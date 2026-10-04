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04. októbra 2026
Fajčiari v Prešove majú nové možnosti, kam odhodiť ohorky. Mesto ich chce ďalej spracovať
Koše majú jednotný dizajn používaný v rámci celého Slovenska a podľa radnice spĺňajú technické kritériá na zber tabakových výrobkov určených na ďalšie spracovanie. V Prešove pribudlo 14 ...
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4.10.2026 (SITA.sk) - Koše majú jednotný dizajn používaný v rámci celého Slovenska a podľa radnice spĺňajú technické kritériá na zber tabakových výrobkov určených na ďalšie spracovanie.
V Prešove pribudlo 14 špeciálnych odpadkových košov určených na zber cigaretových ohorkov. Mesto sa ich osadením zapojilo do recyklačného programu zberu cigaretového odpadu na Slovensku a podľa radnice očakáva zníženie množstva ohorkov voľne pohodených na verejných priestranstvách.
Ako informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, zozbierané cigaretové filtre majú byť po spracovaní využité ako prímes do asfaltových zmesí. Filtre sa pri recyklácii spracúvajú na vlákna, ktoré možno využiť pri tvorbe vysokoodolných cestných povrchov.
„Cigaretové ohorky patria na Slovensku dlhodobo k najčastejšiemu voľne pohodenému odpadu a v roku 2025 tvorili polovicu všetkých evidovaných kusov odpadu,“ upozornila Šitárová s tým, že cigaretový filter obsahuje plasty a v prírode sa môže rozkladať až 15 rokov.
Špeciálne koše na zber ohorkov sú umiestnené na Hlavnej ulici pri obchodnom centre Novum a pri Prešovskej pivárni, na Jarkovej ulici pri vchode do budovy Gréckokatolíckej teologickej fakulty a na Wolkerovej ulici pri klube Encore. Ďalšie sa nachádzajú na Mukačevskej ulici pri Astórii, na Ulici 17. novembra a pri nákupných strediskách Centrum na Sídlisku III, Opál na Sídlisku Sekčov, Centrál na Sídlisku II a pri nákupnom stredisku Šváby.
Koše sú tiež na Sekčovskej ulici pri Podnikateľskom centre Sekčov, na Ulici Arm. gen. Svobodu pri zadnom vchode obchodného centra Max a na Košickej ulici pred autobusovou stanicou. Po dokončení rekonštrukcie Weberovej ulice pribudne ďalší kôš pri Ponorka Music Club.
Koše majú jednotný dizajn používaný v rámci celého Slovenska a podľa radnice spĺňajú technické kritériá na zber tabakových výrobkov určených na ďalšie spracovanie. Lokality mesto vybralo na základe viac ako ročného monitorovania Odboru životného prostredia mestského úradu a Technických služieb mesta Prešov, ktoré zabezpečia aj vývoz odpadu z košov. „Vďaka tomuto inovatívnemu riešeniu získalo mesto Prešov aj status ekologicky zodpovednej samosprávy,“ skonštatovala Šitárová.
Zdroj: SITA.sk - Fajčiari v Prešove majú nové možnosti, kam odhodiť ohorky. Mesto ich chce ďalej spracovať © SITA Všetky práva vyhradené.
V Prešove pribudlo 14 špeciálnych odpadkových košov určených na zber cigaretových ohorkov. Mesto sa ich osadením zapojilo do recyklačného programu zberu cigaretového odpadu na Slovensku a podľa radnice očakáva zníženie množstva ohorkov voľne pohodených na verejných priestranstvách.
Cigaretové ohorky sa majú recyklovať na cestné povrchy
Ako informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, zozbierané cigaretové filtre majú byť po spracovaní využité ako prímes do asfaltových zmesí. Filtre sa pri recyklácii spracúvajú na vlákna, ktoré možno využiť pri tvorbe vysokoodolných cestných povrchov.
„Cigaretové ohorky patria na Slovensku dlhodobo k najčastejšiemu voľne pohodenému odpadu a v roku 2025 tvorili polovicu všetkých evidovaných kusov odpadu,“ upozornila Šitárová s tým, že cigaretový filter obsahuje plasty a v prírode sa môže rozkladať až 15 rokov.
Špeciálne koše na zber ohorkov sú umiestnené na Hlavnej ulici pri obchodnom centre Novum a pri Prešovskej pivárni, na Jarkovej ulici pri vchode do budovy Gréckokatolíckej teologickej fakulty a na Wolkerovej ulici pri klube Encore. Ďalšie sa nachádzajú na Mukačevskej ulici pri Astórii, na Ulici 17. novembra a pri nákupných strediskách Centrum na Sídlisku III, Opál na Sídlisku Sekčov, Centrál na Sídlisku II a pri nákupnom stredisku Šváby.
Zberné koše majú jednotný dizajn a určené lokality
Koše sú tiež na Sekčovskej ulici pri Podnikateľskom centre Sekčov, na Ulici Arm. gen. Svobodu pri zadnom vchode obchodného centra Max a na Košickej ulici pred autobusovou stanicou. Po dokončení rekonštrukcie Weberovej ulice pribudne ďalší kôš pri Ponorka Music Club.
Koše majú jednotný dizajn používaný v rámci celého Slovenska a podľa radnice spĺňajú technické kritériá na zber tabakových výrobkov určených na ďalšie spracovanie. Lokality mesto vybralo na základe viac ako ročného monitorovania Odboru životného prostredia mestského úradu a Technických služieb mesta Prešov, ktoré zabezpečia aj vývoz odpadu z košov. „Vďaka tomuto inovatívnemu riešeniu získalo mesto Prešov aj status ekologicky zodpovednej samosprávy,“ skonštatovala Šitárová.
Zdroj: SITA.sk - Fajčiari v Prešove majú nové možnosti, kam odhodiť ohorky. Mesto ich chce ďalej spracovať © SITA Všetky práva vyhradené.
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