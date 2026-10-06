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06. októbra 2026
Bottasova cesta na VC Singapuru sa zmenila na dobrodružstvo. V tme šliape cez plantáže, stretol aj opice – VIDEO
Tagy: F1 Formula 1 VC Singapuru
Fínsky pilot namiesto letu do Singapuru absolvuje približne 350 kilometrov na bicykli. Za sebou už má vyše 200 kilometrov a do cieľa musí doraziť pred štvrtkovými povinnosťami. Fínsky pilot formuly 1 ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - Fínsky pilot namiesto letu do Singapuru absolvuje približne 350 kilometrov na bicykli. Za sebou už má vyše 200 kilometrov a do cieľa musí doraziť pred štvrtkovými povinnosťami.
Fínsky pilot formuly 1 Valtteri Bottas si cestu na Veľkú cenu Singapuru poriadne skomplikoval. Namiesto pohodlného presunu lietadlom či autom sa po pretekoch v Malajzii vydal do Singapuru na bicykli a počas približne 350-kilometrovej cesty už absolvoval jazdu v tme, štrkové a prašné úseky či cestu pomedzi palmové plantáže. Ako referuje malajzijská tlačová agentúra Bernama, počas svojho cyklistického dobrodružstva stretol aj opice.
Tridsaťsedemročný jazdec tímu Cadillac je vášnivým cyklistom a netradičný presun si rozdelil na viacero etáp. Počas jednej z prvých zaznamenaných častí cesty absolvoval 56,6 kilometra za niečo viac ako dve hodiny.
Nasledovala podstatne náročnejšia etapa. Bottas prešiel 161,91 kilometra a v sedle strávil viac ako päť hodín. Trasa ho neviedla iba po bežných cestách, ale aj po štrkových a prašných úsekoch a cez oblasti s palmovými plantážami.
Svoje putovanie dokumentuje aj na sociálnych sieťach. Na jednom zo záberov pokračoval v jazde už po zotmení a cestu pred sebou si osvetľoval svetlom na bicykli. K exotickej kulise presunu prispeli aj opice, ktoré počas cesty stretol.
Bottas smeruje cez Melaku ďalej na juh Malajzie do štátu Johor a následne do Singapuru. Celkovo má počas trojdňového presunu absolvovať približne 350 kilometrov.
Časový priestor na cyklistické dobrodružstvo však nemá neobmedzený. Do Singapuru sa musí dostať včas pred štvrtkovými mediálnymi povinnosťami jazdcov formuly 1. Prvé tréningy na mestskom okruhu Marina Bay sú na programe v piatok.
Cyklistika je dlhoročná vášeň Valtteriho Bottasa. Fín sa venuje cestnej aj gravel cyklistike a zúčastnil sa aj na súťažných podujatiach. Jeho partnerkou je austrálska profesionálna cyklistka Tiffany Cromwellová.
Netradičný presun tak Bottasovi zároveň umožňuje spojiť dve športové disciplíny. Kým jeho súperi sa na ďalšie podujatie svetového šampionátu presúvajú tradičným spôsobom, Fín musí predtým, ako opäť nasadne do monopostu, zvládnuť stovky kilometrov vlastnými silami.
Zdroj: SITA.sk - Bottasova cesta na VC Singapuru sa zmenila na dobrodružstvo. V tme šliape cez plantáže, stretol aj opice – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Fínsky pilot formuly 1 Valtteri Bottas si cestu na Veľkú cenu Singapuru poriadne skomplikoval. Namiesto pohodlného presunu lietadlom či autom sa po pretekoch v Malajzii vydal do Singapuru na bicykli a počas približne 350-kilometrovej cesty už absolvoval jazdu v tme, štrkové a prašné úseky či cestu pomedzi palmové plantáže. Ako referuje malajzijská tlačová agentúra Bernama, počas svojho cyklistického dobrodružstva stretol aj opice.
Tridsaťsedemročný jazdec tímu Cadillac je vášnivým cyklistom a netradičný presun si rozdelil na viacero etáp. Počas jednej z prvých zaznamenaných častí cesty absolvoval 56,6 kilometra za niečo viac ako dve hodiny.
Nasledovala podstatne náročnejšia etapa. Bottas prešiel 161,91 kilometra a v sedle strávil viac ako päť hodín. Trasa ho neviedla iba po bežných cestách, ale aj po štrkových a prašných úsekoch a cez oblasti s palmovými plantážami.
Svoje putovanie dokumentuje aj na sociálnych sieťach. Na jednom zo záberov pokračoval v jazde už po zotmení a cestu pred sebou si osvetľoval svetlom na bicykli. K exotickej kulise presunu prispeli aj opice, ktoré počas cesty stretol.
Bottas smeruje cez Melaku ďalej na juh Malajzie do štátu Johor a následne do Singapuru. Celkovo má počas trojdňového presunu absolvovať približne 350 kilometrov.
Yea I’m riding to Singapore ????
On the gravel roads less travelled with my new @canyon_bikes Grail CFR.
See you there ???????? https://t.co/jFKZCM6Vnq
— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) October 5, 2026
Časový priestor na cyklistické dobrodružstvo však nemá neobmedzený. Do Singapuru sa musí dostať včas pred štvrtkovými mediálnymi povinnosťami jazdcov formuly 1. Prvé tréningy na mestskom okruhu Marina Bay sú na programe v piatok.
Cyklistika je dlhoročná vášeň Valtteriho Bottasa. Fín sa venuje cestnej aj gravel cyklistike a zúčastnil sa aj na súťažných podujatiach. Jeho partnerkou je austrálska profesionálna cyklistka Tiffany Cromwellová.
Netradičný presun tak Bottasovi zároveň umožňuje spojiť dve športové disciplíny. Kým jeho súperi sa na ďalšie podujatie svetového šampionátu presúvajú tradičným spôsobom, Fín musí predtým, ako opäť nasadne do monopostu, zvládnuť stovky kilometrov vlastnými silami.
Zdroj: SITA.sk - Bottasova cesta na VC Singapuru sa zmenila na dobrodružstvo. V tme šliape cez plantáže, stretol aj opice – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: F1 Formula 1 VC Singapuru
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