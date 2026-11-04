Prokurátorská rada kritizuje Ficovho poradcu Lindtnera, niektorých prokurátorov označil za sadistov
Lindtner na adresu prokurátorov bývalého ÚŠP povedal, že mnohí z nich sú ľudskí sadisti. Prokurátorská rada Generálnej prokuratúry (GP) SR sa ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Lindtner na adresu prokurátorov bývalého ÚŠP povedal, že mnohí z nich sú ľudskí sadisti.
Prokurátorská rada Generálnej prokuratúry (GP) SR sa dôrazne ohradzuje proti vyjadreniam poradcu predsedu vlády Roberta Fica, advokáta Davida Lindtnera, prezentovaným vo verejnom mediálnom priestore na adresu prokurátorov bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry.
Ako zdôraznil predseda Prokurátorskej rady GP Radovan Kajaba, rada ako orgán samosprávy prokurátorov GP SR odsudzuje Lindtnerove hanlivé a urážlivé vyjadrenia na adresu prokurátorov. V rozhovore s influencerkou Miriam Šramovou Lindtner na adresu prokurátorov bývalého ÚŠP povedal, že mnohí z nich sú ľudskí sadisti.
„Množstvo z nich sú absolútne ľudskí oportunisti a nešťastní ľudia, ktorí potrebujú nejakým spôsobom to svoje nešťastie projektovať na druhých, a uverili v seba, vo svoju nenahraditeľnosť,“ vyhlásil Lindtner. Tiež ich prirovnal k nádoru a skonštatoval, že sú absolútne nespôsobilí vykonávať funkciu prokurátorov, pretože majú narušenú osobnostnú štruktúru.
„A viete, ako to je, keď nádor niekam príde, tak proste začne napádať telo, to zdravé telo, pokiaľ s tým nádorom v začiatočných štádiách niečo neurobíte, a to sa podľa mňa stáva teraz aktuálne na generálnej prokuratúre. Tá toxicita je mimoriadna, tá agresivita ľudí je mimoriadna. To sú ľudia, ktorí pre mňa sú absolútne nespôsobilí vykonávať funkciu prokurátorov, pretože majú narušenú osobnostnú štruktúru. Ja to hovorím úplne otvorene,“ vraví Lindtner.
K záležitosti sa vyjadril aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý dôrazne odmietol to, čo označil ako hrubé urážky na adresu prokurátorov zo strany Lindtnera.
„Nikdy nebudem súhlasiť s grobianskym a agresívnym urážaním prokurátorov spôsobom postrádajúcim elementárnu slušnosť," zdôraznil generálny prokurátor. Doplnil, že kritika či nespokojnosť musia byť vecné a zodpovedajúce spoločenským normám.
Najvyšší súd SR v utorok 3. novembra právoplatne oslobodil advokáta Davida Lindtnera spod obžaloby v rámci korupčnej kauzy Víchrica. Zamietol totiž odvolanie prokurátora proti skoršiemu verdiktu Špecializovaného trestného súdu.
Ten v apríli tohto roku Lindtnera oslobodili spod obžaloby z nepriamej korupcie a zasahovania do nezávislosti súdu. Nebolo totiž dokázané, že sa stali žalované skutky. Predseda odvolacieho senátu Marián Mačura v tejto súvislosti kritizoval, ako bolo v tejto veci vedené prípravné konanie.
„Táto obžaloba nemala ani prísť na súd,“ povedal s tým, že orgány činné v trestnom konaní okrem výpovedí svedkov nepredložili žiadne dôkazy. „Boli len osamotené výpovede,“ doplnil.
Zdroj: SITA.sk - Prokurátorská rada kritizuje Ficovho poradcu Lindtnera, niektorých prokurátorov označil za sadistov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prokurátorská rada Generálnej prokuratúry (GP) SR sa dôrazne ohradzuje proti vyjadreniam poradcu predsedu vlády Roberta Fica, advokáta Davida Lindtnera, prezentovaným vo verejnom mediálnom priestore na adresu prokurátorov bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry.
Ako zdôraznil predseda Prokurátorskej rady GP Radovan Kajaba, rada ako orgán samosprávy prokurátorov GP SR odsudzuje Lindtnerove hanlivé a urážlivé vyjadrenia na adresu prokurátorov. V rozhovore s influencerkou Miriam Šramovou Lindtner na adresu prokurátorov bývalého ÚŠP povedal, že mnohí z nich sú ľudskí sadisti.
Mimoriadna toxicita a agresivita
„Množstvo z nich sú absolútne ľudskí oportunisti a nešťastní ľudia, ktorí potrebujú nejakým spôsobom to svoje nešťastie projektovať na druhých, a uverili v seba, vo svoju nenahraditeľnosť,“ vyhlásil Lindtner. Tiež ich prirovnal k nádoru a skonštatoval, že sú absolútne nespôsobilí vykonávať funkciu prokurátorov, pretože majú narušenú osobnostnú štruktúru.
„A viete, ako to je, keď nádor niekam príde, tak proste začne napádať telo, to zdravé telo, pokiaľ s tým nádorom v začiatočných štádiách niečo neurobíte, a to sa podľa mňa stáva teraz aktuálne na generálnej prokuratúre. Tá toxicita je mimoriadna, tá agresivita ľudí je mimoriadna. To sú ľudia, ktorí pre mňa sú absolútne nespôsobilí vykonávať funkciu prokurátorov, pretože majú narušenú osobnostnú štruktúru. Ja to hovorím úplne otvorene,“ vraví Lindtner.
Vyjadrenie Maroša Žilinku
K záležitosti sa vyjadril aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý dôrazne odmietol to, čo označil ako hrubé urážky na adresu prokurátorov zo strany Lindtnera.
„Nikdy nebudem súhlasiť s grobianskym a agresívnym urážaním prokurátorov spôsobom postrádajúcim elementárnu slušnosť," zdôraznil generálny prokurátor. Doplnil, že kritika či nespokojnosť musia byť vecné a zodpovedajúce spoločenským normám.
Žalované skutky neboli dokázané
Najvyšší súd SR v utorok 3. novembra právoplatne oslobodil advokáta Davida Lindtnera spod obžaloby v rámci korupčnej kauzy Víchrica. Zamietol totiž odvolanie prokurátora proti skoršiemu verdiktu Špecializovaného trestného súdu.
Ten v apríli tohto roku Lindtnera oslobodili spod obžaloby z nepriamej korupcie a zasahovania do nezávislosti súdu. Nebolo totiž dokázané, že sa stali žalované skutky. Predseda odvolacieho senátu Marián Mačura v tejto súvislosti kritizoval, ako bolo v tejto veci vedené prípravné konanie.
„Táto obžaloba nemala ani prísť na súd,“ povedal s tým, že orgány činné v trestnom konaní okrem výpovedí svedkov nepredložili žiadne dôkazy. „Boli len osamotené výpovede,“ doplnil.
Zdroj: SITA.sk - Prokurátorská rada kritizuje Ficovho poradcu Lindtnera, niektorých prokurátorov označil za sadistov © SITA Všetky práva vyhradené.
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