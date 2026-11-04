Pellegrini prezradil, čo je najväčším bohatstvom krajín V4. Ropa ani plyn to nie sú
Za jednu z najdôležitejších úloh krajín V4 označil prezident schopnosť rozvíjať a udržať si vlastný ľudský potenciál. Krajiny vyšehradskej skupiny nie sú ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Za jednu z najdôležitejších úloh krajín V4 označil prezident schopnosť rozvíjať a udržať si vlastný ľudský potenciál.
Krajiny vyšehradskej skupiny nie sú bohaté na ropu či zemný plyn, ich najväčším bohatstvom sú ľudia, ich talent, vedomosti a schopnosti. Zdôraznil to prezident Peter Pellegrini v súvislosti so stretnutím guvernérov centrálnych bánk krajín Vyšehradskej štvorky (V4) s generálnym tajomníkom OECD Mathiasom Cormannom, ktoré sa uskutočnilo v rámci sprievodného programu pred prezidentským samitom V4 v Trenčíne.
Za jednu z najdôležitejších úloh krajín V4 (Poľsko, Maďarsko, Česká republika a Slovensko) označil prezident schopnosť rozvíjať a udržať si vlastný ľudský potenciál.
„Tieto štyri krajiny nie sú bohaté na ropu, zemný plyn či iné nerastné suroviny. Naším najväčším bohatstvom sú ľudia,“ zdôraznil Pellegrini. Podľa neho by krajiny V4 mali urobiť všetko pre to, aby talentovaní mladí ľudia nemuseli odchádzať za lepšími príležitosťami do zahraničia, ale mohli svoj potenciál naplno rozvíjať doma. Základom je kvalitné vzdelávanie, atraktívne pracovné príležitosti a perspektíva osobného i profesionálneho rastu.
Osobitnú pozornosť venovala hlava štátu nástupu umelej inteligencie a nových technológií. „Dôležité je, aby sme vedeli umelú inteligenciu využívať a naplno zužitkovať jej potenciál. Môže nám pomôcť pracovať efektívnejšie, no za skutočne správnu odpoveď na jej nástup považujem predovšetkým vzdelávanie,“ zdôraznil prezident a pripomenul, že samotný prístup k obrovskému množstvu informácií nestačí.
Ľudia ich totiž musia vedieť správne využívať, vyhodnocovať a kriticky posudzovať. Práve vzdelanie podľa slov prezidenta rozhodne o tom, či budú ľudia schopní držať krok s technologickým pokrokom a premieňať nové možnosti na skutočný prínos pre spoločnosť aj ekonomiku.
Prezident zároveň upozornil na dôležitosť otvoreného pomenúvania ekonomickej reality. Odborníci totiž podľa neho často prinášajú pohľad na situáciu, ktorý nemusí byť pre politikov ani verejnosť vždy príjemný. „Niektoré rozhodnutia, ktoré sú nevyhnutné a správne, nemusia byť populárne,“ uviedol Pellegrini. Aj preto považuje za dôležité, aby politici pri svojich rozhodnutiach vychádzali z reálnych údajov, odborných poznatkov a dlhodobých trendov, nielen z krátkodobých politických očakávaní.
Hlava štátu takisto ocenila aj účasť predstaviteľov podnikateľského sektora, ktorí môžu do diskusie priniesť praktické skúsenosti a odborný pohľad na problémy, ktorým ekonomiky čelia. Pellegrini podľa vlastných slov verí, že práve prepojením skúseností centrálnych bánk, OECD, politikov a podnikateľov možno hľadať konkrétne riešenia pre budúcnosť regiónu.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini prezradil, čo je najväčším bohatstvom krajín V4. Ropa ani plyn to nie sú © SITA Všetky práva vyhradené.
Krajiny vyšehradskej skupiny nie sú bohaté na ropu či zemný plyn, ich najväčším bohatstvom sú ľudia, ich talent, vedomosti a schopnosti. Zdôraznil to prezident Peter Pellegrini v súvislosti so stretnutím guvernérov centrálnych bánk krajín Vyšehradskej štvorky (V4) s generálnym tajomníkom OECD Mathiasom Cormannom, ktoré sa uskutočnilo v rámci sprievodného programu pred prezidentským samitom V4 v Trenčíne.
Za jednu z najdôležitejších úloh krajín V4 (Poľsko, Maďarsko, Česká republika a Slovensko) označil prezident schopnosť rozvíjať a udržať si vlastný ľudský potenciál.
Vzdelávanie je odpoveďou na nástup umelej inteligencie
„Tieto štyri krajiny nie sú bohaté na ropu, zemný plyn či iné nerastné suroviny. Naším najväčším bohatstvom sú ľudia,“ zdôraznil Pellegrini. Podľa neho by krajiny V4 mali urobiť všetko pre to, aby talentovaní mladí ľudia nemuseli odchádzať za lepšími príležitosťami do zahraničia, ale mohli svoj potenciál naplno rozvíjať doma. Základom je kvalitné vzdelávanie, atraktívne pracovné príležitosti a perspektíva osobného i profesionálneho rastu.
Osobitnú pozornosť venovala hlava štátu nástupu umelej inteligencie a nových technológií. „Dôležité je, aby sme vedeli umelú inteligenciu využívať a naplno zužitkovať jej potenciál. Môže nám pomôcť pracovať efektívnejšie, no za skutočne správnu odpoveď na jej nástup považujem predovšetkým vzdelávanie,“ zdôraznil prezident a pripomenul, že samotný prístup k obrovskému množstvu informácií nestačí.
Do diskusie sa zapojili aj podnikatelia
Ľudia ich totiž musia vedieť správne využívať, vyhodnocovať a kriticky posudzovať. Práve vzdelanie podľa slov prezidenta rozhodne o tom, či budú ľudia schopní držať krok s technologickým pokrokom a premieňať nové možnosti na skutočný prínos pre spoločnosť aj ekonomiku.
Prezident zároveň upozornil na dôležitosť otvoreného pomenúvania ekonomickej reality. Odborníci totiž podľa neho často prinášajú pohľad na situáciu, ktorý nemusí byť pre politikov ani verejnosť vždy príjemný. „Niektoré rozhodnutia, ktoré sú nevyhnutné a správne, nemusia byť populárne,“ uviedol Pellegrini. Aj preto považuje za dôležité, aby politici pri svojich rozhodnutiach vychádzali z reálnych údajov, odborných poznatkov a dlhodobých trendov, nielen z krátkodobých politických očakávaní.
Hlava štátu takisto ocenila aj účasť predstaviteľov podnikateľského sektora, ktorí môžu do diskusie priniesť praktické skúsenosti a odborný pohľad na problémy, ktorým ekonomiky čelia. Pellegrini podľa vlastných slov verí, že práve prepojením skúseností centrálnych bánk, OECD, politikov a podnikateľov možno hľadať konkrétne riešenia pre budúcnosť regiónu.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini prezradil, čo je najväčším bohatstvom krajín V4. Ropa ani plyn to nie sú © SITA Všetky práva vyhradené.
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