Pražský súd schválil vydanie člena mexického kartelu do USA, hrozí mu doživotie
Mexičania chceli v Česku údajne nakúpiť samopaly, granátomety aj mínomety, za zbrane plánovali zaplatiť fentanylom a metamfetamínom. Mestský súd v
12.11.2026 (SITA.sk) - Mexičania chceli v Česku údajne nakúpiť samopaly, granátomety aj mínomety, za zbrane plánovali zaplatiť fentanylom a metamfetamínom.
Podľa amerických vyšetrovateľov chceli v Česku nakúpiť samopaly, granátomety, mínomety a muníciu určenú na útoky proti konkurenčným kartelom, civilistom a policajtom v Mexiku. Za zbrane údajne ponúkali fentanyl a metamfetamín určené na distribúciu v USA.
Dvaja podozriví už boli vydaní Američanom. O štvrtom, 63-ročnom Leobardovi Gaxiolovi Lópezovi, má súd rozhodovať 26. novembra.
„Obavy z úteku vyvoláva najmä hrozba doživotného trestu a povaha stíhanej organizovanej trestnej činnosti,“ uviedla už skôr hovorkyňa pražského vrchného súdu Eliška Duchková.
Spojené štáty zaradili CJNG vlani na zoznam zahraničných teroristických organizácií. Kartel patrí medzi najvýznamnejších producentov a pašerákov syntetických drog v Mexiku.
Zdroj: SITA.sk - Pražský súd schválil vydanie člena mexického kartelu do USA, hrozí mu doživotie © SITA Všetky práva vyhradené.
Mestský súd v Prahe vo štvrtok schválil vydanie 33-ročného Mexičana Noého Díaza Jiméneza do Spojených štátov, kde čelí obvineniam z obchodovania so zbraňami, drogovej a teroristickej trestnej činnosti. Podozrivý súhlasil so svojím vydaním, takže sa môže začať proces jeho odovzdania americkým úradom. Jiménez patrí medzi štyroch údajných členov mexického drogového kartelu Jalisco Nová generácia (CJNG), ktorých česká polícia zadržala v júni.
Drogy za zbrane
Podľa amerických vyšetrovateľov chceli v Česku nakúpiť samopaly, granátomety, mínomety a muníciu určenú na útoky proti konkurenčným kartelom, civilistom a policajtom v Mexiku. Za zbrane údajne ponúkali fentanyl a metamfetamín určené na distribúciu v USA.
Dvaja podozriví už boli vydaní Američanom. O štvrtom, 63-ročnom Leobardovi Gaxiolovi Lópezovi, má súd rozhodovať 26. novembra.
Zahraničná teroristická organizácia
„Obavy z úteku vyvoláva najmä hrozba doživotného trestu a povaha stíhanej organizovanej trestnej činnosti,“ uviedla už skôr hovorkyňa pražského vrchného súdu Eliška Duchková.
Spojené štáty zaradili CJNG vlani na zoznam zahraničných teroristických organizácií. Kartel patrí medzi najvýznamnejších producentov a pašerákov syntetických drog v Mexiku.
Zdroj: SITA.sk - Pražský súd schválil vydanie člena mexického kartelu do USA, hrozí mu doživotie © SITA Všetky práva vyhradené.
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