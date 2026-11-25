Inovácie nie sú náklad, ale investícia
Prvý deň Jesennej ITAPA 2026 načrtol cestu, ako v praxi využiť náskok, ktorý nám umožňujú technológie. Buďte súčasťou budúcnosti už dnes - s týmto mottom vstúpila ITAPA do svojho 25. ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Prvý deň Jesennej ITAPA 2026 načrtol cestu, ako v praxi využiť náskok, ktorý nám umožňujú technológie.
Buďte súčasťou budúcnosti už dnes – s týmto mottom vstúpila ITAPA do svojho 25. ročníka. V rámci Jesennej ITAPA 2026 otvorí diskusie o inováciách v zdravotníctve, o kybernetickej bezpečnosti, digitalizácii, moderných technológiách a umelej inteligencii. Prvý deň nesie označenie Health Day, pričom jeho súčasťou je osobitná programová línia ITAPA CARE 2026. Práve oblasť zdravia a zdravotnej starostlivosti ukazuje, ako zásadne nové technológie menia možnosti, ktoré máme už dnes – od liečby pacientov s donedávna ťažko zvládnuteľnými diagnózami až po každodennú prácu ambulancií, manažment pacienta, prevenciu, osvetu či analýzu dát. Samotná dostupnosť inovácií však nestačí. Ako ich dostať z technologických laboratórií a pilotných projektov do bežnej praxe, aby prinášali úžitok pacientom aj zdravotníkom?
Prvý panel otvoril Boris Vaňo prezentáciou o demografickom vývoji Slovenska a jeho dôsledkoch. Starnutie obyvateľstva označil za "jednu z najväčších výziev 21. storočia". Klesajúca pôrodnosť a predlžujúca sa priemerná dĺžka života postupne menia vekovú štruktúru populácie. Podľa prognóz budú v roku 2065 tvoriť seniori až tretinu obyvateľov Slovenska. Najvýraznejšie sa tento vývoj prejaví v systéme sociálneho poistenia, na trhu práce, v zdravotníctve a sociálnych službách. Keďže samotné príčiny starnutia dokážeme ovplyvniť len obmedzene, resp. mnohé z opatrení sme premeškali, o to väčší význam majú včasné reformy a adaptačné opatrenia.
Na demografické prognózy nadviazala Henrieta Tulejová prezentáciou o ich vplyve na zdravotnú a dlhodobú starostlivosť. Zdôraznila, že "starnutie je realitou, na ktorú sa Slovensko musí pripraviť vedomými zmenami a inováciami". Už dnes je podľa nej až 36 % ľudí odkázaných na pomoc bez akejkoľvek podpory. Zároveň upozornila, že opatrenia v tejto oblasti prinášajú výsledky s odstupom 10 až 15 rokov. Za kľúčové označila štyri oblasti: inovácie v liečbe, lepšie prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, vybudovanie funkčnej pyramídy dlhodobej starostlivosti a zabezpečenie jej dlhodobého financovania. Slovensko v súčasnosti vynakladá na dlhodobú starostlivosť približne 0,7 % HDP, pričom tieto výdavky by mali byť minimálne dvojnásobné.
V následnej diskusii sa pozornosť sústredila na to, ako zabezpečiť dostupnú a udržateľnú starostlivosť pre rastúcu seniorskú populáciu. Marián Valentovič, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripomenul, že "starostlivosť o odkázaných ľudí je celospoločenskou témou, ktorá sa premietla aj do Plánu obnovy a odolnosti SR". Slovensko má za sebou reformu posudkovej činnosti a čaká ho reforma financovania. Potreba vyšších zdrojov je pritom zrejmá: na sociálnu odkázanosť je v tomto roku vyčlenených 1,7 miliardy eur, čo predstavuje historicky najvyšší medziročný nárast. Do budovania zariadení sociálnych služieb smerovalo 230 miliónov eur a vzniklo približne 3 700 nových miest. Napriek tomu na umiestnenie čaká ďalších 8- až 13-tisíc ľudí. Zaznelo tiež dôležité upozornenie, že "staroba sa nesmie automaticky spájať s chorobou".
Zástupcovia Všeobecnej zdravotnej poisťovne a zdravotnej poisťovne Dôvera zhodne zdôraznili význam predlžovania života v zdraví. Až 80 % chronických ochorení je podľa nich možné ovplyvniť, preto by prioritou malo byť čo najdlhšie udržať ľudí v dobrom zdravotnom stave a predchádzať ich odkázanosti na pomoc druhých. Denisa Slivková (VšZP) hovorila o väčšej podpore výkonov v domácom prostredí a Roman Mužik (Dôvera) o deregulácii, aby poisťovne vedeli flexibilne reagovať na potreby klientov a vyčleniť väčšie zdroje na zabezpečenie dôstojného starnutia.
Zástupca poskytovateľov sociálnych služieb Milan Halomi a Tomáš Kútny z IT spoločnosti nexagen poukázali na význam čo najdlhšieho zotrvania seniorov v domácom prostredí. Vďaka moderným technológiám je takýto model dostupnejší a realizovateľnejší než v minulosti, pričom môže byť menej nákladný pre seniorov aj pre štát. Slovensko pritom nemusí hľadať riešenia od začiatku – vo svete už existujú funkčné modely, ktoré možno prispôsobiť domácim podmienkam. Kľúčové je využiť technológie, ktoré zjednodušujú koordináciu starostlivosti, zrýchľujú procesy a znižujú ich náklady.
Na úvodný panel nadviazala v rámci programovej línie ITAPA CARE 2026 séria diskusií, ktorá sa venovala budúcnosti sociálnych služieb z pohľadu ich financovania, riadenia, kvality aj technologických inovácií. Mária Machajdíková z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavila nový model financovania sociálnych služieb, pričom zdôraznila, že "ak chceme zabezpečiť starnutie – z pohľadu jednotlivca i spoločnosti, je nevyhnutné, aby do systému prišli ďalšie financie". Nasledovala prakticky orientovaná diskusia ZSS v praxi: Čo funguje pri kvalite, riadení a digitalizácii a pohľad na nevyhnutné zmeny v zariadeniach sociálnych služieb v horizonte najbližších rokov ZSS 2030: Čo musí zariadenie začať meniť už dnes?. Záver programovej línie patril CASE STUDY SESSION a v jej rámci digitalizácii a AI v starostlivosti o seniorov. Panel Digitalizácia a AI, ktoré vracajú ľuďom čas o možnostiach podpory starostlivosti v domácom prostredí ukázali, ako môžu technológie zlepšiť dohľad nad klientmi, umožniť včasnú reakciu na zmeny ich zdravotného stavu a zefektívniť poskytovanie starostlivosti. Nezostalo pritom len pri víziách – spíkri predstavili konkrétne riešenia a príklady ich využitia v praxi.
Ako môže správne prepojenie skúseností chirurga a umelej inteligencie zmeniť výsledok operácie, ukázal panel Operácia na mieru – živá ukážka. Ako zdôraznil Michal Geroč z Penta Hospitals Michalovce, základom personalizovanej chirurgie je poznanie, že rovnaká diagnóza automaticky neznamená rovnakú anatómiu. Práve preto zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu detailné 3D CT vyšetrenia, ktoré v kombinácii s AI umožňujú vytvoriť presný individuálny plán zákroku ešte pred vstupom pacienta do operačnej sály. Chirurg tak prichádza na operáciu s detailnou predstavou o anatomických špecifikách pacienta a možnom postupe. Umelá inteligencia pritom "nie je konkurenciou chirurga, ale nástrojom, ktorý rozširuje jeho možnosti a podporuje kvalitu rozhodovania". Budúcnosť podľa prezentovanej vízie bude patriť chirurgom, ktorí dokážu AI efektívne využívať. Výsledkom má byť presnejšia a efektívnejšia liečba, lepšia skúsenosť pacienta a predovšetkým merateľne lepšie klinické výsledky.
Zdravotná starostlivosť nesmie byť vnímaná iba ako nákladová položka verejných rozpočtov. Dostupnosť a kvalita priamo ovplyvňujú produktivitu práce, zamestnanosť aj ekonomickú výkonnosť krajiny. Ekonomickým dôsledkom ochorení sa venovali aj dva panely na Policy Stage podporené spoločnosťou AbbVie – Socioekonomické dopady rakoviny a Farmakoekonomika migrény ľudskou rečou: môže správna liečba viesť k úsporám verejných zdrojov?.
Obe diskusie poukázali na to, že náklady na ochorenia výrazne presahujú výdavky na liečbu. Prejavujú sa stratou pracovnej schopnosti, nižšou produktivitou a miliardovými stratami ekonomiky. Osobitne výrazný je príklad migrény, ktorá podľa prezentovaných údajov spôsobuje Slovensku ročne straty vo výške 1,4 % HDP. Nataša Hudecová z AbbVie upozornila, že hoci migréna neohrozuje priamo život, jej ekonomické dôsledky sú obrovské a ochorenie sa ešte vždy podceňuje. Pri hodnotení inovatívnych liekov preto treba zohľadňovať nielen ich cenu, ale najmä úspory a prínosy, ktoré prinášajú pacientom, zamestnávateľom a celej spoločnosti. Investície do zdravia totiž nie sú len výdavkom – podporujú ľudský kapitál, produktivitu a ekonomický rast.
Program Health Day otvoril aj ďalšie aktuálne výzvy a inovácie v zdravotníctve. Diskutovalo sa o nových službách eZdravia, kybernetickej bezpečnosti zdravotníckych zariadení, 3D tlači liekov, využití umelej inteligencie na rýchlejšiu a presnejšiu diagnostiku či o Európskom priestore pre zdravotné údaje (EHDS). Nechýbala ani téma ľudských zdrojov a personálnych kapacít v zdravotnej starostlivosti a sociálnych službách.
Osobitná pozornosť patrila Misii Zdravie, ktorá vychádza z európskych politík a ktorej cieľom je prepájať výskum a vývoj s reálnymi potrebami zdravotnej starostlivosti v troch prioritných oblastiach: kardiológia, onkológia a neurológia. Od októbra 2026 je na realizáciu 20 opatrení naprieč Slovenskom vyčlenených 68 miliónov eur. Ambíciou misie je nielen tematicky prepájať jednotlivé projekty, ale aj zabezpečiť spoluprácu všetkých aktérov zdravotného systému tak, aby pacient pri prechode medzi jednotlivými službami a úrovňami starostlivosti nezostal bez potrebnej podpory.
Prvý deň Jesennej ITAPA 2026 uzatvoril ITAPA OPEN TALK Od vízie k rozhodnutiu – ako sa pripraviť na milión seniorov?, do ktorého pozvanie prijali Miriam Lapuníková z Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica a Jaroslava Orosová zo Zväzu ambulantných poskytovateľov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Inovácie nie sú náklad, ale investícia © SITA Všetky práva vyhradené.
Buďte súčasťou budúcnosti už dnes – s týmto mottom vstúpila ITAPA do svojho 25. ročníka. V rámci Jesennej ITAPA 2026 otvorí diskusie o inováciách v zdravotníctve, o kybernetickej bezpečnosti, digitalizácii, moderných technológiách a umelej inteligencii. Prvý deň nesie označenie Health Day, pričom jeho súčasťou je osobitná programová línia ITAPA CARE 2026. Práve oblasť zdravia a zdravotnej starostlivosti ukazuje, ako zásadne nové technológie menia možnosti, ktoré máme už dnes – od liečby pacientov s donedávna ťažko zvládnuteľnými diagnózami až po každodennú prácu ambulancií, manažment pacienta, prevenciu, osvetu či analýzu dát. Samotná dostupnosť inovácií však nestačí. Ako ich dostať z technologických laboratórií a pilotných projektov do bežnej praxe, aby prinášali úžitok pacientom aj zdravotníkom?
Slovensko starne. Kto sa o nás postará a kto to zaplatí?
Prvý panel otvoril Boris Vaňo prezentáciou o demografickom vývoji Slovenska a jeho dôsledkoch. Starnutie obyvateľstva označil za "jednu z najväčších výziev 21. storočia". Klesajúca pôrodnosť a predlžujúca sa priemerná dĺžka života postupne menia vekovú štruktúru populácie. Podľa prognóz budú v roku 2065 tvoriť seniori až tretinu obyvateľov Slovenska. Najvýraznejšie sa tento vývoj prejaví v systéme sociálneho poistenia, na trhu práce, v zdravotníctve a sociálnych službách. Keďže samotné príčiny starnutia dokážeme ovplyvniť len obmedzene, resp. mnohé z opatrení sme premeškali, o to väčší význam majú včasné reformy a adaptačné opatrenia.
Na demografické prognózy nadviazala Henrieta Tulejová prezentáciou o ich vplyve na zdravotnú a dlhodobú starostlivosť. Zdôraznila, že "starnutie je realitou, na ktorú sa Slovensko musí pripraviť vedomými zmenami a inováciami". Už dnes je podľa nej až 36 % ľudí odkázaných na pomoc bez akejkoľvek podpory. Zároveň upozornila, že opatrenia v tejto oblasti prinášajú výsledky s odstupom 10 až 15 rokov. Za kľúčové označila štyri oblasti: inovácie v liečbe, lepšie prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, vybudovanie funkčnej pyramídy dlhodobej starostlivosti a zabezpečenie jej dlhodobého financovania. Slovensko v súčasnosti vynakladá na dlhodobú starostlivosť približne 0,7 % HDP, pričom tieto výdavky by mali byť minimálne dvojnásobné.
V následnej diskusii sa pozornosť sústredila na to, ako zabezpečiť dostupnú a udržateľnú starostlivosť pre rastúcu seniorskú populáciu. Marián Valentovič, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripomenul, že "starostlivosť o odkázaných ľudí je celospoločenskou témou, ktorá sa premietla aj do Plánu obnovy a odolnosti SR". Slovensko má za sebou reformu posudkovej činnosti a čaká ho reforma financovania. Potreba vyšších zdrojov je pritom zrejmá: na sociálnu odkázanosť je v tomto roku vyčlenených 1,7 miliardy eur, čo predstavuje historicky najvyšší medziročný nárast. Do budovania zariadení sociálnych služieb smerovalo 230 miliónov eur a vzniklo približne 3 700 nových miest. Napriek tomu na umiestnenie čaká ďalších 8- až 13-tisíc ľudí. Zaznelo tiež dôležité upozornenie, že "staroba sa nesmie automaticky spájať s chorobou".
Zástupcovia Všeobecnej zdravotnej poisťovne a zdravotnej poisťovne Dôvera zhodne zdôraznili význam predlžovania života v zdraví. Až 80 % chronických ochorení je podľa nich možné ovplyvniť, preto by prioritou malo byť čo najdlhšie udržať ľudí v dobrom zdravotnom stave a predchádzať ich odkázanosti na pomoc druhých. Denisa Slivková (VšZP) hovorila o väčšej podpore výkonov v domácom prostredí a Roman Mužik (Dôvera) o deregulácii, aby poisťovne vedeli flexibilne reagovať na potreby klientov a vyčleniť väčšie zdroje na zabezpečenie dôstojného starnutia.
Zástupca poskytovateľov sociálnych služieb Milan Halomi a Tomáš Kútny z IT spoločnosti nexagen poukázali na význam čo najdlhšieho zotrvania seniorov v domácom prostredí. Vďaka moderným technológiám je takýto model dostupnejší a realizovateľnejší než v minulosti, pričom môže byť menej nákladný pre seniorov aj pre štát. Slovensko pritom nemusí hľadať riešenia od začiatku – vo svete už existujú funkčné modely, ktoré možno prispôsobiť domácim podmienkam. Kľúčové je využiť technológie, ktoré zjednodušujú koordináciu starostlivosti, zrýchľujú procesy a znižujú ich náklady.
Na úvodný panel nadviazala v rámci programovej línie ITAPA CARE 2026 séria diskusií, ktorá sa venovala budúcnosti sociálnych služieb z pohľadu ich financovania, riadenia, kvality aj technologických inovácií. Mária Machajdíková z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavila nový model financovania sociálnych služieb, pričom zdôraznila, že "ak chceme zabezpečiť starnutie – z pohľadu jednotlivca i spoločnosti, je nevyhnutné, aby do systému prišli ďalšie financie". Nasledovala prakticky orientovaná diskusia ZSS v praxi: Čo funguje pri kvalite, riadení a digitalizácii a pohľad na nevyhnutné zmeny v zariadeniach sociálnych služieb v horizonte najbližších rokov ZSS 2030: Čo musí zariadenie začať meniť už dnes?. Záver programovej línie patril CASE STUDY SESSION a v jej rámci digitalizácii a AI v starostlivosti o seniorov. Panel Digitalizácia a AI, ktoré vracajú ľuďom čas o možnostiach podpory starostlivosti v domácom prostredí ukázali, ako môžu technológie zlepšiť dohľad nad klientmi, umožniť včasnú reakciu na zmeny ich zdravotného stavu a zefektívniť poskytovanie starostlivosti. Nezostalo pritom len pri víziách – spíkri predstavili konkrétne riešenia a príklady ich využitia v praxi.
Keď sa operácia začína ešte pred prvým rezom
Ako môže správne prepojenie skúseností chirurga a umelej inteligencie zmeniť výsledok operácie, ukázal panel Operácia na mieru – živá ukážka. Ako zdôraznil Michal Geroč z Penta Hospitals Michalovce, základom personalizovanej chirurgie je poznanie, že rovnaká diagnóza automaticky neznamená rovnakú anatómiu. Práve preto zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu detailné 3D CT vyšetrenia, ktoré v kombinácii s AI umožňujú vytvoriť presný individuálny plán zákroku ešte pred vstupom pacienta do operačnej sály. Chirurg tak prichádza na operáciu s detailnou predstavou o anatomických špecifikách pacienta a možnom postupe. Umelá inteligencia pritom "nie je konkurenciou chirurga, ale nástrojom, ktorý rozširuje jeho možnosti a podporuje kvalitu rozhodovania". Budúcnosť podľa prezentovanej vízie bude patriť chirurgom, ktorí dokážu AI efektívne využívať. Výsledkom má byť presnejšia a efektívnejšia liečba, lepšia skúsenosť pacienta a predovšetkým merateľne lepšie klinické výsledky.
Zdravie ako investícia do ekonomického rastu
Zdravotná starostlivosť nesmie byť vnímaná iba ako nákladová položka verejných rozpočtov. Dostupnosť a kvalita priamo ovplyvňujú produktivitu práce, zamestnanosť aj ekonomickú výkonnosť krajiny. Ekonomickým dôsledkom ochorení sa venovali aj dva panely na Policy Stage podporené spoločnosťou AbbVie – Socioekonomické dopady rakoviny a Farmakoekonomika migrény ľudskou rečou: môže správna liečba viesť k úsporám verejných zdrojov?.
Obe diskusie poukázali na to, že náklady na ochorenia výrazne presahujú výdavky na liečbu. Prejavujú sa stratou pracovnej schopnosti, nižšou produktivitou a miliardovými stratami ekonomiky. Osobitne výrazný je príklad migrény, ktorá podľa prezentovaných údajov spôsobuje Slovensku ročne straty vo výške 1,4 % HDP. Nataša Hudecová z AbbVie upozornila, že hoci migréna neohrozuje priamo život, jej ekonomické dôsledky sú obrovské a ochorenie sa ešte vždy podceňuje. Pri hodnotení inovatívnych liekov preto treba zohľadňovať nielen ich cenu, ale najmä úspory a prínosy, ktoré prinášajú pacientom, zamestnávateľom a celej spoločnosti. Investície do zdravia totiž nie sú len výdavkom – podporujú ľudský kapitál, produktivitu a ekonomický rast.
Program Health Day otvoril aj ďalšie aktuálne výzvy a inovácie v zdravotníctve. Diskutovalo sa o nových službách eZdravia, kybernetickej bezpečnosti zdravotníckych zariadení, 3D tlači liekov, využití umelej inteligencie na rýchlejšiu a presnejšiu diagnostiku či o Európskom priestore pre zdravotné údaje (EHDS). Nechýbala ani téma ľudských zdrojov a personálnych kapacít v zdravotnej starostlivosti a sociálnych službách.
Osobitná pozornosť patrila Misii Zdravie, ktorá vychádza z európskych politík a ktorej cieľom je prepájať výskum a vývoj s reálnymi potrebami zdravotnej starostlivosti v troch prioritných oblastiach: kardiológia, onkológia a neurológia. Od októbra 2026 je na realizáciu 20 opatrení naprieč Slovenskom vyčlenených 68 miliónov eur. Ambíciou misie je nielen tematicky prepájať jednotlivé projekty, ale aj zabezpečiť spoluprácu všetkých aktérov zdravotného systému tak, aby pacient pri prechode medzi jednotlivými službami a úrovňami starostlivosti nezostal bez potrebnej podpory.
Prvý deň Jesennej ITAPA 2026 uzatvoril ITAPA OPEN TALK Od vízie k rozhodnutiu – ako sa pripraviť na milión seniorov?, do ktorého pozvanie prijali Miriam Lapuníková z Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica a Jaroslava Orosová zo Zväzu ambulantných poskytovateľov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Inovácie nie sú náklad, ale investícia © SITA Všetky práva vyhradené.
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