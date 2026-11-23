Biedronka ponúka 100 % čerstvých vajec výhradne z bezklietkového chovu
Maloobchodný reťazec Biedronka pôsobí pod skupinou Jerónimo Martins. V rámci jej stratégie pozostáva ponuka čerstvých vajec v predajniach Biedronka výlučne z vajec pochádzajúcich z bezklietkových ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Maloobchodný reťazec Biedronka pôsobí pod skupinou Jerónimo Martins.
V rámci jej stratégie pozostáva ponuka čerstvých vajec v predajniach Biedronka výlučne z vajec pochádzajúcich z bezklietkových systémov chovu.
Podľa najnovšieho prehľadu Európskej komisie (DG AGRI) sa na Slovensku chová viac ako 2,9 milióna nosníc a podiel jednotlivých spôsobov chovu je nasledujúci:
Pokiaľ ide o predaj čerstvých vajec v sieti Biedronka, v tejto kategórii ponúka reťazec zákazníkom na Slovensku výhradne vajcia z alternatívnych spôsobov chovu od prvého dňa svojho pôsobenia v krajine.
Biedronka navyše tento svoj záväzok plní už od 1. 1. 2022, čo je skôr, než bol termín deklarovaný skupinou Jerónimo Martins. Tento korporátny štandard sa tak prirodzene premieta aj do fungovania jednotlivých značiek skupiny na trhoch po celom svete.
"Veríme, že činy hovoria hlasnejšie než slová. Preto sme pri štarte nášho pôsobenia na Slovensku vzali tento aspekt do úvahy a v sieti Biedronka Slovensko nepredávame čerstvé vajcia od sliepok z klietkového chovu už od prvého dňa – a sme na to hrdí."
Jana Sklenčárová, Category Manager v spoločnosti Biedronka Slovensko.
V rámci sortimentu čerstvých vajec spoločnosti Biedronka si zákazníci môžu vybrať z dvoch typov chovu, ktoré zohľadňujú životné podmienky nosníc:
V sieti predajní Biedronka na Slovensku ani v Poľsku zákazníci nenájdu čerstvé vajcia z klietkového chovu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Biedronka ponúka 100 % čerstvých vajec výhradne z bezklietkového chovu © SITA Všetky práva vyhradené.
V rámci jej stratégie pozostáva ponuka čerstvých vajec v predajniach Biedronka výlučne z vajec pochádzajúcich z bezklietkových systémov chovu.
Podľa najnovšieho prehľadu Európskej komisie (DG AGRI) sa na Slovensku chová viac ako 2,9 milióna nosníc a podiel jednotlivých spôsobov chovu je nasledujúci:
- Obohatené klietky – 49,9 % (3)
- Podstielkový chov – 41,7 % (2)
- Voľný výbeh – 8,1 % (1)
- Ekologický chov – 0,3 % (0)
Pokiaľ ide o predaj čerstvých vajec v sieti Biedronka, v tejto kategórii ponúka reťazec zákazníkom na Slovensku výhradne vajcia z alternatívnych spôsobov chovu od prvého dňa svojho pôsobenia v krajine.
Biedronka navyše tento svoj záväzok plní už od 1. 1. 2022, čo je skôr, než bol termín deklarovaný skupinou Jerónimo Martins. Tento korporátny štandard sa tak prirodzene premieta aj do fungovania jednotlivých značiek skupiny na trhoch po celom svete.
"Veríme, že činy hovoria hlasnejšie než slová. Preto sme pri štarte nášho pôsobenia na Slovensku vzali tento aspekt do úvahy a v sieti Biedronka Slovensko nepredávame čerstvé vajcia od sliepok z klietkového chovu už od prvého dňa – a sme na to hrdí."
Jana Sklenčárová, Category Manager v spoločnosti Biedronka Slovensko.
Transparentná voľba pre zákazníkov
V rámci sortimentu čerstvých vajec spoločnosti Biedronka si zákazníci môžu vybrať z dvoch typov chovu, ktoré zohľadňujú životné podmienky nosníc:
- Vajcia z podstielkového chovu (kód 2): Pochádzajú z halových podstielkových systémov bez klietok.
- Vajcia z chovu na voľnom výbehu (kód 1): Pochádzajú od nosníc, ktoré majú prístup na čerstvý vzduch, môžu sa voľne pohybovať na vyhradených vonkajších plochách a odpočívať na bidlách.
V sieti predajní Biedronka na Slovensku ani v Poľsku zákazníci nenájdu čerstvé vajcia z klietkového chovu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Biedronka ponúka 100 % čerstvých vajec výhradne z bezklietkového chovu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Cifrová Ostrihoňová bude v europarlamente ovplyvňovať tvorbu pravidiel pre sociálne siete a AI spoločníkov
- Moskva by mohla už v najbližších týždňoch vypustiť satelit s jadrovou hlavicou, varujú spravodajské služby
- Škandál okolo Nvidie sa prehlbuje, milenka jej bývalého šéfa bola v kontakte s čínskou rozviedkou
- Krutý štart Pochettina na lavičke Manchestru United. Nepodržali ho jeho zverenci, dostali skorú červenú kartu a štyri góly – VIDEO
- Kremeľ varuje pred eskaláciou napätia v Baltskom mori po ukrajinskom útoku na ruskú loď