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05. októbra 2026

V Kráľovskom Chlmci sa o primátorský post uchádzajú traja kandidáti a ani jedna žena


Tagy: kandidáti na poslancov Kandidáti na primátora Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku Trebišov

Poslancov do mestského zastupiteľstva budú v Kráľovskom Chlmci voliť v jednom volebnom obvode. V Kráľovskom Chlmci (okres Trebišov) sa o primátorský post uchádzajú traja kandidáti, ...



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komunalne volby obce starosta 5.10.2026 (SITA.sk) - Poslancov do mestského zastupiteľstva budú v Kráľovskom Chlmci voliť v jednom volebnom obvode.


V Kráľovskom Chlmci (okres Trebišov) sa o primátorský post uchádzajú traja kandidáti, nie je medzi nimi ani jedna žena. Vyplýva to zo zverejneného zoznamu zaregistrovaných kandidátov. Ako nezávislý kandiduje Bartolomej Gönczy.

Voľby v jednom volebnom obvode


Svoj mandát bude obhajovať aj súčasný primátor Karol Pataky, ktorý kandiduje s podporou strany Magyar szövetség - Maďarská aliancia. Treticu uchádzačov o primátorský post uzatvára kandidát strany Hlas-SD Peter Šohajda.

Poslancov do mestského zastupiteľstva budú v Kráľovskom Chlmci voliť v jednom volebnom obvode. O 12 mandátov zabojuje 30 kandidátov. Temer polovica z nich, konkrétne 14, kandidujú ako nezávislí.

Komunálne voľby


Ďalších 12 kandidátov a kandidátok sa o poslanecký mandát uchádza s podporou strany Magyar szövetség - Maďarská aliancia. Po jednom kandidátovi majú Slovenská národná strana, Strana vidieka, Hlas-SD a strana Demokrati.

Voľby do orgánov samospráv sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026. Podľa volebného môže politický subjekt vziať späť svoju kandidátnu listinu najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, rovnako aj kandidát sa môže kandidatúry vzdať najneskôr 48 hodín pred začatím.


Zdroj: SITA.sk - V Kráľovskom Chlmci sa o primátorský post uchádzajú traja kandidáti a ani jedna žena © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: kandidáti na poslancov Kandidáti na primátora Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku Trebišov
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