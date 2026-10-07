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07. októbra 2026
Ficov poradca Para podľa Gröhlinga klame, nahrávky z poľovníckej chaty Čifároch nie sú nezákonné
Tagy: Advokát nahrávky z poľovníckej chaty Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Premiér Slovenskej republiky Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS)
Para vo svojom statuse kritizoval používanie záznamov, ktoré označil za nezákonné a protiprávne získané dôkazy. Predseda strany Sloboda a Solidarita ...
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7.10.2026 (SITA.sk) - Para vo svojom statuse kritizoval používanie záznamov, ktoré označil za nezákonné a protiprávne získané dôkazy.
Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling odmieta tvrdenie poradcu premiéra Roberta Fica a advokáta Mareka Paru, že nahrávky z poľovníckej chaty v Čifároch sú nezákonné. SaS ich premieta na námestiach miest.
Reagoval tak na Parov status, v ktorom advokát kritizoval Demokratov aj SaS za používanie záznamov vo verejnej a politickej komunikácii. „Nahrávky z chaty v Čifároch nie sú nezákonné,“ zdôraznil Gröhling. Podľa neho neexistuje súdne rozhodnutie, ktoré by nahrávky označilo za nezákonné.
„Pán Para včera (v utorok) zverejnil status, v ktorom uviedol, že pri premietaní filmového hitu Chata z Čifárov premietame nezákonné záznamy. Je to klamstvo a Marek Para to ako právnik musí veľmi dobre vedieť,“ dodal Gröhling.
Zároveň poukázal na rozhodnutie Ústavného súdu SR z novembra 2022, ktorý odmietol Ficovu žiadosť, aby tieto nahrávky boli označené za nezákonné a boli vymazané. „Rozumiem, že pánovi Parovi toto premietanie prekáža, rovnako ako prekáža aj Ficovi, Gašparovi a ďalším. My však premietame ich vlastné slová,“ uviedol Gröhling.
Para vo svojom statuse kritizoval používanie záznamov, ktoré označil za nezákonné a protiprávne získané dôkazy. Zároveň uviedol, že je podľa neho smutným obrazom obsahovej prázdnosti politiky SaS, ak strana takéto záznamy používa v politickom súboji.
„Verím, že v budúcnosti sa už nikdy nestane, aby na základe vymyslených podkladov bolo monitorované súkromie iných osôb a následne tieto záznamy boli používané na verejné pranierovanie poškodených (t.j. obetí trestného činu),“ napísal Para.
Gröhling mu odkázal, že ak má s premietaním problém, tak by stálo za zváženie zmeniť zoznam svojich klientov. „Potom by sa určite neocitol na chate v Čifároch, alebo by podľa slov Pavla Gašpara (syna podpredsedu NR SR Tibora Gašpara a riaditeľa Slovenskej informačnej služby, pozn. SITA) nemusel ísť upokojovať (Mariana) Kočnera do väzenia, aby nezačal vypovedať o trestnej činnosti ľudí zo Smeru,“ uviedol predseda SaS.
Zdroj: SITA.sk - Ficov poradca Para podľa Gröhlinga klame, nahrávky z poľovníckej chaty Čifároch nie sú nezákonné © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling odmieta tvrdenie poradcu premiéra Roberta Fica a advokáta Mareka Paru, že nahrávky z poľovníckej chaty v Čifároch sú nezákonné. SaS ich premieta na námestiach miest.
Nahrávky nie sú nezákonné
Reagoval tak na Parov status, v ktorom advokát kritizoval Demokratov aj SaS za používanie záznamov vo verejnej a politickej komunikácii. „Nahrávky z chaty v Čifároch nie sú nezákonné,“ zdôraznil Gröhling. Podľa neho neexistuje súdne rozhodnutie, ktoré by nahrávky označilo za nezákonné.
„Pán Para včera (v utorok) zverejnil status, v ktorom uviedol, že pri premietaní filmového hitu Chata z Čifárov premietame nezákonné záznamy. Je to klamstvo a Marek Para to ako právnik musí veľmi dobre vedieť,“ dodal Gröhling.
Zároveň poukázal na rozhodnutie Ústavného súdu SR z novembra 2022, ktorý odmietol Ficovu žiadosť, aby tieto nahrávky boli označené za nezákonné a boli vymazané. „Rozumiem, že pánovi Parovi toto premietanie prekáža, rovnako ako prekáža aj Ficovi, Gašparovi a ďalším. My však premietame ich vlastné slová,“ uviedol Gröhling.
Para by mal zvážiť zmenu klientov
Para vo svojom statuse kritizoval používanie záznamov, ktoré označil za nezákonné a protiprávne získané dôkazy. Zároveň uviedol, že je podľa neho smutným obrazom obsahovej prázdnosti politiky SaS, ak strana takéto záznamy používa v politickom súboji.
„Verím, že v budúcnosti sa už nikdy nestane, aby na základe vymyslených podkladov bolo monitorované súkromie iných osôb a následne tieto záznamy boli používané na verejné pranierovanie poškodených (t.j. obetí trestného činu),“ napísal Para.
Gröhling mu odkázal, že ak má s premietaním problém, tak by stálo za zváženie zmeniť zoznam svojich klientov. „Potom by sa určite neocitol na chate v Čifároch, alebo by podľa slov Pavla Gašpara (syna podpredsedu NR SR Tibora Gašpara a riaditeľa Slovenskej informačnej služby, pozn. SITA) nemusel ísť upokojovať (Mariana) Kočnera do väzenia, aby nezačal vypovedať o trestnej činnosti ľudí zo Smeru,“ uviedol predseda SaS.
Zdroj: SITA.sk - Ficov poradca Para podľa Gröhlinga klame, nahrávky z poľovníckej chaty Čifároch nie sú nezákonné © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Advokát nahrávky z poľovníckej chaty Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Premiér Slovenskej republiky Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS)
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