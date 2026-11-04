Kto by mal získať titul v Niké lige? Superpočítač vypočítal, že to Slovan Bratislava nebude – VIDEO
Renomovaní analytici z Football Meets Data vyrátali najpravdepodobnejších majstrov jednotlivých európskych krajín vrátane Slovenska. Slovenskú najvyššiu futbalovú súťaž vedie po 13. kole
4.11.2026 (SITA.sk) - Renomovaní analytici z Football Meets Data vyrátali najpravdepodobnejších majstrov jednotlivých európskych krajín vrátane Slovenska.
Slovenskú najvyššiu futbalovú súťaž vedie po 13. kole FC DAC 1904 Dunajská Streda bez jedinej prehry, keď zvíťazila až v 11 prípadoch a dva razy remizovala. Strelila až 39 gólov a inkasovala len sedemkrát.
V týchto štatistikách kraľuje Niké lige a má až dvoch deväťgólových strelcov - Slováka Mateja Trusu a Sýrčana Ammara Ramadana. V klube by radi na konci sezóny oslavovali titul, no emócie zatiaľ držia uzde.
Pred druhým ŠK Slovan Bratislava majú náskok ôsmich bodov, pred treťou Žilinou až desať. Do konca základnej časti ostáva ešte odohrať deväť kôl, 27. februára 2027 je na programe posledné. Nasledovať budú skupiny o titul a udržanie.
Renomovaní analytici z Football Meets Data vyrátali najpravdepodobnejších majstrov jednotlivých európskych krajín vrátane Slovenska.
Začalo sa Tureckom, Arménskom, Fínskom, Anglickom, San Marínom, Gibraltarom a Ukrajinou, kým na rad neprišla krajina spod Tatier.
Ako najviac pravdepodobné sa javí to, že radosť z trofeje za 1. miesto v Niké lige bude mať Dunajská Streda s ohromnými 80,2 percentami.
Ak by titul obhájili "belasí" a podarilo by sa im to deviaty raz v rade bez prerušenia, tak by sa museli posnažiť a zvrátiť len 16,5 %-nú šancu na zisk titulu. Tretiu najvyššiu pravdepodobnosť má MŠK Žilina s len 2,5 percentami.
Po Slovensku nasledovali krajiny Maďarsko, Švajčiarsko, Nemecko, Česko, Francúzsko, Wales a na záver aj Srbsko. Na Balkáne by mali oslavovať hráči Crvenej Zvezdy Belehrad, šancu majú až 97,5 %-nú.
Ostatné krajiny sa do najlepšej 15-ky nedostali z dôvodu, že ich ligové súťaže sú omnoho vyrovnanejšie na začiatku novembra a vzhľadom na percentuálnu pravdepodobnosť je náročnejšie vypočítať, kto bude stáť s trofejou v rukách.
Zdroj: SITA.sk - Kto by mal získať titul v Niké lige? Superpočítač vypočítal, že to Slovan Bratislava nebude – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskú najvyššiu futbalovú súťaž vedie po 13. kole FC DAC 1904 Dunajská Streda bez jedinej prehry, keď zvíťazila až v 11 prípadoch a dva razy remizovala. Strelila až 39 gólov a inkasovala len sedemkrát.
V týchto štatistikách kraľuje Niké lige a má až dvoch deväťgólových strelcov - Slováka Mateja Trusu a Sýrčana Ammara Ramadana. V klube by radi na konci sezóny oslavovali titul, no emócie zatiaľ držia uzde.
Pred druhým ŠK Slovan Bratislava majú náskok ôsmich bodov, pred treťou Žilinou až desať. Do konca základnej časti ostáva ešte odohrať deväť kôl, 27. februára 2027 je na programe posledné. Nasledovať budú skupiny o titul a udržanie.
Renomovaní analytici z Football Meets Data vyrátali najpravdepodobnejších majstrov jednotlivých európskych krajín vrátane Slovenska.
Začalo sa Tureckom, Arménskom, Fínskom, Anglickom, San Marínom, Gibraltarom a Ukrajinou, kým na rad neprišla krajina spod Tatier.
Ako najviac pravdepodobné sa javí to, že radosť z trofeje za 1. miesto v Niké lige bude mať Dunajská Streda s ohromnými 80,2 percentami.
Ak by titul obhájili "belasí" a podarilo by sa im to deviaty raz v rade bez prerušenia, tak by sa museli posnažiť a zvrátiť len 16,5 %-nú šancu na zisk titulu. Tretiu najvyššiu pravdepodobnosť má MŠK Žilina s len 2,5 percentami.
Po Slovensku nasledovali krajiny Maďarsko, Švajčiarsko, Nemecko, Česko, Francúzsko, Wales a na záver aj Srbsko. Na Balkáne by mali oslavovať hráči Crvenej Zvezdy Belehrad, šancu majú až 97,5 %-nú.
Ostatné krajiny sa do najlepšej 15-ky nedostali z dôvodu, že ich ligové súťaže sú omnoho vyrovnanejšie na začiatku novembra a vzhľadom na percentuálnu pravdepodobnosť je náročnejšie vypočítať, kto bude stáť s trofejou v rukách.
Zdroj: SITA.sk - Kto by mal získať titul v Niké lige? Superpočítač vypočítal, že to Slovan Bratislava nebude – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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