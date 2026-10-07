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07. októbra 2026
Hasiči zasahujú pri dopravnej nehode štyroch vozidiel medzi Mokrancami a Čečejovcami, cesta je uzatvorená – VIDEO, FOTO
Podľa informácií od hasičov sú na mieste viaceré zranené osoby a osoba zakliesnená vo vozidle. Hasiči zasahujú na ceste medzi Mokrancami a Čečejovcami (obce v okrese Košice-okolie), došlo tam k ...
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7.10.2026 (SITA.sk) - Podľa informácií od hasičov sú na mieste viaceré zranené osoby a osoba zakliesnená vo vozidle.
Hasiči zasahujú na ceste medzi Mokrancami a Čečejovcami (obce v okrese Košice-okolie), došlo tam k dopravnej nehode štyroch vozidiel. Na sociálnej sieti to uvádza Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach.
Podľa informácií od hasičov sú na mieste viaceré zranené osoby a osoba zakliesnená vo vozidle. „Zásah prebieha,” uviedli hasiči.
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach informovalo, že cesta I/16 je po dopravnej nehode uzatvorená. Spresnilo, že k nehode došlo za obcou Čečejovce, pri odbočke na Mokrance.
„Podľa prvotných informácií utrpeli zranenia tri osoby, pričom jedna osoba mala zostať vo vozidle zakliesnená. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky,” uviedla polícia.
Doplnila, že cesta je v danom úseku uzatvorená, na vodičov apelovala, aby rátali s obmedzením, rešpektovali pokyny policajtov na mieste a podľa možností využili inú trasu. Okolnosti nehody sú predmetom objasňovania.
Zdroj: SITA.sk - Hasiči zasahujú pri dopravnej nehode štyroch vozidiel medzi Mokrancami a Čečejovcami, cesta je uzatvorená – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hasiči zasahujú na ceste medzi Mokrancami a Čečejovcami (obce v okrese Košice-okolie), došlo tam k dopravnej nehode štyroch vozidiel. Na sociálnej sieti to uvádza Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach.
Podľa informácií od hasičov sú na mieste viaceré zranené osoby a osoba zakliesnená vo vozidle. „Zásah prebieha,” uviedli hasiči.
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach informovalo, že cesta I/16 je po dopravnej nehode uzatvorená. Spresnilo, že k nehode došlo za obcou Čečejovce, pri odbočke na Mokrance.
„Podľa prvotných informácií utrpeli zranenia tri osoby, pričom jedna osoba mala zostať vo vozidle zakliesnená. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky,” uviedla polícia.
Doplnila, že cesta je v danom úseku uzatvorená, na vodičov apelovala, aby rátali s obmedzením, rešpektovali pokyny policajtov na mieste a podľa možností využili inú trasu. Okolnosti nehody sú predmetom objasňovania.
Zdroj: SITA.sk - Hasiči zasahujú pri dopravnej nehode štyroch vozidiel medzi Mokrancami a Čečejovcami, cesta je uzatvorená – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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