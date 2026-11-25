Fico odcestuje na mimoriadny samit Európskej rady v Bruseli, rokovať bude aj o rozpočte Únie
Okrem toho sa bude rokovanie týkať aj financovania Ukrajiny na rok 2027. Predseda vlády SR Robert Fico (
25.11.2026 (SITA.sk) - Okrem toho sa bude rokovanie týkať aj financovania Ukrajiny na rok 2027.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) odcestuje vo štvrtok 26. novembra na mimoriadny samit Európskej rady v Bruseli. Informuje o tom Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. Ako priblížil, samit sa bude konať vo štvrtok 26. novembra a piatok 27. novembra.
Zameraný bude na budúci rozpočet Európskej únie, takzvaný viacročný finančný rámec na roky 2028 až 2034. Rokovanie sa bude týkať aj financovania Ukrajiny na rok 2027.
„Ešte pred samotným mimoriadnom samitom sa uskutoční neformálne stretnutie lídrov skupiny Priateľov kohézie. Ide o neformálne zoskupenie členských štátov Európskej únie, ktoré spája spoločný záujem o zachovanie silnej kohéznej politiky,” doplnili z úradu vlády.
Zdroj: SITA.sk - Fico odcestuje na mimoriadny samit Európskej rady v Bruseli, rokovať bude aj o rozpočte Únie © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) odcestuje vo štvrtok 26. novembra na mimoriadny samit Európskej rady v Bruseli. Informuje o tom Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. Ako priblížil, samit sa bude konať vo štvrtok 26. novembra a piatok 27. novembra.
Zameraný bude na budúci rozpočet Európskej únie, takzvaný viacročný finančný rámec na roky 2028 až 2034. Rokovanie sa bude týkať aj financovania Ukrajiny na rok 2027.
„Ešte pred samotným mimoriadnom samitom sa uskutoční neformálne stretnutie lídrov skupiny Priateľov kohézie. Ide o neformálne zoskupenie členských štátov Európskej únie, ktoré spája spoločný záujem o zachovanie silnej kohéznej politiky,” doplnili z úradu vlády.
Zdroj: SITA.sk - Fico odcestuje na mimoriadny samit Európskej rady v Bruseli, rokovať bude aj o rozpočte Únie © SITA Všetky práva vyhradené.
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