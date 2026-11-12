Ministerstvo Šutaja Eštoka testuje reformu systému služieb hasičov, Mikulec naopak kritizuje pokles ich príjmov
Ministerstvo vnútra SR zdôrazňuje, že zmena systému služieb hasičov je reakciou na dlhodobo neriešené problémy s organizáciou služby a služobnou pohotovosťou. Opozičný poslanec a exminister ...
12.11.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra SR zdôrazňuje, že zmena systému služieb hasičov je reakciou na dlhodobo neriešené problémy s organizáciou služby a služobnou pohotovosťou.
Opozičný poslanec a exminister vnútra Roman Mikulec (hnutie Slovensko) upozorňuje na pokles príjmov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v dôsledku prechodu z 24-hodinových na 12-hodinové zmeny.
Podľa neho sa viacerí hasiči sťažujú, že týmto opatrením reálne prichádzajú o časť svojich platov, pričom strata dosahuje približne 250 eur mesačne. Ministerstvo vnútra SR však zdôrazňuje, že zmena systému služieb hasičov je reakciou na dlhodobo neriešené problémy s organizáciou služby a služobnou pohotovosťou.
Hasiči sa totiž sťažovali najmä na nedostatok času na oddych a rodinu, pričom situácia podľa rezortu postupne vyústila aj do súdnych sporov so stovkami príslušníkov HaZZ. Cieľom zmeny organizácie služby má byť dlhodobo udržateľný systém, ktorý rešpektuje právne požiadavky, zohľadňuje náročnosť práce hasičov a zabezpečuje pripravenosť zboru zasahovať 24 hodín denne.
Mikulec v tejto súvislosti vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby situáciu s príjmami hasičov bezodkladne riešil prostredníctvom kolektívneho vyjednávania a úpravy platových podmienok.
„Hasiči dnes bohužiaľ reálne prichádzajú o svoje peniaze. Veľa hasičov sa ozvalo, že prichádza zhruba o 250 eur len tým opatrením, ktoré zaviedol Matúš Šutaj Eštok, že prechádzajú z 24-hodinovej služby na 12-hodinovú službu," vyhlásil Mikulec.
Šéfa rezortu vnútra zároveň vyzval, aby okamžite zvýšil cez kolektívne vyjednávanie osobné príplatky pre hasičov, ktorí podľa neho prichádzajú o peniaze, a rovnako tak, aby začal pracovať na nových tarifných tabuľkách tak, aby sa do budúcna poklesu platov hasičov zamedzilo.
Podľa rezortu vnútra však Mikulec kritizuje kroky na riešenie problému, ktorý počas svojho pôsobenia sám nevyriešil. Prechod z 24-hodinových služieb na 12-hodinové sa navyše nezavádza plošne a netýka sa všetkých hasičov naraz.
„Pilotná etapa sa začala 1. októbra 2026 iba na dvoch hasičských staniciach – v Košiciach a Banskej Bystrici. Jej priebeh sa priebežne vyhodnocuje. Prezentovať túto pilotnú zmenu ako plošné zníženie platov hasičov či tvrdiť, že hasiči všeobecne prichádzajú o stovky eur, je zavádzajúce," zdôraznilo ministerstvo. To takisto pripomenulo, že výšilo peňažnú náhradu za služobnú pohotovosť hasičom už od 1. júla 2025.
„Finančný vplyv zvýšenia za júl až december 2025 dosiahol 4 078 278 eur. Za rok 2026 sa na základe doterajšieho čerpania a odhadu do konca roka predpokladá ďalších 8 156 000 eur. Spolu ide o 12 234 278 eur za uvedené obdobia, pričom suma za rok 2026 zahŕňa aj odhad do konca roka," zdôraznil rezort.
Hasiči na ostatných staniciach, kde sa pilotná zmena neuplatňuje, zostávajú podľa ministerstva vnútra v pôvodnom režime a dostávajú zvýšenú náhradu za služobnú pohotovosť. Rezort poukázal aj na zvýšenie platových taríf zamestnancov štátnej a verejnej služby od 1. júla 2027 plošne o 8,4 percenta.
„Pilot na dvoch staniciach umožňuje vyhodnocovať priebeh zmeny. Základnou požiadavkou zostáva nepretržitá pripravenosť HaZZ chrániť životy, zdravie a majetok ľudí," dodalo ministerstvo vnútra.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo Šutaja Eštoka testuje reformu systému služieb hasičov, Mikulec naopak kritizuje pokles ich príjmov © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozičný poslanec a exminister vnútra Roman Mikulec (hnutie Slovensko) upozorňuje na pokles príjmov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v dôsledku prechodu z 24-hodinových na 12-hodinové zmeny.
Podľa neho sa viacerí hasiči sťažujú, že týmto opatrením reálne prichádzajú o časť svojich platov, pričom strata dosahuje približne 250 eur mesačne. Ministerstvo vnútra SR však zdôrazňuje, že zmena systému služieb hasičov je reakciou na dlhodobo neriešené problémy s organizáciou služby a služobnou pohotovosťou.
Úprava platových podmienok
Hasiči sa totiž sťažovali najmä na nedostatok času na oddych a rodinu, pričom situácia podľa rezortu postupne vyústila aj do súdnych sporov so stovkami príslušníkov HaZZ. Cieľom zmeny organizácie služby má byť dlhodobo udržateľný systém, ktorý rešpektuje právne požiadavky, zohľadňuje náročnosť práce hasičov a zabezpečuje pripravenosť zboru zasahovať 24 hodín denne.
Mikulec v tejto súvislosti vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby situáciu s príjmami hasičov bezodkladne riešil prostredníctvom kolektívneho vyjednávania a úpravy platových podmienok.
„Hasiči dnes bohužiaľ reálne prichádzajú o svoje peniaze. Veľa hasičov sa ozvalo, že prichádza zhruba o 250 eur len tým opatrením, ktoré zaviedol Matúš Šutaj Eštok, že prechádzajú z 24-hodinovej služby na 12-hodinovú službu," vyhlásil Mikulec.
Kroky na riešenie problému
Šéfa rezortu vnútra zároveň vyzval, aby okamžite zvýšil cez kolektívne vyjednávanie osobné príplatky pre hasičov, ktorí podľa neho prichádzajú o peniaze, a rovnako tak, aby začal pracovať na nových tarifných tabuľkách tak, aby sa do budúcna poklesu platov hasičov zamedzilo.
Podľa rezortu vnútra však Mikulec kritizuje kroky na riešenie problému, ktorý počas svojho pôsobenia sám nevyriešil. Prechod z 24-hodinových služieb na 12-hodinové sa navyše nezavádza plošne a netýka sa všetkých hasičov naraz.
„Pilotná etapa sa začala 1. októbra 2026 iba na dvoch hasičských staniciach – v Košiciach a Banskej Bystrici. Jej priebeh sa priebežne vyhodnocuje. Prezentovať túto pilotnú zmenu ako plošné zníženie platov hasičov či tvrdiť, že hasiči všeobecne prichádzajú o stovky eur, je zavádzajúce," zdôraznilo ministerstvo. To takisto pripomenulo, že výšilo peňažnú náhradu za služobnú pohotovosť hasičom už od 1. júla 2025.
Náhrada za služobnú pohotovosť
„Finančný vplyv zvýšenia za júl až december 2025 dosiahol 4 078 278 eur. Za rok 2026 sa na základe doterajšieho čerpania a odhadu do konca roka predpokladá ďalších 8 156 000 eur. Spolu ide o 12 234 278 eur za uvedené obdobia, pričom suma za rok 2026 zahŕňa aj odhad do konca roka," zdôraznil rezort.
Hasiči na ostatných staniciach, kde sa pilotná zmena neuplatňuje, zostávajú podľa ministerstva vnútra v pôvodnom režime a dostávajú zvýšenú náhradu za služobnú pohotovosť. Rezort poukázal aj na zvýšenie platových taríf zamestnancov štátnej a verejnej služby od 1. júla 2027 plošne o 8,4 percenta.
„Pilot na dvoch staniciach umožňuje vyhodnocovať priebeh zmeny. Základnou požiadavkou zostáva nepretržitá pripravenosť HaZZ chrániť životy, zdravie a majetok ľudí," dodalo ministerstvo vnútra.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo Šutaja Eštoka testuje reformu systému služieb hasičov, Mikulec naopak kritizuje pokles ich príjmov © SITA Všetky práva vyhradené.
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