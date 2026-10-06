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06. októbra 2026
Francúzsko prvýkrát odpálilo z ponorky balistickú raketu M51.3 schopnú niesť jadrové hlavice
Raketu bez jadrovej hlavice odpálila ponorka Le Vigilant pri Bretónsku, dopadla do severného Atlantiku ďaleko od pobrežia.
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6.10.2026 (SITA.sk) - Raketu bez jadrovej hlavice odpálila ponorka Le Vigilant pri Bretónsku, dopadla do severného Atlantiku ďaleko od pobrežia.
M51.3 odpálila strategická jadrová ponorka Le Vigilant pri pobreží Bretónska. Raketa dopadla do severného Atlantiku „stovky kilometrov od akéhokoľvek pobrežia“, uviedlo ministerstvo. Prezident Emmanuel Macron sledoval skúšku z francúzskej vojnovej lode.
Išlo o prvý odpal verzie M51.3 priamo z ponorky. Francúzsko ju už v novembri 2023 úspešne otestovalo z pozemného skúšobného strediska v Biscarrosse. Nová verzia vstúpila do operačnej služby 24. októbra 2025.
M51 je medzikontinentálna balistická raketa odpaľovaná z ponorky schopná niesť viacero samostatných jadrových hlavíc.
Základná raketa má hmotnosť približne 54 ton. Verzia M51.3 dostala nové oceánske jadrové hlavice TNO-2 a oproti predchádzajúcim variantom má lepší dolet, presnosť a schopnosť prenikať protivníkovou protiraketovou obranou.
Francúzsku námornú zložku jadrového odstrašenia tvoria štyri ponorky triedy Le Triomphant – Le Triomphant, Le Téméraire, Le Vigilant a Le Terrible.
Každá môže niesť 16 rakiet M51 s viacerými jadrovými hlavicami. Najmenej jedna z ponoriek je nepretržite na hliadke, čím Francúzsko od roku 1972 zabezpečuje stálu námornú zložku svojho jadrového odstrašenia.
Paríž už zároveň pracuje na ďalšej verzii M51.4, ktorá má vstúpiť do služby v nasledujúcom desaťročí a bude určená pre súčasné aj budúce francúzske strategické ponorky tretej generácie.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsko prvýkrát odpálilo z ponorky balistickú raketu M51.3 schopnú niesť jadrové hlavice © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsko v utorok po prvý raz odpálilo novú strategickú balistickú raketu M51.3 z jadrovej ponorky, oznámilo ministerstvo obrany. Raketa neniesla jadrovú hlavicu a test sa uskutočnil v rámci modernizácie francúzskych síl jadrového odstrašenia.
M51.3 odpálila strategická jadrová ponorka Le Vigilant pri pobreží Bretónska. Raketa dopadla do severného Atlantiku „stovky kilometrov od akéhokoľvek pobrežia“, uviedlo ministerstvo. Prezident Emmanuel Macron sledoval skúšku z francúzskej vojnovej lode.
Úspešný odpal
Išlo o prvý odpal verzie M51.3 priamo z ponorky. Francúzsko ju už v novembri 2023 úspešne otestovalo z pozemného skúšobného strediska v Biscarrosse. Nová verzia vstúpila do operačnej služby 24. októbra 2025.
M51 je medzikontinentálna balistická raketa odpaľovaná z ponorky schopná niesť viacero samostatných jadrových hlavíc.
Základná raketa má hmotnosť približne 54 ton. Verzia M51.3 dostala nové oceánske jadrové hlavice TNO-2 a oproti predchádzajúcim variantom má lepší dolet, presnosť a schopnosť prenikať protivníkovou protiraketovou obranou.
Základ jadrového odstrašenia
Francúzsku námornú zložku jadrového odstrašenia tvoria štyri ponorky triedy Le Triomphant – Le Triomphant, Le Téméraire, Le Vigilant a Le Terrible.
Každá môže niesť 16 rakiet M51 s viacerými jadrovými hlavicami. Najmenej jedna z ponoriek je nepretržite na hliadke, čím Francúzsko od roku 1972 zabezpečuje stálu námornú zložku svojho jadrového odstrašenia.
Paríž už zároveň pracuje na ďalšej verzii M51.4, ktorá má vstúpiť do služby v nasledujúcom desaťročí a bude určená pre súčasné aj budúce francúzske strategické ponorky tretej generácie.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsko prvýkrát odpálilo z ponorky balistickú raketu M51.3 schopnú niesť jadrové hlavice © SITA Všetky práva vyhradené.
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