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Festival Nežná! si pripomenie odkaz 17. novembra, slovenské aj zahraničné mestá čaká séria podujatí

Ľudí, ktorí chcú slobodu a demokraciu chrániť, je stále veľa, doplnila iniciatíva Chcem tu zostať. Odkaz 17. novembra 1989 si tento rok ľudia budú môcť pripomenúť sériou podujatí po celom ...

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12.11.2026 (SITA.sk) - Ľudí, ktorí chcú slobodu a demokraciu chrániť, je stále veľa, doplnila iniciatíva Chcem tu zostať.

Odkaz 17. novembra 1989 si tento rok ľudia budú môcť pripomenúť sériou podujatí po celom Slovensku aj v piatich európskych mestách, na ktorých návštevníkov čakajú občianske zhromaždenia, diskusie, koncerty, výstavy aj workshopy. Podujatia sú súčasťou festivalu „Nežná!“, za ktorými stojí iniciatíva Chcem tu zostať, organizácia Mestá za demokraciu a Platforma pre demokraciu.

Program majú na starosti desiatky organizátorov


Program v jednotlivých mestách a obciach však podľa organizátorov festivalu tvoria neziskové organizácie, lokálne iniciatívy, miestni aktivisti a ľudia, ktorým záleží na hodnotách, na ktorých stojí Slovensko. Práve spojenie miest, obcí a aktívnych ľudí totiž podľa nich najlepšie vystihuje ústrednú myšlienku festivalu.

Keď človek sleduje každodenné dianie, ľahko nadobudne pocit, že s túžbou po slušnej a slobodnej krajine je v menšine. Pohľad na takmer štyridsať miest a obcí od východu až po západ Slovenska, za ktorými stoja desiatky miestnych organizátorov a dobrovoľníkov, však ukazuje jasný opak. Ľudí, ktorí chcú slobodu a demokraciu chrániť, je stále veľa. Nech žijete v menšej obci, krajskom meste alebo medzi krajanmi v zahraničí, platí to najdôležitejšie – nie sme v tom sami,“ uviedol Erik Kliment z iniciatívy Chcem tu zostať.

Podujatia sa konajú aj v zahraničí


Podujatia sú konkrétne naplánované v mestách Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bratislava, Čadca, Dolný Kubín, Humenné, Komárno, Košice, Kremnica, Krupina, Lučenec, Martin, Myjava, Námestovo, Nitra, Nové Zámky, Piešťany, Poprad, Prievidza, Revúca, Rimavská Sobota, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Šaľa, Trenčín, Trnava, Veľké Leváre, Vranov nad Topľou, Zlaté Moravce, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina.

Na 17. november podľa organizátorov festivalu nezabúdajú ani krajania žijúci mimo Slovenska a oslavy sa v tejto súvislosti uskutočnia aj v piatich európskych mestách, konkrétne v Amsterdame, Bruseli, Krakove, Prahe a v Zlíne.

Všetky podrobnosti o programoch v jednotlivých mestách je možné nájsť na webe nezna.sk.


Zdroj: SITA.sk - Festival Nežná! si pripomenie odkaz 17. novembra, slovenské aj zahraničné mestá čaká séria podujatí © SITA Všetky práva vyhradené.

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