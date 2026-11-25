Keď mu nejde karta, vytiahne clá. Trumpova administratíva predstavila nové dovozné tarify pre 14 ekonomík vrátane EÚ
Nové clá sa podľa Washingtonu nebudú pripočítavať k už existujúcim sektorovým clám, napríklad na automobily, oceľ a ďalšie výrobky. Spojené štáty v stredu predstavili návrh nových
25.11.2026 (SITA.sk) - Nové clá sa podľa Washingtonu nebudú pripočítavať k už existujúcim sektorovým clám, napríklad na automobily, oceľ a ďalšie výrobky.
Spojené štáty v stredu predstavili návrh nových dovozných ciel vo výške až 20 percent, ktoré sa majú dotknúť 14 svetových ekonomík vrátane Európskej únie a Číny, ktoré podľa administratívy prezidenta Donalda Trumpa podporujú výrobu bez ohľadu na skutočný dopyt na trhu.
Navrhované opatrenia sa okrem EÚ a Číny týkajú aj Indie, Japonska, Južnej Kórey, Taiwanu, Thajska, Vietnamu, Malajzie, Singapuru, Indonézie, Bangladéša, Kambodže a Švajčiarska. Ako pre agentúru AFP uviedol nemenovaný americký predstaviteľ, clá sú odpoveďou na konanie krajín, ktoré „podporujú výrobu a výrobné kapacity odtrhnuté od reality dopytu a trhových princípov“.
Návrh musí ešte prejsť odborným pripomienkovaním, pričom nové clá by mohli vstúpiť do platnosti najskôr v januári. Americká strana zároveň uviedla, že pri príprave ciel zohľadnila už existujúce obchodné dohody.
Trump v druhom funkčnom období pokračuje v politike presadzovania amerických obchodných záujmov prostredníctvom ciel. Jeho administratíva sa snaží motivovať obchodných partnerov k nákupu amerických výrobkov alebo k presunu výrobných kapacít do USA.
Washington neočakáva, že nový krok ovplyvní atmosféru na decembrovom samite skupiny G20 v Miami. „Nemyslíme si, že to vyvolá napätie alebo nevraživosť. V skutočnosti očakávame, že po týchto oznámeniach by sme mohli na samite G20 podpísať ďalšie dohody,“ povedal predstaviteľ Trumpovej administratívy.
Očakáva sa však odpor viacerých krajín, najmä Číny, ktorá dlhodobo odmieta americké výhrady, že svoj hospodársky model príliš opiera o export. Nové clá sa podľa Washingtonu nebudú pripočítavať k už existujúcim sektorovým clám, napríklad na automobily, oceľ a ďalšie výrobky.
Zdroj: SITA.sk - Keď mu nejde karta, vytiahne clá. Trumpova administratíva predstavila nové dovozné tarify pre 14 ekonomík vrátane EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.
Spojené štáty v stredu predstavili návrh nových dovozných ciel vo výške až 20 percent, ktoré sa majú dotknúť 14 svetových ekonomík vrátane Európskej únie a Číny, ktoré podľa administratívy prezidenta Donalda Trumpa podporujú výrobu bez ohľadu na skutočný dopyt na trhu.
Trest za nadprodukciu
Navrhované opatrenia sa okrem EÚ a Číny týkajú aj Indie, Japonska, Južnej Kórey, Taiwanu, Thajska, Vietnamu, Malajzie, Singapuru, Indonézie, Bangladéša, Kambodže a Švajčiarska. Ako pre agentúru AFP uviedol nemenovaný americký predstaviteľ, clá sú odpoveďou na konanie krajín, ktoré „podporujú výrobu a výrobné kapacity odtrhnuté od reality dopytu a trhových princípov“.
Návrh musí ešte prejsť odborným pripomienkovaním, pričom nové clá by mohli vstúpiť do platnosti najskôr v januári. Americká strana zároveň uviedla, že pri príprave ciel zohľadnila už existujúce obchodné dohody.
Trump v druhom funkčnom období pokračuje v politike presadzovania amerických obchodných záujmov prostredníctvom ciel. Jeho administratíva sa snaží motivovať obchodných partnerov k nákupu amerických výrobkov alebo k presunu výrobných kapacít do USA.
Nečakajú nevraživosť
Washington neočakáva, že nový krok ovplyvní atmosféru na decembrovom samite skupiny G20 v Miami. „Nemyslíme si, že to vyvolá napätie alebo nevraživosť. V skutočnosti očakávame, že po týchto oznámeniach by sme mohli na samite G20 podpísať ďalšie dohody,“ povedal predstaviteľ Trumpovej administratívy.
Očakáva sa však odpor viacerých krajín, najmä Číny, ktorá dlhodobo odmieta americké výhrady, že svoj hospodársky model príliš opiera o export. Nové clá sa podľa Washingtonu nebudú pripočítavať k už existujúcim sektorovým clám, napríklad na automobily, oceľ a ďalšie výrobky.
Zdroj: SITA.sk - Keď mu nejde karta, vytiahne clá. Trumpova administratíva predstavila nové dovozné tarify pre 14 ekonomík vrátane EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.
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