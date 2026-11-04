Francúzsky Lyon slovenského brankára Greifa prišiel nečakane o trénera. Fonseca neodolal vábeniu z vlasti
Portugalský tréner Paulo Fonseca prijal ponuku Sportingu Lisabon, Francúzi za neho zinkasujú päť miliónov eur. Francúzsky futbalový klub Olympique Lyon ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Portugalský tréner Paulo Fonseca prijal ponuku Sportingu Lisabon, Francúzi za neho zinkasujú päť miliónov eur.
Francúzsky futbalový klub Olympique Lyon potvrdil odchod trénera Paula Fonsecu do portugalského Sportingu Lisabon, ktorý zaplatil Francúzom odstupné vo výške päť miliónov eur. Päťdesiattriročný Fonseca prišiel do Lyonu v januári 2025 ako náhrada za Pierra Sagea a mal platnú zmluvu do konca tejto sezóny.
"Paulo ku mne prišiel minulý týždeň a povedal, že dostal ponuku od Sportingu a prijal ju, pretože ide o voľbu srdca, keďže je to jeho detský klub. Vôbec som to nečakal. Snažil som sa pochopiť jeho dôvody, no rýchlo bolo jasné, že je to pre neho ponuka, ktorú nemohol odmietnuť, a pre nás by bolo ťažké udržať ho, keďže nikoho nemôžete držať proti jeho vôli," uviedol športový riaditeľ Lyonu Matthieu Louis-Jean pre AFP.
Bývalý tréner tímov FC Porto, Šachtar Doneck, OSC Lille či AC Miláno doviedol Lyon v minulej sezóne k 4. miestu v Ligue 1, no po prehre v play-off nepostúpil do ligovej časti Ligy majstrov.
Pôsobenie Fonsecu v Lyone sa odohrávalo počas finančne turbulentného obdobia klubu. V júni 2025 ho prechodne preradili do druhej ligy, k čomu však po odvolaní nedošlo, pričom klub musel prijať prísne opatrenia na šetrenie nákladov a predaj hráčov. Klub tiež podporoval Fonsecu po tom, čo dostal deväťmesačný zákaz pôsobenia na domácej scéne kvôli ostrému sporu s rozhodcom.
Lyon vyjadril "hlbokú ľútosť" nad "nečakaným rozhodnutím" trénera počas sezóny, keď klubu patrí 3. miesto v hodnotení Ligue 1. Očakáva sa, že klub vymenuje nástupcu počas novembrovej prestávky vyhradenej pre potreby národných tímov. Medzi hlavných ašpirantov patrí 43-ročný Carlos Vicens, ktorý v Portugalsku viedol Sporting Braga.
V nasledujúcich dvoch dueloch, vo štvrtok v Európskej lige proti San Sebastiánu a v nedeľu v lige proti Brestu, tím povedie doterajší asistent trénera Jorge Maciel. Súčasťou kádra francúzskeho klubu je aj slovenský reprezentačný gólman Dominik Greif.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsky Lyon slovenského brankára Greifa prišiel nečakane o trénera. Fonseca neodolal vábeniu z vlasti © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky futbalový klub Olympique Lyon potvrdil odchod trénera Paula Fonsecu do portugalského Sportingu Lisabon, ktorý zaplatil Francúzom odstupné vo výške päť miliónov eur. Päťdesiattriročný Fonseca prišiel do Lyonu v januári 2025 ako náhrada za Pierra Sagea a mal platnú zmluvu do konca tejto sezóny.
"Paulo ku mne prišiel minulý týždeň a povedal, že dostal ponuku od Sportingu a prijal ju, pretože ide o voľbu srdca, keďže je to jeho detský klub. Vôbec som to nečakal. Snažil som sa pochopiť jeho dôvody, no rýchlo bolo jasné, že je to pre neho ponuka, ktorú nemohol odmietnuť, a pre nás by bolo ťažké udržať ho, keďže nikoho nemôžete držať proti jeho vôli," uviedol športový riaditeľ Lyonu Matthieu Louis-Jean pre AFP.
Bývalý tréner tímov FC Porto, Šachtar Doneck, OSC Lille či AC Miláno doviedol Lyon v minulej sezóne k 4. miestu v Ligue 1, no po prehre v play-off nepostúpil do ligovej časti Ligy majstrov.
Pôsobenie Fonsecu v Lyone sa odohrávalo počas finančne turbulentného obdobia klubu. V júni 2025 ho prechodne preradili do druhej ligy, k čomu však po odvolaní nedošlo, pričom klub musel prijať prísne opatrenia na šetrenie nákladov a predaj hráčov. Klub tiež podporoval Fonsecu po tom, čo dostal deväťmesačný zákaz pôsobenia na domácej scéne kvôli ostrému sporu s rozhodcom.
Lyon vyjadril "hlbokú ľútosť" nad "nečakaným rozhodnutím" trénera počas sezóny, keď klubu patrí 3. miesto v hodnotení Ligue 1. Očakáva sa, že klub vymenuje nástupcu počas novembrovej prestávky vyhradenej pre potreby národných tímov. Medzi hlavných ašpirantov patrí 43-ročný Carlos Vicens, ktorý v Portugalsku viedol Sporting Braga.
V nasledujúcich dvoch dueloch, vo štvrtok v Európskej lige proti San Sebastiánu a v nedeľu v lige proti Brestu, tím povedie doterajší asistent trénera Jorge Maciel. Súčasťou kádra francúzskeho klubu je aj slovenský reprezentačný gólman Dominik Greif.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsky Lyon slovenského brankára Greifa prišiel nečakane o trénera. Fonseca neodolal vábeniu z vlasti © SITA Všetky práva vyhradené.
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