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06. októbra 2026
Vo Francúzsku pokračujú protesty stredoškolákov, zadržali už viac ako päťtisíc ľudí – FOTO
Tagy: Protesty vo Francúzsku
Vláda uviedla, že od začiatku protestov utrpelo zranenia 215 žiakov a 715 policajtov. Tisíce demonštrantov sa v utorok zhromaždili pod prísnym policajným dohľadom v Paríži a ďalších francúzskych ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - Vláda uviedla, že od začiatku protestov utrpelo zranenia 215 žiakov a 715 policajtov.
Tisíce demonštrantov sa v utorok zhromaždili pod prísnym policajným dohľadom v Paríži a ďalších francúzskych mestách. Stredoškoláci už niekoľko dní protestujú za lepšie podmienky. Ich protesty sprevádzajú násilné potýčky. V utorok sa k nim pridali aj odborári a učitelia.
Žiaci od konca septembra blokujú vstupy do stoviek stredných škôl. Sťažujú sa na nedostatok učiteľov, preťažené rozvrhy, schátrané učebne a budovy. Zatiaľ čo mnohé protesty sú pokojné, niektorí demonštranti zapaľovali popolnice, ničili autobusové zastávky alebo sa dostávali do potýčok s poriadkovou políciou. Tá proti nim použila obušky, slzotvorný plyn a gumové projektily.
Vláda uviedla, že od začiatku protestov utrpelo zranenia 215 žiakov a 715 policajtov. Pätnásťročný chlapec prišiel v pondelok o ruku po tom, ako podľa zdroja z policajných odborov zdvihol zábleskovo-výbušný granát, ktorý vystrelili policajti. Protesty sa podľa korešpondentov agentúry AFP konajú aj v Marseille, Nantes a Lyone.
Niekoľko odborových zväzov a ľudskoprávnych organizácií obvinilo políciu z neprimeraného použitia sily proti protestujúcim. Polícia od začiatku protestov začala desať interných vyšetrovaní pre podozrenia z policajnej brutality, uviedol v pondelok večer minister vnútra Laurent Nuñez. Od začiatku protestov podpálili alebo vyrabovali 24 škôl, vyplýva z údajov ministerstva školstva. Polícia zadržala viac ako päťtisíc ľudí, pričom 87 percent z nich sú maloletí.
Premiér sa snaží riešiť nedostatok učiteľov aj obnovu schátraných školských budov. Vláda zároveň presadzuje legislatívu, podľa ktorej by náklady na opravu poškodeného verejného majetku mali hradiť samotní páchatelia, nie štát z verejných financií.
Zdroj: SITA.sk - Vo Francúzsku pokračujú protesty stredoškolákov, zadržali už viac ako päťtisíc ľudí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tisíce demonštrantov sa v utorok zhromaždili pod prísnym policajným dohľadom v Paríži a ďalších francúzskych mestách. Stredoškoláci už niekoľko dní protestujú za lepšie podmienky. Ich protesty sprevádzajú násilné potýčky. V utorok sa k nim pridali aj odborári a učitelia.
Žiaci od konca septembra blokujú vstupy do stoviek stredných škôl. Sťažujú sa na nedostatok učiteľov, preťažené rozvrhy, schátrané učebne a budovy. Zatiaľ čo mnohé protesty sú pokojné, niektorí demonštranti zapaľovali popolnice, ničili autobusové zastávky alebo sa dostávali do potýčok s poriadkovou políciou. Tá proti nim použila obušky, slzotvorný plyn a gumové projektily.
Vláda uviedla, že od začiatku protestov utrpelo zranenia 215 žiakov a 715 policajtov. Pätnásťročný chlapec prišiel v pondelok o ruku po tom, ako podľa zdroja z policajných odborov zdvihol zábleskovo-výbušný granát, ktorý vystrelili policajti. Protesty sa podľa korešpondentov agentúry AFP konajú aj v Marseille, Nantes a Lyone.
Niekoľko odborových zväzov a ľudskoprávnych organizácií obvinilo políciu z neprimeraného použitia sily proti protestujúcim. Polícia od začiatku protestov začala desať interných vyšetrovaní pre podozrenia z policajnej brutality, uviedol v pondelok večer minister vnútra Laurent Nuñez. Od začiatku protestov podpálili alebo vyrabovali 24 škôl, vyplýva z údajov ministerstva školstva. Polícia zadržala viac ako päťtisíc ľudí, pričom 87 percent z nich sú maloletí.
Premiér sa snaží riešiť nedostatok učiteľov aj obnovu schátraných školských budov. Vláda zároveň presadzuje legislatívu, podľa ktorej by náklady na opravu poškodeného verejného majetku mali hradiť samotní páchatelia, nie štát z verejných financií.
Zdroj: SITA.sk - Vo Francúzsku pokračujú protesty stredoškolákov, zadržali už viac ako päťtisíc ľudí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Protesty vo Francúzsku
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