Schválili to, čo avizovali. Fíni obmedzili udeľovanie víz ruským športovcom, keďže tam nemajú čo hľadať
Vláda o tomto kroku rozhodla urýchlene. Fínska vláda oznámila, že obmedzuje udeľovanie víz ruským športovcom. Zdôraznila, že kým bude pokračovať
12.11.2026 (SITA.sk) - Vláda o tomto kroku rozhodla urýchlene.
Fínska vláda oznámila, že obmedzuje udeľovanie víz ruským športovcom. Zdôraznila, že kým bude pokračovať vojna na Ukrajine, títo športovci v severskej krajine "nemajú čo hľadať".
Vláda prijala uznesenie, ktorým sprísnila podmienky vstupu pre ruských občanov žiadajúcich o krátkodobé pracovné víza, a to aj v oblasti profesionálneho športu.
"Kým bude pokračovať ruská agresívna vojna, ich športovci vo Fínsku nemajú čo hľadať. Ich vstup do krajiny by predstavoval hrozbu pre medzinárodné vzťahy Fínska," uviedla vo vyhlásení ministerka zahraničných vecí Elina Valtonenová. Nové pravidlá nadobudnú účinnosť v pondelok 16. novembra.
Vláda o tomto kroku rozhodla urýchlene po tom, čo Športový arbitrážny súd (CAS) otvoril cestu pre návrat ruských mužských a ženských hokejových tímov na budúcoročné majstrovstvá sveta.
"Rusko využíva šport ako nástroj propagandy a snaží sa jeho prostredníctvom presadzovať ciele svojej nezákonnej vojny," uviedlo ministerstvo zahraničných vecí.
"Ruskí občania budú môcť na základe schengenských víz pracovať len v oblastiach, ktoré sú nevyhnutné pre národné záujmy Fínska," dodal rezort.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 viaceré medzinárodné športové organizácie zakázali ruským športovcom účasť na súťažiach, no niektoré z nich už začali tieto obmedzenia zmierňovať.
Fínsko spolu s Dánskom, Nórskom, Švédskom a Českom vyhlásili, že na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v roku 2027 v Nemecku proti Rusku nenastúpia.
Zdroj: SITA.sk - Schválili to, čo avizovali. Fíni obmedzili udeľovanie víz ruským športovcom, keďže tam nemajú čo hľadať © SITA Všetky práva vyhradené.
Fínska vláda oznámila, že obmedzuje udeľovanie víz ruským športovcom. Zdôraznila, že kým bude pokračovať vojna na Ukrajine, títo športovci v severskej krajine "nemajú čo hľadať".
Vláda prijala uznesenie, ktorým sprísnila podmienky vstupu pre ruských občanov žiadajúcich o krátkodobé pracovné víza, a to aj v oblasti profesionálneho športu.
Šport ako nástroj propagandy
"Kým bude pokračovať ruská agresívna vojna, ich športovci vo Fínsku nemajú čo hľadať. Ich vstup do krajiny by predstavoval hrozbu pre medzinárodné vzťahy Fínska," uviedla vo vyhlásení ministerka zahraničných vecí Elina Valtonenová. Nové pravidlá nadobudnú účinnosť v pondelok 16. novembra.
Vláda o tomto kroku rozhodla urýchlene po tom, čo Športový arbitrážny súd (CAS) otvoril cestu pre návrat ruských mužských a ženských hokejových tímov na budúcoročné majstrovstvá sveta.
"Rusko využíva šport ako nástroj propagandy a snaží sa jeho prostredníctvom presadzovať ciele svojej nezákonnej vojny," uviedlo ministerstvo zahraničných vecí.
Žiadne zmierňovanie
"Ruskí občania budú môcť na základe schengenských víz pracovať len v oblastiach, ktoré sú nevyhnutné pre národné záujmy Fínska," dodal rezort.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 viaceré medzinárodné športové organizácie zakázali ruským športovcom účasť na súťažiach, no niektoré z nich už začali tieto obmedzenia zmierňovať.
Fínsko spolu s Dánskom, Nórskom, Švédskom a Českom vyhlásili, že na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v roku 2027 v Nemecku proti Rusku nenastúpia.
Zdroj: SITA.sk - Schválili to, čo avizovali. Fíni obmedzili udeľovanie víz ruským športovcom, keďže tam nemajú čo hľadať © SITA Všetky práva vyhradené.
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