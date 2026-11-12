Tempo uzatvára svoju roadshow v Nových Zámkoch. Pri veľkom finále nebudú chýbať Plazboys
Jesenná roadshow COOP Jednoty v predajniach Tempo vyvrcholí v sobotu 14. novembra v Nových Zámkoch. Po zastávkach v Čadci, Námestove, Bratislave a Nitre, kde sa zákazníci stretávali so známymi ...
12.11.2026 (SITA.sk) - Jesenná roadshow COOP Jednoty v predajniach Tempo vyvrcholí v sobotu 14. novembra v Nových Zámkoch.
Po zastávkach v Čadci, Námestove, Bratislave a Nitre, kde sa zákazníci stretávali so známymi tvárami, zapájali do súťaží a skúšali svoje nákupné schopnosti v "Nácoopnej výzve" s influencermi, prichádza záverečné podujatie. O zábavu a dobrú náladu sa tentoraz postarajú Plazboys.
Na predchádzajúcich zastávkach roadshow v Čadci, Námestove, Bratislave a Nitre si zákazníci užili nákupy spojené so zábavou, súťažami a stretnutiami so známymi tvárami. O dobrú náladu a nezabudnuteľné momenty sa postarali aj Samuel Miškov, Zuzana Vačková či Peter Lackovič a babka Helenka. Veľký záujem vzbudilo koleso šťastia, na ktorom mohli zákazníci vyhrať nákupné poukážky alebo hlavnú cenu – účasť v "Nácoopnej výzve". V nej mali súťažiaci za úlohu navigovať influencera pri nákupe podľa tajného zoznamu, pričom názvy výrobkov nesmeli prezradiť, iba ich kreatívne opísať. Influencer mal na nákup päť minút a zákazník získal správne vybrané alebo podobné produkty v hodnote do 50 eur. Netradičná súťaž priniesla množstvo zábavných momentov a stala sa jedným z najväčších lákadiel roadshow.
Posledná zastávka roadshow prinesie rovnako pestrý program. V sobotu 14. novembra od 9.00 do 12.00 hod. ožije predajňa COOP Jednota Tempo na ulici Janka Kráľa v Nových Zámkoch stretnutím s obľúbenými Plazboys, súťažami a príjemnou atmosférou, ktorá spestrí bežný rodinný nákup. Ani na finále nebude chýbať obľúbené koleso šťastia. Zákazníci si pri nákupe aspoň za 50 eur budú môcť vytočiť nákupné poukážky v hodnote 5, 10 alebo 20 eur, prípadne hlavnú cenu – účasť v "Nácoopnej výzve". V nej si opäť vyskúšajú, aké je to poslať na nákup influencera a pomocou kreatívnych opisov ho navigovať k správnym výrobkom.
Tempo je najväčším predajným formátom COOP Jednoty, v ktorom zákazníci pohodlne vybavia celý rodinný nákup na jednom mieste. Vyberať si môžu z tisícov výrobkov – od čerstvého mäsa, syrov a voňavého pečiva až po drogériu a potreby pre domácnosť. Nechýbajú slovenské a regionálne produkty ani pravidelné akciové ponuky, vďaka ktorým sa oplatí aj väčší nákup pre celú rodinu.
A dôvodov navštíviť Tempo je teraz ešte viac. Aj keď sa jesenná roadshow chýli ku koncu, šanca na atraktívne výhry zostáva. Súťaž o štedré nákupné karty pokračuje až do 18. novembra 2026. Pri nákupe aspoň za 50 eur môžu zákazníci súťažiť o nákupné karty v hodnote 100 eur a v záverečnom žrebovaní aj o karty v hodnote 500 eur. Aj bežný rodinný nákup sa tak môže skončiť príjemným prekvapením.
Viac informácií o súťažiach a zoznam všetkých Tempo predajní nájdete na stránke COOP Jednota.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Tempo uzatvára svoju roadshow v Nových Zámkoch. Pri veľkom finále nebudú chýbať Plazboys © SITA Všetky práva vyhradené.
Po zastávkach v Čadci, Námestove, Bratislave a Nitre, kde sa zákazníci stretávali so známymi tvárami, zapájali do súťaží a skúšali svoje nákupné schopnosti v "Nácoopnej výzve" s influencermi, prichádza záverečné podujatie. O zábavu a dobrú náladu sa tentoraz postarajú Plazboys.
Na predchádzajúcich zastávkach roadshow v Čadci, Námestove, Bratislave a Nitre si zákazníci užili nákupy spojené so zábavou, súťažami a stretnutiami so známymi tvárami. O dobrú náladu a nezabudnuteľné momenty sa postarali aj Samuel Miškov, Zuzana Vačková či Peter Lackovič a babka Helenka. Veľký záujem vzbudilo koleso šťastia, na ktorom mohli zákazníci vyhrať nákupné poukážky alebo hlavnú cenu – účasť v "Nácoopnej výzve". V nej mali súťažiaci za úlohu navigovať influencera pri nákupe podľa tajného zoznamu, pričom názvy výrobkov nesmeli prezradiť, iba ich kreatívne opísať. Influencer mal na nákup päť minút a zákazník získal správne vybrané alebo podobné produkty v hodnote do 50 eur. Netradičná súťaž priniesla množstvo zábavných momentov a stala sa jedným z najväčších lákadiel roadshow.
Finále v Nových Zámkoch: nákup, súťaže a Plazboys
Posledná zastávka roadshow prinesie rovnako pestrý program. V sobotu 14. novembra od 9.00 do 12.00 hod. ožije predajňa COOP Jednota Tempo na ulici Janka Kráľa v Nových Zámkoch stretnutím s obľúbenými Plazboys, súťažami a príjemnou atmosférou, ktorá spestrí bežný rodinný nákup. Ani na finále nebude chýbať obľúbené koleso šťastia. Zákazníci si pri nákupe aspoň za 50 eur budú môcť vytočiť nákupné poukážky v hodnote 5, 10 alebo 20 eur, prípadne hlavnú cenu – účasť v "Nácoopnej výzve". V nej si opäť vyskúšajú, aké je to poslať na nákup influencera a pomocou kreatívnych opisov ho navigovať k správnym výrobkom.
Rodinný nákup, ktorý sa oplatí
Tempo je najväčším predajným formátom COOP Jednoty, v ktorom zákazníci pohodlne vybavia celý rodinný nákup na jednom mieste. Vyberať si môžu z tisícov výrobkov – od čerstvého mäsa, syrov a voňavého pečiva až po drogériu a potreby pre domácnosť. Nechýbajú slovenské a regionálne produkty ani pravidelné akciové ponuky, vďaka ktorým sa oplatí aj väčší nákup pre celú rodinu.
A dôvodov navštíviť Tempo je teraz ešte viac. Aj keď sa jesenná roadshow chýli ku koncu, šanca na atraktívne výhry zostáva. Súťaž o štedré nákupné karty pokračuje až do 18. novembra 2026. Pri nákupe aspoň za 50 eur môžu zákazníci súťažiť o nákupné karty v hodnote 100 eur a v záverečnom žrebovaní aj o karty v hodnote 500 eur. Aj bežný rodinný nákup sa tak môže skončiť príjemným prekvapením.
Viac informácií o súťažiach a zoznam všetkých Tempo predajní nájdete na stránke COOP Jednota.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Tempo uzatvára svoju roadshow v Nových Zámkoch. Pri veľkom finále nebudú chýbať Plazboys © SITA Všetky práva vyhradené.
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