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04. októbra 2026
F1: Úspešný víkend pre Verstappena. Po kvalifikácii ovládol aj VC Bahrajnu, dostáva sa späť do formy
Druhé miesto obsadil na Mercedese líder šampionátu Kimi Antonelli (strata 2,307 s) a tretí skončil na Ferrari Lewis Hamilton (+4,919 s). Max Verstappen z Red Bullu si pripísal svoje prvé víťazstvo v ...
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4.10.2026 (SITA.sk) - Druhé miesto obsadil na Mercedese líder šampionátu Kimi Antonelli (strata 2,307 s) a tretí skončil na Ferrari Lewis Hamilton (+4,919 s).
Max Verstappen z Red Bullu si pripísal svoje prvé víťazstvo v aktuálnej sezóne na chaotickej Veľkej cene Bahrajnu, ktorá sa však konala v Malajzii.
Preteky odštartovali až na druhý pokus s meškaním jednej hodiny a 40 minút pre dážď. Holanďan sa dostal do vedenia po skorom výjazde safety caru na medzinárodnom okruhu v Sepangu a zaznamenal svoje 72 víťazstvo v kariére.
Druhé miesto obsadil na Mercedese líder šampionátu Kimi Antonelli (strata 2,307 s) a tretí skončil na Ferrari Lewis Hamilton (+4,919 s).
George Russell zo všetkých súťažiacich najviac utrpel, pretože musel odstúpiť z tretej priečky päť kôl pred koncom, keď sa zdalo, že jeho pohonná jednotka zlyhala po neskorom výjazde safety caru.
Po úspešnej kvalifikácii a prvej pole position si tak štvornásobný majster sveta Verstappen pripísal aj premiérový triumf v aktuálnej sezóne Formuly 1.
Mal však pomalý únik na stredných pneumatikách, čo umožnilo dvojici Mercedesov Antonelliho a Russella ľahko ho predbehnúť v mokrých podmienkach.
Keď sa Valtteri Bottas v deviatom kole zatočil na štrku, safety car nútil väčšinu jazdcov vrhnúť sa do nových hladkých pneumatík, aby využili rýchlo schnúcu trať.
Holanďan sa ujal vedenia, ktoré už nestratil. Predbehol Antonelliho aj Russella a rýchlo si vytvoril pohodlný náskok. Hamilton štartoval z prvého radu na suchých pneumatikách a v mokrých podmienkach sa šmýkal.
Sedemnásobný majster sveta však využil svoje skúsenosti, aby sa prepracoval späť a získal umiestnenie na stupňoch víťazov, keď povrch vyschol. Jeho tímový kolega Charles Leclerc skončil štvrtý, no počas pretekov bol aj posledný, a Isack Hadjar z Red Bullu bol piaty.
Antonelliho náskok na čele priebežného poradia sa zvýšil na 84 bodov pred tímovým kolegom Russellom.
"Je skvelé zvíťaziť po roku, aký sme mali, a po všetkom pokroku, ktorý sme dosiahli. Je úžasné vyhrať práve tu. Bolo to veľmi hektické a dialo sa množstvo vecí, no správne sme sa rozhodli pri nasadení pneumatík do prechodných podmienok," radoval sa Verstappen.
Antonelli mu pogratuloval a dodal: "Viac sme urobiť nemohli. Mali sme problémy, ale som rád, že som získal druhé miesto."
Veľká cena Bahrajnu sa konala v Malajzii pre prerušenie prevádzky F1 v Perzskom zálive pre súvisiacu vojnu s Iránom, ktorú vedie USA.
Seriál "kráľovnej motošportu" sa budúci víkend presunie do neďalekého Singapuru na šprint a nočné preteky.
Zdroj: SITA.sk - Úspešný víkend pre Verstappena. Po kvalifikácii ovládol aj VC Bahrajnu, dostáva sa späť do formy © SITA Všetky práva vyhradené.
Max Verstappen z Red Bullu si pripísal svoje prvé víťazstvo v aktuálnej sezóne na chaotickej Veľkej cene Bahrajnu, ktorá sa však konala v Malajzii.
Preteky odštartovali až na druhý pokus s meškaním jednej hodiny a 40 minút pre dážď. Holanďan sa dostal do vedenia po skorom výjazde safety caru na medzinárodnom okruhu v Sepangu a zaznamenal svoje 72 víťazstvo v kariére.
Druhé miesto obsadil na Mercedese líder šampionátu Kimi Antonelli (strata 2,307 s) a tretí skončil na Ferrari Lewis Hamilton (+4,919 s).
Vedenie najskôr stratil
George Russell zo všetkých súťažiacich najviac utrpel, pretože musel odstúpiť z tretej priečky päť kôl pred koncom, keď sa zdalo, že jeho pohonná jednotka zlyhala po neskorom výjazde safety caru.
Po úspešnej kvalifikácii a prvej pole position si tak štvornásobný majster sveta Verstappen pripísal aj premiérový triumf v aktuálnej sezóne Formuly 1.
Mal však pomalý únik na stredných pneumatikách, čo umožnilo dvojici Mercedesov Antonelliho a Russella ľahko ho predbehnúť v mokrých podmienkach.
Využil skúsenosti
Keď sa Valtteri Bottas v deviatom kole zatočil na štrku, safety car nútil väčšinu jazdcov vrhnúť sa do nových hladkých pneumatík, aby využili rýchlo schnúcu trať.
Holanďan sa ujal vedenia, ktoré už nestratil. Predbehol Antonelliho aj Russella a rýchlo si vytvoril pohodlný náskok. Hamilton štartoval z prvého radu na suchých pneumatikách a v mokrých podmienkach sa šmýkal.
Sedemnásobný majster sveta však využil svoje skúsenosti, aby sa prepracoval späť a získal umiestnenie na stupňoch víťazov, keď povrch vyschol. Jeho tímový kolega Charles Leclerc skončil štvrtý, no počas pretekov bol aj posledný, a Isack Hadjar z Red Bullu bol piaty.
Správne rozhodnutia
Antonelliho náskok na čele priebežného poradia sa zvýšil na 84 bodov pred tímovým kolegom Russellom.
"Je skvelé zvíťaziť po roku, aký sme mali, a po všetkom pokroku, ktorý sme dosiahli. Je úžasné vyhrať práve tu. Bolo to veľmi hektické a dialo sa množstvo vecí, no správne sme sa rozhodli pri nasadení pneumatík do prechodných podmienok," radoval sa Verstappen.
Antonelli mu pogratuloval a dodal: "Viac sme urobiť nemohli. Mali sme problémy, ale som rád, že som získal druhé miesto."
Veľká cena Bahrajnu sa konala v Malajzii pre prerušenie prevádzky F1 v Perzskom zálive pre súvisiacu vojnu s Iránom, ktorú vedie USA.
Seriál "kráľovnej motošportu" sa budúci víkend presunie do neďalekého Singapuru na šprint a nočné preteky.
Zdroj: SITA.sk - Úspešný víkend pre Verstappena. Po kvalifikácii ovládol aj VC Bahrajnu, dostáva sa späť do formy © SITA Všetky práva vyhradené.
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