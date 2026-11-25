Stotisícové odmeny na Tarabovom ministerstve, výbor začal preverovať majetok Chovana
Za otvorenie konania vo výbore hlasovali aj poslanci vládnej koalície. Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií začal konanie na ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Za otvorenie konania vo výbore hlasovali aj poslanci vládnej koalície.
Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií začal konanie na preverovanie nezrovnalostí v majetkovom priznaní Mareka Chovana, ktorý pôsobil ako generálny tajomník služobného úradu na Ministerstve životného prostredia SR počas pôsobenia ministra Tomáša Tarabu. Tento Tarabov úradník podľa medializovaných informácií poberal stotisícové odmeny. Informovala o tom predsedníčka výboru a poslankyňa NR SR Veronika Remišová z hnutia Za ľudí.
„V prípade nezrovnalostí v majetkovom priznaní pána Chovana výbor rozhodol o otvorení konania, kde v prípade preukázaného uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov hrozí podľa zákona pokuta vo výške troch platov verejného funkcionára. Za otvorenie konania vo výbore hlasovali aj poslanci vládnej koalície, čo svedčí podľa môjho názoru o tom, že škandál s rekordnými odmenami pre úradníkov na Tarabovom ministerstve pokladajú za neúnosný aj v samotnej vládnej koalícii," uviedla Remišová.
Predsedníčka výboru kritizuje, že po zverejnení ďalších pochybností o nakladaní s majetkom štátu sa Chovan namiesto dôveryhodného vysvetlenia vyhráža opozícii trestnými oznámeniami. „Úradník Chovan je verejným funkcionárom, ktorý je kráľovsky platený z peňazí ľudí, a zrejme si neuvedomuje, že musí zniesť väčšiu mieru verejnej kontroly, najmä keď sa v jeho prípade hovorí o viac ako stotisícových odmenách. Zároveň sú tu aj kontrolné orgány, ako je výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorý dohliada na dodržiavanie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu," dodala.
Podľa Remišovej odmeny pre vládnych politikov a štátnych zamestnancov, ako aj doživotné renty a iné bezbrehé rozhadzovanie peňazí občanov v čase konsolidácie, presiahli akúkoľvek únosnú mieru. „Aj preto sme navrhli zákon antipapaláš, kde presadzujeme zastropovanie neobmedzených finančných odmien pre úradníkov a politických nominantov. Robert Fico v roku 2024 strop pre odmeny politických nominantov zrušil a vytvoril priestor na bezbrehé odmeny, ako to vidíme dnes," uzavrela predsedníčka výboru.
Remišová sa vyjadrila aj k podnetu Nadácie Zastavme korupciu voči Robertovi Kaliňákovi v súvislosti s možným konfliktom záujmov pri obchodoch ministerstva obrany so spoločnosťami v portfóliu zbrojára Strnada.
„Je poľutovaniahodné, že poslanci vládnej koalície opäť uplatnili obvyklý dvojaký meter a podnet na ministra Kaliňáka zmietli zo stola, hoci otázniky pri jeho osobnom záujme v prípade zmlúv za stovky miliónov bez súťaže zostávajú. Za vlády Roberta Fica tu znovu máme zas systém ,našich ľudí', keď sa zákony vzťahujú len na obyčajných ľudí, ale na mocných a bohatých, ktorí patria do klanu vládnej koalície, žiadne zákony neplatia," dodala Veronika Remišová.
Zdroj: SITA.sk - Stotisícové odmeny na Tarabovom ministerstve, výbor začal preverovať majetok Chovana © SITA Všetky práva vyhradené.
Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií začal konanie na preverovanie nezrovnalostí v majetkovom priznaní Mareka Chovana, ktorý pôsobil ako generálny tajomník služobného úradu na Ministerstve životného prostredia SR počas pôsobenia ministra Tomáša Tarabu. Tento Tarabov úradník podľa medializovaných informácií poberal stotisícové odmeny. Informovala o tom predsedníčka výboru a poslankyňa NR SR Veronika Remišová z hnutia Za ľudí.
Stotisícové odmeny vyvolali otázky
„V prípade nezrovnalostí v majetkovom priznaní pána Chovana výbor rozhodol o otvorení konania, kde v prípade preukázaného uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov hrozí podľa zákona pokuta vo výške troch platov verejného funkcionára. Za otvorenie konania vo výbore hlasovali aj poslanci vládnej koalície, čo svedčí podľa môjho názoru o tom, že škandál s rekordnými odmenami pre úradníkov na Tarabovom ministerstve pokladajú za neúnosný aj v samotnej vládnej koalícii," uviedla Remišová.
Predsedníčka výboru kritizuje, že po zverejnení ďalších pochybností o nakladaní s majetkom štátu sa Chovan namiesto dôveryhodného vysvetlenia vyhráža opozícii trestnými oznámeniami. „Úradník Chovan je verejným funkcionárom, ktorý je kráľovsky platený z peňazí ľudí, a zrejme si neuvedomuje, že musí zniesť väčšiu mieru verejnej kontroly, najmä keď sa v jeho prípade hovorí o viac ako stotisícových odmenách. Zároveň sú tu aj kontrolné orgány, ako je výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorý dohliada na dodržiavanie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu," dodala.
Podľa Remišovej odmeny pre vládnych politikov a štátnych zamestnancov, ako aj doživotné renty a iné bezbrehé rozhadzovanie peňazí občanov v čase konsolidácie, presiahli akúkoľvek únosnú mieru. „Aj preto sme navrhli zákon antipapaláš, kde presadzujeme zastropovanie neobmedzených finančných odmien pre úradníkov a politických nominantov. Robert Fico v roku 2024 strop pre odmeny politických nominantov zrušil a vytvoril priestor na bezbrehé odmeny, ako to vidíme dnes," uzavrela predsedníčka výboru.
Zákazky bez súťaže
Remišová sa vyjadrila aj k podnetu Nadácie Zastavme korupciu voči Robertovi Kaliňákovi v súvislosti s možným konfliktom záujmov pri obchodoch ministerstva obrany so spoločnosťami v portfóliu zbrojára Strnada.
„Je poľutovaniahodné, že poslanci vládnej koalície opäť uplatnili obvyklý dvojaký meter a podnet na ministra Kaliňáka zmietli zo stola, hoci otázniky pri jeho osobnom záujme v prípade zmlúv za stovky miliónov bez súťaže zostávajú. Za vlády Roberta Fica tu znovu máme zas systém ,našich ľudí', keď sa zákony vzťahujú len na obyčajných ľudí, ale na mocných a bohatých, ktorí patria do klanu vládnej koalície, žiadne zákony neplatia," dodala Veronika Remišová.
Zdroj: SITA.sk - Stotisícové odmeny na Tarabovom ministerstve, výbor začal preverovať majetok Chovana © SITA Všetky práva vyhradené.
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