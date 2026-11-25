Viac ako polovica Sloveniek zažila násilie, opozícia urguje stabilizáciu polície a zmenu zákonov – VIDEO
Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometer nahlási incident polícii len jedna z ôsmich žien, predstavitelia KDH, SaS a PS pripomínajú aj tragédiu z Gelnice. Pri príležitosti stredajšieho ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometer nahlási incident polícii len jedna z ôsmich žien, predstavitelia KDH, SaS a PS pripomínajú aj tragédiu z Gelnice.
Pri príležitosti stredajšieho Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) upozorňuje na dáta najnovšieho prieskumu Eurobarometer, podľa ktorých viac ako polovica Sloveniek (50,8 %) zažila vo svojom živote niektorú z foriem násilia, no len jedna z ôsmich žien (12,5 %) nahlási incident polícii.
Ako v tejto súvislosti KDH zdôraznilo, legislatíva musí reagovať na reálne zlyhania systému z minulosti, akým bola aj tohtoročná vražda ženy v Gelnici, kde obeť nebola informovaná o prepustení páchateľa z väzby. Samotné zákony ale bez funkčnej polície podľa KDH obete neochránia.
Hnutie v tejto súvislosti poukazuje na oficiálnu odpoveď ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na interpeláciu, podľa ktorej čelí personálnemu podstavu prakticky všetkých 226 obvodných oddelení Policajného zboru na Slovensku, a stovky policajtov slúžia desiatky hodín nadčasov mesačne.
„Preťažený policajt nemá kapacitu a čas posúdiť riziko, a včas vyraziť na zásah. Reálna pomoc obetiam tak zostáva len na papieri. Štát musí okrem zákonov stabilizovať aj Policajný zbor,“ uviedla poslankyňa Andrea Turčanová.
Podľa opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) každá tretia žena zažije počas svojho života fyzické alebo sexuálne násilie. „Pre mnohé ženy je pritom domov tým najnebezpečnejším miestom,“ zdôraznila poslankyňa Martina Bajo Holečková s tým, že mnohé ženy sa ozvú až po rokoch, ak vôbec.
„Keď sa odhodlajú prehovoriť, často narazia na nedôveru, zľahčovanie a systém, ktorý ich nedokáže ochrániť. Tragický prípad Zuzany z Gelnice ukázal, aké následky môže mať zlyhanie štátu. Žena, ktorá sa domáha pomoci, musí mať istotu, že ju štát dokáže ochrániť,“ zdôraznila Martina Bajo Holečková.
Podľa exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej nestačí žene oznámiť, že jej násilník bol prepustený na slobodu, a nechať ju, aby sa s touto situáciou vysporiadala sama. „Štát musí vedieť vyhodnotiť mieru ohrozenia obete a prijať konkrétne opatrenia na jej ochranu. Potrebujeme účinnú a koordinovanú sieť špecializovaných vyšetrovateľov, prokurátorov a pracovníkov súdov, ktorí budú vedieť včas reagovať a predchádzať ďalšiemu násiliu,“ vysvetlila Kolíková.
Poslankyňa hnutia Progresívne Slovensko Beáta Jurík v tejto súvislosti vyhlásila, že proti násiliu sa musí bojovať každý deň. „Obete násilia nemôžu bojovať aj s nedostatkami v legislatívnom systéme. Na Slovensku im v tom pomáhajú aj organizácie, ktoré sú združené v iniciatíve Bezpečie nesmie byť náhoda,“ uviedla Jurík.
Jej stranícka kolegyňa Lucia Plaváková upozornila aj na potrebu prijatia smernice a ďalších legislatívnych zmien, na ktoré čakajú aj samotné ženy zažívajúce násilie aj ich deti. „Vyzývame ministrov, aby konali - je potrebné preškoliť všetkých, ktorí prichádzajú do styku so ženami zažívajúcimi násilie, ako aj zabezpečiť adekvátne financovanie pre organizácie, ktoré s nimi pracujú,“ doplnila Plaváková.
Zdroj: SITA.sk - Viac ako polovica Sloveniek zažila násilie, opozícia urguje stabilizáciu polície a zmenu zákonov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri príležitosti stredajšieho Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) upozorňuje na dáta najnovšieho prieskumu Eurobarometer, podľa ktorých viac ako polovica Sloveniek (50,8 %) zažila vo svojom živote niektorú z foriem násilia, no len jedna z ôsmich žien (12,5 %) nahlási incident polícii.
Preťaženie policajtov je súčasťou problému
Ako v tejto súvislosti KDH zdôraznilo, legislatíva musí reagovať na reálne zlyhania systému z minulosti, akým bola aj tohtoročná vražda ženy v Gelnici, kde obeť nebola informovaná o prepustení páchateľa z väzby. Samotné zákony ale bez funkčnej polície podľa KDH obete neochránia.
Hnutie v tejto súvislosti poukazuje na oficiálnu odpoveď ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na interpeláciu, podľa ktorej čelí personálnemu podstavu prakticky všetkých 226 obvodných oddelení Policajného zboru na Slovensku, a stovky policajtov slúžia desiatky hodín nadčasov mesačne.
Každá tretia žena v ohrození
„Preťažený policajt nemá kapacitu a čas posúdiť riziko, a včas vyraziť na zásah. Reálna pomoc obetiam tak zostáva len na papieri. Štát musí okrem zákonov stabilizovať aj Policajný zbor,“ uviedla poslankyňa Andrea Turčanová.
Podľa opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) každá tretia žena zažije počas svojho života fyzické alebo sexuálne násilie. „Pre mnohé ženy je pritom domov tým najnebezpečnejším miestom,“ zdôraznila poslankyňa Martina Bajo Holečková s tým, že mnohé ženy sa ozvú až po rokoch, ak vôbec.
Nedôvera v systém
„Keď sa odhodlajú prehovoriť, často narazia na nedôveru, zľahčovanie a systém, ktorý ich nedokáže ochrániť. Tragický prípad Zuzany z Gelnice ukázal, aké následky môže mať zlyhanie štátu. Žena, ktorá sa domáha pomoci, musí mať istotu, že ju štát dokáže ochrániť,“ zdôraznila Martina Bajo Holečková.
Podľa exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej nestačí žene oznámiť, že jej násilník bol prepustený na slobodu, a nechať ju, aby sa s touto situáciou vysporiadala sama. „Štát musí vedieť vyhodnotiť mieru ohrozenia obete a prijať konkrétne opatrenia na jej ochranu. Potrebujeme účinnú a koordinovanú sieť špecializovaných vyšetrovateľov, prokurátorov a pracovníkov súdov, ktorí budú vedieť včas reagovať a predchádzať ďalšiemu násiliu,“ vysvetlila Kolíková.
Výzva PS ministrom na zmeny
Poslankyňa hnutia Progresívne Slovensko Beáta Jurík v tejto súvislosti vyhlásila, že proti násiliu sa musí bojovať každý deň. „Obete násilia nemôžu bojovať aj s nedostatkami v legislatívnom systéme. Na Slovensku im v tom pomáhajú aj organizácie, ktoré sú združené v iniciatíve Bezpečie nesmie byť náhoda,“ uviedla Jurík.
Jej stranícka kolegyňa Lucia Plaváková upozornila aj na potrebu prijatia smernice a ďalších legislatívnych zmien, na ktoré čakajú aj samotné ženy zažívajúce násilie aj ich deti. „Vyzývame ministrov, aby konali - je potrebné preškoliť všetkých, ktorí prichádzajú do styku so ženami zažívajúcimi násilie, ako aj zabezpečiť adekvátne financovanie pre organizácie, ktoré s nimi pracujú,“ doplnila Plaváková.
Zdroj: SITA.sk - Viac ako polovica Sloveniek zažila násilie, opozícia urguje stabilizáciu polície a zmenu zákonov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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