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 24hod.sk    Šport

07. októbra 2026

Úspešná spolupráca Artetu s Arsenalom bude pokračovať. Klub si ho poistil až do roku 2030


Tagy: Premier League

Španiel Mikel Arteta vedie "kanonierov" od decembra 2019 a po podpise novej zmluvy na ich lavičke zotrvá minimálne do leta 2030. Anglický futbalový klub Arsenal Londýn predĺžil zmluvu s trénerom Mikelom ...



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britain_premier_league_soccer_36726 676x451 7.10.2026 (SITA.sk) - Španiel Mikel Arteta vedie "kanonierov" od decembra 2019 a po podpise novej zmluvy na ich lavičke zotrvá minimálne do leta 2030.


Anglický futbalový klub Arsenal Londýn predĺžil zmluvu s trénerom Mikelom Artetom do roku 2030. V stredu popoludní o tom informovali predstavitelia úradujúceho šampióna Premier League.

Štyridsaťštyriročný Španiel mal s "kanoniermi" dohodu do konca aktuálnej sezóny, na Emirates Stadium teda zotrvá minimálne o tri roky dlhšie. Na lavičke Arsenalu je od decembra 2019.

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"Je to pre mňa privilégium, že môžem svoj budúci čas venovať klubu a pokračovať v spolupráci s výnimočnými ľuďmi, ktorí chcú pre Arsenal to najlepšie. Tento klub je jedinečný svojím charakterom a spôsobom, akým vás núti cítiť sa, a je pre mňa privilégium, že naša cesta bude pokračovať. Už sme si vytvorili špeciálne puto a spomienky, ktoré budú trvať celý život, a to najvzrušujúcejšie je, že toto je len začiatok toho, čo môžeme spolu dosiahnuť," uviedol Arteta.

Na lavičke Arsenal je už viac ako šesť rokov a odvtedy klub priviedol k návratu na vrchol anglického futbalu. Vlani svojich zverencov dokoučoval k prvému ligovému titulu po 22 rokoch, potiahol ho tiež do finále Ligy majstrov, v ktorom však "The Gunners" prehrali na penalty s francúzskym Parížom Saint-Germain.

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Momentálne sa Arsenal drží na druhej priečke tabuľky Premier League a na Manchester City stráca tri body. Pred prestávkou vyhradenou pre potreby národných tímov utrpel šokujúcu prehru 0:3 s Brightonom.

"Je to neuveriteľná cesta doposiaľ a tešíme sa na ďalší vývoj našich výnimočných vzťahov. Minulá sezóna bola historickým momentom Arsenalu, ktorý vytvoril spomienky na celý život. S Mikelom máme špeciálne puto a sme hrdí na všetko, čo sme spolu dosiahli od jeho návratu v roku 2019," vyhlásili spolumajitelia Arsenalu, Stan a Josh Kroenkeovci.

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Už v sobotu na Arsenal čaká ďalší ligový zápas, absolvuje ho doma proti Leedsu United.


Zdroj: SITA.sk - Úspešná spolupráca Artetu s Arsenalom bude pokračovať. Klub si ho poistil až do roku 2030 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League
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