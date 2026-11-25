Sterling spoznal trest za nebezpečnú jazdu pod vplyvom rajského plynu
Anglický futbalista Raheem Sterling priznal vinu v prípade nebezpečnej jazdy a držania oxidu dusného. Anglický futbalový krídelník Raheem Sterling bol v stredu ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Anglický futbalista Raheem Sterling priznal vinu v prípade nebezpečnej jazdy a držania oxidu dusného.
Anglický futbalový krídelník Raheem Sterling bol v stredu odsúdený na 12-mesačný podmienečný trest za nebezpečnú jazdu a držanie oxidu dusného (tzv. rajský plyn) po havárii svojho Lamborghini.
Tridsaťjedenročný rodák z jamajského Kingstonu musí tiež absolvovať 100 hodín verejnoprospešných prác a bol mu uložený dvojročný zákaz vedenia vozidiel.
Sterling sa v septembri priznal, že 28. mája 2026 nebezpečne šoféroval svoj Lamborghini Urus. Tiež priznal držanie šiestich nádob s oxidom dusným, ktorý je klasifikovaný ako droga triedy C. Nesplnil tiež nesplnenie povinnosti poskytnúť vzorku. Podmienečný trest je na obdobie 18 mesiacov.
Pred súdom zaznelo, že Sterlinga za volantom svojho čierneho športového auta viackrát zachytili, ako vdychuje z balónika uvedený plyn a striedavo mení jazdné pruhy. Kamera na palube vozidla zachytila viackrát zmenu jazdného pruhu predtým, než narazil do betónovej bariéry.
Sterling v minulosti absolvoval 82 duelov za reprezentáciu Anglicka, zatiaľ naposledy sa v najcennejšom drese objavil na MS 2022 v Katare.
Krídelník, ktorý v súčasnosti nemá zamestnávateľa, svoj seniorský debut absolvoval v tíme FC Liverpool, potom prestúpil do Manchestru City a získal s nám štyri tituly v Premier League. V roku 2022 zamieril do FC Chelsea, no postupne stratil priazeň manažmentu a sezónu 2024/2025 strávil na hosťovaní v konkurenčnom Arsenale.
V februári na krátky čas prestúpil do holandského Feyenoordu Rotterdam, kde odohral osem zápasov v Eredivisie.
Zdroj: SITA.sk - Sterling spoznal trest za nebezpečnú jazdu pod vplyvom rajského plynu © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglický futbalový krídelník Raheem Sterling bol v stredu odsúdený na 12-mesačný podmienečný trest za nebezpečnú jazdu a držanie oxidu dusného (tzv. rajský plyn) po havárii svojho Lamborghini.
Tridsaťjedenročný rodák z jamajského Kingstonu musí tiež absolvovať 100 hodín verejnoprospešných prác a bol mu uložený dvojročný zákaz vedenia vozidiel.
Sterling sa v septembri priznal, že 28. mája 2026 nebezpečne šoféroval svoj Lamborghini Urus. Tiež priznal držanie šiestich nádob s oxidom dusným, ktorý je klasifikovaný ako droga triedy C. Nesplnil tiež nesplnenie povinnosti poskytnúť vzorku. Podmienečný trest je na obdobie 18 mesiacov.
Pred súdom zaznelo, že Sterlinga za volantom svojho čierneho športového auta viackrát zachytili, ako vdychuje z balónika uvedený plyn a striedavo mení jazdné pruhy. Kamera na palube vozidla zachytila viackrát zmenu jazdného pruhu predtým, než narazil do betónovej bariéry.
Sterling v minulosti absolvoval 82 duelov za reprezentáciu Anglicka, zatiaľ naposledy sa v najcennejšom drese objavil na MS 2022 v Katare.
Krídelník, ktorý v súčasnosti nemá zamestnávateľa, svoj seniorský debut absolvoval v tíme FC Liverpool, potom prestúpil do Manchestru City a získal s nám štyri tituly v Premier League. V roku 2022 zamieril do FC Chelsea, no postupne stratil priazeň manažmentu a sezónu 2024/2025 strávil na hosťovaní v konkurenčnom Arsenale.
V februári na krátky čas prestúpil do holandského Feyenoordu Rotterdam, kde odohral osem zápasov v Eredivisie.
Zdroj: SITA.sk - Sterling spoznal trest za nebezpečnú jazdu pod vplyvom rajského plynu © SITA Všetky práva vyhradené.
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