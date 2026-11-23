Mathernová pripomenula slovenské hlasovanie o vstupe do Únie. Aj skeptici vtedy podľa nej hlasovali za
Podľa diplomatky sa európska integrácia nemôže obmedziť iba na rokovania vlády s Bruselom. Slovenská diplomatka a veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine
23.11.2026 (SITA.sk) - Podľa diplomatky sa európska integrácia nemôže obmedziť iba na rokovania vlády s Bruselom.
Slovenská diplomatka a veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Mathernová pripomenula ukrajinským politikom skúsenosť Slovenska s prípravou na vstup do EÚ. V rozhovore pre portál Európska pravda uviedla, že pri rozhodujúcom hlasovaní v Národnej rade SR zažila mimoriadnu jednotu poslancov vrátane dovtedajších skeptikov. Podľa nej musí aj Ukrajina nájsť spôsob, ako presvedčiť odporcov reforiem potrebných na európsku integráciu.
„Bola som v Národnej rade Slovenska, keď hlasovali o vstupe do EÚ, a bol to jediný raz, keď sme mali plný parlament, stopercentnú účasť a stopercentné hlasovanie - aj skeptikov. Skeptici tu budú vždy,“ povedala Mathernová. Reagovala na otázku, ako presadiť reformy v ukrajinskom parlamente, kde časť poslancov spochybňuje niektoré požiadavky Európskej únie. „Musíte nájsť spôsob, ako presvedčiť skeptické hlasy,“ zdôraznila.
Podľa diplomatky sa európska integrácia nemôže obmedziť iba na rokovania vlády s Bruselom. „Vstup do EÚ je úsilím celej spoločnosti. Novinári zohrávajú absolútne nenahraditeľnú úlohu. Občianska spoločnosť zohráva nenahraditeľnú úlohu,“ uviedla. Pripomenula, že do spoločnej pracovnej skupiny Európskej komisie a ukrajinskej vlády sa postupne zapájajú aj poslanci zodpovední za konkrétne reformy a širší okruh občianskych organizácií.
Ukrajinský parlament pritom podľa Mathernovej pracuje v mimoriadne náročných podmienkach. Súčasné volebné obdobie trvá už ôsmy rok, pretože počas vojnového stavu nemožno uskutočniť parlamentné voľby. Na prijatie zákonov je navyše potrebných najmenej 226 hlasov, hoci parlament dlhodobo nezasadá v plnom počte. „Zrazu ste v situácii, keď si každý jeden zákon, každý jeden krok parlamentu vyžaduje 60-percentnú väčšinu,“ vysvetlila. Aj preto podľa nej nemožno priamo porovnávať ukrajinský zákonodarný zbor s novozvoleným parlamentom Moldavska.
Medzi najdôležitejšie úlohy Kyjeva zaradila reformu prokuratúry vrátane transparentnejšieho výberu generálneho prokurátora, zmeny v Štátnom úrade pre vyšetrovanie a pokračovanie justičnej reformy. Európska komisia podľa nej nechce znižovať dohodnuté požiadavky, ale je pripravená hľadať riešenia, ktoré zohľadnia ukrajinské ústavné pravidlá aj obmedzenia vyplývajúce z vojnového stavu.
Mathernová zároveň pripomenula, že rozširovanie EÚ je dnes náročnejšie než v čase vstupu Slovenska. Kandidátske krajiny musia prevziať podstatne väčší objem európskej legislatívy a členské štáty sú opatrnejšie pre skúsenosti s oslabovaním reforiem po prijatí nových členov. Podľa diplomatky sa preto uvažuje aj o mechanizmoch, ktoré by umožnili reagovať na prípadný ústup od reforiem po vstupe do Únie.
Zdroj: SITA.sk - Mathernová pripomenula slovenské hlasovanie o vstupe do Únie. Aj skeptici vtedy podľa nej hlasovali za © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská diplomatka a veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Mathernová pripomenula ukrajinským politikom skúsenosť Slovenska s prípravou na vstup do EÚ. V rozhovore pre portál Európska pravda uviedla, že pri rozhodujúcom hlasovaní v Národnej rade SR zažila mimoriadnu jednotu poslancov vrátane dovtedajších skeptikov. Podľa nej musí aj Ukrajina nájsť spôsob, ako presvedčiť odporcov reforiem potrebných na európsku integráciu.
Skeptici tu budú vždy
„Bola som v Národnej rade Slovenska, keď hlasovali o vstupe do EÚ, a bol to jediný raz, keď sme mali plný parlament, stopercentnú účasť a stopercentné hlasovanie - aj skeptikov. Skeptici tu budú vždy,“ povedala Mathernová. Reagovala na otázku, ako presadiť reformy v ukrajinskom parlamente, kde časť poslancov spochybňuje niektoré požiadavky Európskej únie. „Musíte nájsť spôsob, ako presvedčiť skeptické hlasy,“ zdôraznila.
Podľa diplomatky sa európska integrácia nemôže obmedziť iba na rokovania vlády s Bruselom. „Vstup do EÚ je úsilím celej spoločnosti. Novinári zohrávajú absolútne nenahraditeľnú úlohu. Občianska spoločnosť zohráva nenahraditeľnú úlohu,“ uviedla. Pripomenula, že do spoločnej pracovnej skupiny Európskej komisie a ukrajinskej vlády sa postupne zapájajú aj poslanci zodpovední za konkrétne reformy a širší okruh občianskych organizácií.
Náročné podmienky
Ukrajinský parlament pritom podľa Mathernovej pracuje v mimoriadne náročných podmienkach. Súčasné volebné obdobie trvá už ôsmy rok, pretože počas vojnového stavu nemožno uskutočniť parlamentné voľby. Na prijatie zákonov je navyše potrebných najmenej 226 hlasov, hoci parlament dlhodobo nezasadá v plnom počte. „Zrazu ste v situácii, keď si každý jeden zákon, každý jeden krok parlamentu vyžaduje 60-percentnú väčšinu,“ vysvetlila. Aj preto podľa nej nemožno priamo porovnávať ukrajinský zákonodarný zbor s novozvoleným parlamentom Moldavska.
Medzi najdôležitejšie úlohy Kyjeva zaradila reformu prokuratúry vrátane transparentnejšieho výberu generálneho prokurátora, zmeny v Štátnom úrade pre vyšetrovanie a pokračovanie justičnej reformy. Európska komisia podľa nej nechce znižovať dohodnuté požiadavky, ale je pripravená hľadať riešenia, ktoré zohľadnia ukrajinské ústavné pravidlá aj obmedzenia vyplývajúce z vojnového stavu.
Mathernová zároveň pripomenula, že rozširovanie EÚ je dnes náročnejšie než v čase vstupu Slovenska. Kandidátske krajiny musia prevziať podstatne väčší objem európskej legislatívy a členské štáty sú opatrnejšie pre skúsenosti s oslabovaním reforiem po prijatí nových členov. Podľa diplomatky sa preto uvažuje aj o mechanizmoch, ktoré by umožnili reagovať na prípadný ústup od reforiem po vstupe do Únie.
Zdroj: SITA.sk - Mathernová pripomenula slovenské hlasovanie o vstupe do Únie. Aj skeptici vtedy podľa nej hlasovali za © SITA Všetky práva vyhradené.
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