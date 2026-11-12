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Šéf spoločnosti Nvidia Jensen Huang rezignoval

Odchod jednej z najvplyvnejších osobností technologického priemyslu prichádza po odhalení milostných afér a podozrení zo špionáže. Jensen ...

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12.11.2026 (SITA.sk) - Odchod jednej z najvplyvnejších osobností technologického priemyslu prichádza po odhalení milostných afér a podozrení zo špionáže.

Jensen Huang, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ amerického čipového giganta Nvidia, vo štvrtok odstúpil zo všetkých svojich funkcií po 33 rokoch na čele spoločnosti.


Jeho odchod nasleduje po odhalení dvoch mimomanželských vzťahov, z ktorých jeden vyvolal podozrenia týkajúce sa špionáže pre Čínu. Správna rada oznámila, že 63-ročný Huang s okamžitou platnosťou skončil ako generálny riaditeľ, prezident spoločnosti aj člen jej vedenia.



Dočasná šéfka


Dočasnou šéfkou Nvidie sa stala finančná riaditeľka Colette Kressová, ktorá si ponechá aj svoju doterajšiu funkciu. Spoločnosť začne hľadať trvalého nástupcu medzi internými aj externými kandidátmi.

Huangov odchod vyvolali informácie o jeho vzťahu s predstaviteľkou singapurskej spoločnosti Megaspeed Alice Huangovou, ktorú americké spravodajské služby údajne podozrievajú zo spolupráce s Čínou. Denník The New York Times následne informoval o ďalšom vzťahu šéfa Nvidie s podriadenou manažérkou.

Vlastné vyšetrovanie


Nvidia už predtým začala nezávislé vyšetrovanie možného pokusu zahraničnej rozviedky preniknúť k jej vedeniu. Zdôraznila však, že nemá dôkazy o úniku dôverných informácií.

Huang založil Nvidiu v roku 1993 a vybudoval z nej jedného z najvýznamnejších svetových výrobcov čipov pre umelú inteligenciu. Trhová hodnota spoločnosti presiahla štyri bilióny dolárov. Akcie Nvidie po oznámení jeho odchodu v predobchodnej fáze oslabili približne o desať percent.

 


Zdroj: SITA.sk - Šéf spoločnosti Nvidia Jensen Huang rezignoval © SITA Všetky práva vyhradené.

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