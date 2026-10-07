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07. októbra 2026
Polícia začala veľkú kontrolu taxikárov, podľa Šutaja Eštoka sú dôvodom sťažnosti a obavy cestujúcich – VIDEO
V rokoch 2022 až 2025 zavinili vodiči taxislužieb viac ako 100 dopravných nehôd, pri ktorých zahynulo šesť ľudí a 15 utrpelo ťažké zranenia. Polícia rozbehla vo všetkých krajoch Slovenska ...
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7.10.2026 (SITA.sk) - V rokoch 2022 až 2025 zavinili vodiči taxislužieb viac ako 100 dopravných nehôd, pri ktorých zahynulo šesť ľudí a 15 utrpelo ťažké zranenia.
Polícia rozbehla vo všetkých krajoch Slovenska intenzívne kontroly taxislužieb. Zameriava sa na oprávnenia vodičov, dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, technický stav vozidiel aj ďalšie povinnosti súvisiace s prevádzkovaním taxislužby. Kontroly potrvajú niekoľko dní.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) o tom informoval v stredu na tlačovej besede na bratislavskom letisku. Dôvodom kontrol sú podľa ministra aj viaceré podnety cestujúcich. Tí upozorňujú napríklad na jazdu inou trasou, než očakávali, problémy s dorozumením sa s vodičom, riskantnú jazdu, technický stav vozidiel, nejasnosti okolo cien či rušenie objednávok prostredníctvom digitálnych aplikácií.
Objavili sa tiež sťažnosti žien na nevhodné narážky a obavy pri večerných jazdách. „Som presvedčený o tom, že keď sa raz na Slovensku občan alebo cestujúci rozhodne využiť službu našich taxikárov, tak očakáva od toho, že sa bezpečne dostane na svoje miesto určenia tam, kde ísť chce,“ povedal Šutaj Eštok.
Podľa ministra počet vodičov taxislužieb v poslednom období výrazne vzrástol, a to viac než trojnásobne. Pri takomto raste je podľa neho nevyhnutné pravidelne preverovať, či vodiči spĺňajú všetky podmienky na výkon taxislužby a či sa cestujúci môže spoľahnúť na bezpečnú jazdu.
V rokoch 2022 až 2025 zavinili vodiči taxislužieb viac ako 100 dopravných nehôd, pri ktorých zahynulo šesť ľudí a 15 utrpelo ťažké zranenia. Za prvých osem mesiacov roka 2026 polícia eviduje 27 nehôd zavinených vodičmi taxislužieb a troch ťažko zranených. „Zo 47 bolo 27 dopravných nehôd spáchaných zavinením vodičov taxislužby - a to už je alarmujúce číslo, pretože je to 63 percent,“ uviedla policajná prezidentka Jana Maškarová.
Na Slovensku je platných takmer 46-tisíc preukazov vodiča taxislužby, pričom takmer 85 percent držiteľov sú občania Slovenskej republiky, ostatní sú zväčša príslušníci tretích krajín, hlavne z Ukrajiny. Od začiatku roka 2023 bolo vydaných takmer 19-tisíc preukazov vodiča taxislužby. Aj preto je podľa polície dôležité pravidelne preverovať, či vodiči spĺňajú zákonné podmienky na poskytovanie služby.
Zdôraznila, že polícia bude preverovať nielen samotné vozidlá a spôsob jazdy, ale aj to, kto taxislužbu vykonáva. „Jednou z takých kľúčových priorít Policajného zboru v rámci týchto akcií je preveriť, kto je za volantom, čiže, či osoba, ktorej cestujúci zveruje svoju bezpečnosť, je oprávnená viesť vozidlo taxislužby,“ povedala.
Policajti budú kontrolovať aj preukaz vodiča taxislužby. Ten vydáva dopravný správny orgán ministerstva dopravy a vodič musí pred jeho vydaním preukázať bezúhonnosť, zdravotnú a psychickú spôsobilosť. „Bezpečnosť cestujúceho sa nekončí pri potvrdení jazdy v aplikácii. Pravidlá platia pre klasický taxík aj pre vozidlo objednané cez digitálnu aplikáciu a my sme tu na to, aby sme tieto pravidlá vyžadovali, aby sme zabezpečili bezpečnosť občanom Slovenska,“ zdôraznil minister.
V utorok polícia skontrolovala viac ako 500 vozidiel taxislužieb a zistila viac ako 45 porušení zákona o cestnej premávke. Medzi najčastejšie priestupky patria porušenia pravidiel statickej dopravy, najmä zákaz zastavenia či státia, a státie na miestach, kde je to zakázané. Ide napríklad o situácie, keď vodiči čakajú na zákazníkov.
Šutaj Eštok avizoval, že do spoločných kontrol sa zapojí aj inšpekcia práce. Vo svojej pôsobnosti sa inšpektori sústredia najmä na nelegálnu prácu, čo sa deje aj v taxislužbách, a nelegálne zamestnávanie, pracovnoprávne vzťahy a evidenciu pracovného času.
Pripomenul aj povinnosť riadne evidovať príjmy a plniť si zákonné povinnosti pri podnikaní v taxislužbe. Vyjadril očakávanie, že sa ku kontrolám v rámci svojich kompetencií pridajú aj ďalšie orgány štátu vrátane finančnej správy, ktorá zaznamenala porušenia pri evidencii tržieb.
Od januára 2025 môžu taxislužby používať len vozidlá evidované na Slovensku, ktorých evidenčné čísla sú zapísané v koncesii a registri taxislužby. Od 1. apríla 2027 nadobudnú účinnosť ďalšie zmeny, ktoré zavádzajú požiadavku preukazovania odbornej spôsobilosti vodičov taxislužby a pravidelné teoretické preskúšanie z pravidiel cestnej premávky v päťročných intervaloch. Cestujúci si zároveň budú môcť pri objednávaní jazdy cez digitálnu platformu zvoliť jazyk komunikácie s vodičom. Platforme, ktorý to neumožní, hrozí pokuta od 100 eur do 15-tisíc eur.
Zdroj: SITA.sk - Polícia začala veľkú kontrolu taxikárov, podľa Šutaja Eštoka sú dôvodom sťažnosti a obavy cestujúcich – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia rozbehla vo všetkých krajoch Slovenska intenzívne kontroly taxislužieb. Zameriava sa na oprávnenia vodičov, dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, technický stav vozidiel aj ďalšie povinnosti súvisiace s prevádzkovaním taxislužby. Kontroly potrvajú niekoľko dní.
Viaceré podnety od cestujúcich
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) o tom informoval v stredu na tlačovej besede na bratislavskom letisku. Dôvodom kontrol sú podľa ministra aj viaceré podnety cestujúcich. Tí upozorňujú napríklad na jazdu inou trasou, než očakávali, problémy s dorozumením sa s vodičom, riskantnú jazdu, technický stav vozidiel, nejasnosti okolo cien či rušenie objednávok prostredníctvom digitálnych aplikácií.
Objavili sa tiež sťažnosti žien na nevhodné narážky a obavy pri večerných jazdách. „Som presvedčený o tom, že keď sa raz na Slovensku občan alebo cestujúci rozhodne využiť službu našich taxikárov, tak očakáva od toho, že sa bezpečne dostane na svoje miesto určenia tam, kde ísť chce,“ povedal Šutaj Eštok.
Podľa ministra počet vodičov taxislužieb v poslednom období výrazne vzrástol, a to viac než trojnásobne. Pri takomto raste je podľa neho nevyhnutné pravidelne preverovať, či vodiči spĺňajú všetky podmienky na výkon taxislužby a či sa cestujúci môže spoľahnúť na bezpečnú jazdu.
V rokoch 2022 až 2025 zavinili vodiči taxislužieb viac ako 100 dopravných nehôd, pri ktorých zahynulo šesť ľudí a 15 utrpelo ťažké zranenia. Za prvých osem mesiacov roka 2026 polícia eviduje 27 nehôd zavinených vodičmi taxislužieb a troch ťažko zranených. „Zo 47 bolo 27 dopravných nehôd spáchaných zavinením vodičov taxislužby - a to už je alarmujúce číslo, pretože je to 63 percent,“ uviedla policajná prezidentka Jana Maškarová.
Polícia bude okrem vozidiel preverovať aj osoby
Na Slovensku je platných takmer 46-tisíc preukazov vodiča taxislužby, pričom takmer 85 percent držiteľov sú občania Slovenskej republiky, ostatní sú zväčša príslušníci tretích krajín, hlavne z Ukrajiny. Od začiatku roka 2023 bolo vydaných takmer 19-tisíc preukazov vodiča taxislužby. Aj preto je podľa polície dôležité pravidelne preverovať, či vodiči spĺňajú zákonné podmienky na poskytovanie služby.
Zdôraznila, že polícia bude preverovať nielen samotné vozidlá a spôsob jazdy, ale aj to, kto taxislužbu vykonáva. „Jednou z takých kľúčových priorít Policajného zboru v rámci týchto akcií je preveriť, kto je za volantom, čiže, či osoba, ktorej cestujúci zveruje svoju bezpečnosť, je oprávnená viesť vozidlo taxislužby,“ povedala.
Policajti budú kontrolovať aj preukaz vodiča taxislužby. Ten vydáva dopravný správny orgán ministerstva dopravy a vodič musí pred jeho vydaním preukázať bezúhonnosť, zdravotnú a psychickú spôsobilosť. „Bezpečnosť cestujúceho sa nekončí pri potvrdení jazdy v aplikácii. Pravidlá platia pre klasický taxík aj pre vozidlo objednané cez digitálnu aplikáciu a my sme tu na to, aby sme tieto pravidlá vyžadovali, aby sme zabezpečili bezpečnosť občanom Slovenska,“ zdôraznil minister.
Do kontroly sa zapojí aj inšpekcia práce
V utorok polícia skontrolovala viac ako 500 vozidiel taxislužieb a zistila viac ako 45 porušení zákona o cestnej premávke. Medzi najčastejšie priestupky patria porušenia pravidiel statickej dopravy, najmä zákaz zastavenia či státia, a státie na miestach, kde je to zakázané. Ide napríklad o situácie, keď vodiči čakajú na zákazníkov.
Šutaj Eštok avizoval, že do spoločných kontrol sa zapojí aj inšpekcia práce. Vo svojej pôsobnosti sa inšpektori sústredia najmä na nelegálnu prácu, čo sa deje aj v taxislužbách, a nelegálne zamestnávanie, pracovnoprávne vzťahy a evidenciu pracovného času.
Pripomenul aj povinnosť riadne evidovať príjmy a plniť si zákonné povinnosti pri podnikaní v taxislužbe. Vyjadril očakávanie, že sa ku kontrolám v rámci svojich kompetencií pridajú aj ďalšie orgány štátu vrátane finančnej správy, ktorá zaznamenala porušenia pri evidencii tržieb.
Od januára 2025 môžu taxislužby používať len vozidlá evidované na Slovensku, ktorých evidenčné čísla sú zapísané v koncesii a registri taxislužby. Od 1. apríla 2027 nadobudnú účinnosť ďalšie zmeny, ktoré zavádzajú požiadavku preukazovania odbornej spôsobilosti vodičov taxislužby a pravidelné teoretické preskúšanie z pravidiel cestnej premávky v päťročných intervaloch. Cestujúci si zároveň budú môcť pri objednávaní jazdy cez digitálnu platformu zvoliť jazyk komunikácie s vodičom. Platforme, ktorý to neumožní, hrozí pokuta od 100 eur do 15-tisíc eur.
Zdroj: SITA.sk - Polícia začala veľkú kontrolu taxikárov, podľa Šutaja Eštoka sú dôvodom sťažnosti a obavy cestujúcich – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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