Šéf senegalského futbalu poprel obvinenia, že bol v kontakte s členom panelu CAS
Abdoulaye Fall označil uvedené dohady za úplne nepravdivé a zdôraznil absenciu akéhokoľvek kontaktu. Prezident Senegalskej futbalovej federácie (FSF) Abdoulaye ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Abdoulaye Fall označil uvedené dohady za úplne nepravdivé a zdôraznil absenciu akéhokoľvek kontaktu.
Prezident Senegalskej futbalovej federácie (FSF) Abdoulaye Fall odmietol tvrdenia Marockej futbalovej federácie (FRMF), podľa ktorej mal "kontaktu" s rozhodcom Športového arbitrážneho súdu (CAS). Tento súd rozhodoval o udelení titulu z tohtoročného Afrického pohára národov práve pre Senegal.
Podľa Maročanov prišiel „kontakt“ medzi Fallom a nemeckým arbitrom Ulrichom Haasom, jedným z troch členov panelu CAS, len 48 hodín pred tým, než panel jednomyseľne rozhodol, že titul patrí Senegalu.
"To je absolútne nepravdivé. Nikdy som nemal žiadnu výmenu s akýmkoľvek členom CAS,“ uviedol Fall v rozhovore pre súkromnú televíziu TFM a doplnil: "Bol som prekvapený a zaskočený, že boli vyslovené takéto obvinenia. Nikdy som nebol v kontakte s nikým, kto by súvisel s touto procedúrou.“
V januári Senegal vyhral chaotické finále 1:0 po predĺžení. O dva mesiace neskôr však Konfederácia afrického futbalu (CAF) prekvapivo zmenila výsledok na 3:0 kontumačne v prospech domáceho Maroka, ktoré vyhlásili za šampióna. Dôvodom malo byť, že viacerí senegalskí hráči opustili ihrisko na protest proti penalte v prospech domácich nariadenej za bezgólového stavu.
Odvolací výbor CAF zdôvodnil zmenu výsledku podľa článkov 82 a 84 pravidiel AFCON, ktoré stanovujú, že ak tím „odmieta hrať alebo opustí ihrisko pred riadnym koncom zápasu bez súhlasu rozhodcu, považuje sa za zdolaného a je z aktuálnej súťaže vyradený“. Senegalskí hráči sa však napokon vrátili na hraciu plochu a zápas pokračoval.
Panel troch členov CAS preto posúdil rozhodnutie rozhodcu znovu začať finále ako dôkaz, že „podmienky na obnovenie zápasu boli splnené,“ a spomenuté články označil za „v tomto prípade nepoužiteľné“.
Marocká federácia má teraz možnosť podať odvolanie k Švajčiarskemu federálnemu tribunálu, ktorý nerozhoduje o merite veci, ale zasahuje v procedurálnych otázkach.
Zdroj: SITA.sk - Šéf senegalského futbalu poprel obvinenia, že bol v kontakte s členom panelu CAS © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Senegalskej futbalovej federácie (FSF) Abdoulaye Fall odmietol tvrdenia Marockej futbalovej federácie (FRMF), podľa ktorej mal "kontaktu" s rozhodcom Športového arbitrážneho súdu (CAS). Tento súd rozhodoval o udelení titulu z tohtoročného Afrického pohára národov práve pre Senegal.
Podľa Maročanov prišiel „kontakt“ medzi Fallom a nemeckým arbitrom Ulrichom Haasom, jedným z troch členov panelu CAS, len 48 hodín pred tým, než panel jednomyseľne rozhodol, že titul patrí Senegalu.
"To je absolútne nepravdivé. Nikdy som nemal žiadnu výmenu s akýmkoľvek členom CAS,“ uviedol Fall v rozhovore pre súkromnú televíziu TFM a doplnil: "Bol som prekvapený a zaskočený, že boli vyslovené takéto obvinenia. Nikdy som nebol v kontakte s nikým, kto by súvisel s touto procedúrou.“
Chaotické finále
V januári Senegal vyhral chaotické finále 1:0 po predĺžení. O dva mesiace neskôr však Konfederácia afrického futbalu (CAF) prekvapivo zmenila výsledok na 3:0 kontumačne v prospech domáceho Maroka, ktoré vyhlásili za šampióna. Dôvodom malo byť, že viacerí senegalskí hráči opustili ihrisko na protest proti penalte v prospech domácich nariadenej za bezgólového stavu.
Odvolací výbor CAF zdôvodnil zmenu výsledku podľa článkov 82 a 84 pravidiel AFCON, ktoré stanovujú, že ak tím „odmieta hrať alebo opustí ihrisko pred riadnym koncom zápasu bez súhlasu rozhodcu, považuje sa za zdolaného a je z aktuálnej súťaže vyradený“. Senegalskí hráči sa však napokon vrátili na hraciu plochu a zápas pokračoval.
Marocká federácia má možnosť podať odvolanie
Panel troch členov CAS preto posúdil rozhodnutie rozhodcu znovu začať finále ako dôkaz, že „podmienky na obnovenie zápasu boli splnené,“ a spomenuté články označil za „v tomto prípade nepoužiteľné“.
Marocká federácia má teraz možnosť podať odvolanie k Švajčiarskemu federálnemu tribunálu, ktorý nerozhoduje o merite veci, ale zasahuje v procedurálnych otázkach.
Zdroj: SITA.sk - Šéf senegalského futbalu poprel obvinenia, že bol v kontakte s členom panelu CAS © SITA Všetky práva vyhradené.
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