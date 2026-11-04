Zomrel najväčší režisér talianskej erotickej kinematografie Tinto Brass, dožil sa 93 rokov
Preslávil ho najmä kultový film „Caligula“ z roku 1979, ktorý vyvolal kontroverzie pre explicitné sexuálne scény a netradičné spracovanie života rímskeho cisára. Vo veku 93 rokov zomrel taliansky ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Preslávil ho najmä kultový film „Caligula“ z roku 1979, ktorý vyvolal kontroverzie pre explicitné sexuálne scény a netradičné spracovanie života rímskeho cisára.
Vo veku 93 rokov zomrel taliansky filmový režisér Tinto Brass, jeden z najznámejších predstaviteľov erotickej kinematografie, informovala v stredu agentúra ANSA s odvolaním sa na jeho rodinu.
Brass sa preslávil najmä kultovým filmom „Caligula“ z roku 1979, ktorý vyvolal kontroverzie pre explicitné sexuálne scény a netradičné spracovanie života rímskeho cisára. Režíroval aj snímku „Všetky ženy to robia“ („Cosi fan tutte“), voľne inšpirovanú rovnomennou operou Wolfganga Amadea Mozarta.
Svoju kariéru začínal v 60. rokoch ako avantgardný a experimentálny filmár. V jeho dielach účinkovali viaceré významné herecké osobnosti vrátane Helen Mirrenovej a Vanessy Redgraveovej.
Mirrenová neskôr svoje účinkovanie vo filme „Caligula“ označila za mimoriadnu skúsenosť. „Zbožňovala som ho. Páčil sa mi ten chaos aj určitá radikálna anarchia, ktorá ho sprevádzala,“ povedala počas tlačovej konferencie v Berlíne v roku 2020.
Po Brassovi zostala manželka Caterina Varziová a deti Bonifacio Brass a Beatrice Brassová.
Zdroj: SITA.sk - Zomrel najväčší režisér talianskej erotickej kinematografie Tinto Brass, dožil sa 93 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo veku 93 rokov zomrel taliansky filmový režisér Tinto Brass, jeden z najznámejších predstaviteľov erotickej kinematografie, informovala v stredu agentúra ANSA s odvolaním sa na jeho rodinu.
Brass sa preslávil najmä kultovým filmom „Caligula“ z roku 1979, ktorý vyvolal kontroverzie pre explicitné sexuálne scény a netradičné spracovanie života rímskeho cisára. Režíroval aj snímku „Všetky ženy to robia“ („Cosi fan tutte“), voľne inšpirovanú rovnomennou operou Wolfganga Amadea Mozarta.
Svoju kariéru začínal v 60. rokoch ako avantgardný a experimentálny filmár. V jeho dielach účinkovali viaceré významné herecké osobnosti vrátane Helen Mirrenovej a Vanessy Redgraveovej.
Mirrenová neskôr svoje účinkovanie vo filme „Caligula“ označila za mimoriadnu skúsenosť. „Zbožňovala som ho. Páčil sa mi ten chaos aj určitá radikálna anarchia, ktorá ho sprevádzala,“ povedala počas tlačovej konferencie v Berlíne v roku 2020.
Po Brassovi zostala manželka Caterina Varziová a deti Bonifacio Brass a Beatrice Brassová.
Zdroj: SITA.sk - Zomrel najväčší režisér talianskej erotickej kinematografie Tinto Brass, dožil sa 93 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
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