Auto narazilo do skupiny ľudí na chodníku, nehoda v Prešove si vyžiadala zásah všetkých záchranných zložiek – FOTO
Udalosť sa stala krátko po 14-tej hodine. Na Solivarskej ulici v Prešove došlo v utorok popoludní k dopravnej nehode, pri ktorej osobné auto z doposiaľ nezistených ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Udalosť sa stala krátko po 14-tej hodine.
Na Solivarskej ulici v Prešove došlo v utorok popoludní k dopravnej nehode, pri ktorej osobné auto z doposiaľ nezistených príčin narazilo do skupiny ľudí na chodníku. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Cesta bola neprejazdná v oboch smeroch.
Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, udalosť sa stala krátko po 14-tej hodine. Dopravu na mieste riadili policajti, ktorí vodičov žiadali, aby sa danému úseku vyhli a rešpektovali ich pokyny. "Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to situácia umožní," dodali policajti.
„Operátori tiesňovej linky 155 vyslali krátko po 14-tej hodine k nehode štyri ambulancie Záchrannej zdravotnej služby. Do nemocnice v Prešove boli transportované tri dospelé osoby vo veku 47, 49 a 73 rokov s úrazom hlavy a hrudníka," uviedla hovorkyňa operačného strediska záchranárov Petra Klimešová. Doplnila, že v nemocnici skončili aj dve deti s poranením dolných končatín.
Zdroj: SITA.sk - Auto narazilo do skupiny ľudí na chodníku, nehoda v Prešove si vyžiadala zásah všetkých záchranných zložiek – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Na Solivarskej ulici v Prešove došlo v utorok popoludní k dopravnej nehode, pri ktorej osobné auto z doposiaľ nezistených príčin narazilo do skupiny ľudí na chodníku. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Cesta bola neprejazdná v oboch smeroch.
Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, udalosť sa stala krátko po 14-tej hodine. Dopravu na mieste riadili policajti, ktorí vodičov žiadali, aby sa danému úseku vyhli a rešpektovali ich pokyny. "Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to situácia umožní," dodali policajti.
„Operátori tiesňovej linky 155 vyslali krátko po 14-tej hodine k nehode štyri ambulancie Záchrannej zdravotnej služby. Do nemocnice v Prešove boli transportované tri dospelé osoby vo veku 47, 49 a 73 rokov s úrazom hlavy a hrudníka," uviedla hovorkyňa operačného strediska záchranárov Petra Klimešová. Doplnila, že v nemocnici skončili aj dve deti s poranením dolných končatín.
Zdroj: SITA.sk - Auto narazilo do skupiny ľudí na chodníku, nehoda v Prešove si vyžiadala zásah všetkých záchranných zložiek – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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