prehier, zatiaľ čo Oklahoma City hrajúca bez úradujúceho najužitočnejšieho hráča NBA Shaia Gilgeous-Alexandera klesla na bilanciu desať víťazstiev a sedem prehier.
Zdroj: SITA.sk - Ďalšie triple-double Jokiča zaistilo triumf Denveru v divokom stretnutí proti Chicagu. S Murrayom zaznamenali vyše 80 bodov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Cifrová Ostrihoňová bude v europarlamente ovplyvňovať tvorbu pravidiel pre sociálne siete a AI spoločníkov
- Moskva by mohla už v najbližších týždňoch vypustiť satelit s jadrovou hlavicou, varujú spravodajské služby
- Škandál okolo Nvidie sa prehlbuje, milenka jej bývalého šéfa bola v kontakte s čínskou rozviedkou
- Krutý štart Pochettina na lavičke Manchestru United. Nepodržali ho jeho zverenci, dostali skorú červenú kartu a štyri góly – VIDEO
- Kremeľ varuje pred eskaláciou napätia v Baltskom mori po ukrajinskom útoku na ruskú loď