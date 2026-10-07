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07. októbra 2026
SaS varuje pred bezpečnostnými hrozbami. Vládu vyzýva na zvolanie Bezpečnostnej rady – VIDEO
Tagy: bezpečnostná situácia bezpečnostná situácia na Slovensku Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS)
SaS žiada zvolanie Bezpečnostnej rady SR. V Európe aj na Slovensku sa zhoršuje bezpečnostná situácia, no vláda nedokáže pomenovať reálne hrozby ani na ne ...
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7.10.2026 (SITA.sk) - SaS žiada zvolanie Bezpečnostnej rady SR.
V Európe aj na Slovensku sa zhoršuje bezpečnostná situácia, no vláda nedokáže pomenovať reálne hrozby ani na ne reagovať. Vyhlásila to strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá vyzvala vládu na zvolanie Bezpečnostnej rady SR. Poslanec za SaS Juraj Krúpa upozornil, že informácie od zahraničných partnerov a spojencov hovoria o tom, že zo Slovenska operujú jednotky GRU a koordinujú sabotážne útoky. Slovenská vláda však podľa neho nedokáže povedať, kto je reálnou hrozbou, čo hrozí a čo mieni robiť, keď sa niečo naozaj stane.
Vláda súčasne podľa Krúpu spochybňuje bezpečnostné ukotvenie Slovenska v EÚ a NATO. Liberáli preto prichádzajú s opatreniami na posilnenie bezpečnosti, obrany a odolnosti SR. Jedným z opatrení je reforma Slovenskej informačnej služby a jej rozdelenie na rozviedku a kontrarozviedku tak, ako to majú napríklad vo Francúzsku či Veľkej Británii.
Krúpa pokladá za dôležité aj posilnenie schopnosti štátu reagovať na sabotážne a hybridné útoky. Rezort vnútra by podľa neho mal túto oblasť koordinovať prostredníctvom polície, úradov a strategickej komunikácie. Poslanec zdôraznil, že kupovať tanky a stíhačky nestačí. „Potrebujeme chodiť medzi ľudí a vysvetľovať, čo sa deje, aké sú dronové či balistické hrozby a ako sa na ne pripravujeme. Aj občania musia vedieť, ako takéto situácie zvládať,“ dodal Krúpa.
Poslanec ďalej kritizuje vládu za to, ako pristupuje k symbolom sovietskej minulosti. V tomto zmysle spomenul sochu sovietskeho maršala Ivana Koneva. „SaS bude po zmene vlády presadzovať odstránenie sochy. Konev pôjde dole. Urobíme pre to všetko,“ vyhlásil Krúpa. V sobotu 3. októbra odhalili v Údolí smrti v katastri obce Kružlová v okrese Svidník sochu maršala Ivana Koneva.
Ivan Novotný (SaS) zase upozornil na to, že slovenská diplomacia zlyhala pri nedávnych útokoch na lode v Rumunsku a Bulharsku. Pripomenul, že v pondelok bola pre útoky v rumunských vodách potopená loď a v utorok v Bulharsku ďalšie dve. „Videli sme odsúdenie týchto útokov zo strany predstaviteľov EÚ aj spojencov, no slovenská diplomacia mlčí,“ dodal Novotný.
Liberáli na to reagujú predložením uznesenia do zahraničného výboru, ktorým odsúdi útoky na lode krajín EÚ a NATO. SaS vyzýva vládu, aby podporila spoločné opatrenia na obnovenie slobody plavby. Zároveň budú od ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) žiadať vysvetlenie, prečo slovenská diplomacia mlčí.
Novotný súčasne podotkol, že Bezpečnostná rada SR takmer pol roka nezasadala. Počas tejto doby sa však podľa udiali viaceré vážne udalosti, ktoré zasiahli aj do bezpečnosti Slovenska. „Máme tu ruské drony pri hraniciach, ruskú strelu v Poľsku, útok na letisko v Lipsku, zmarený sabotážny útok v Haniske pri Prešove či útoky na plavidlá Rumunska a Bulharska,“ vymenoval Novotný.
Liberáli žiadajú Blanára aj prezidenta Petra Pellegriniho, aby sa Bezpečnostná rada SR týmito incidentmi zaoberala už budúci týždeň. Ak ide o riešenie bezpečnostných hrozieb, Pellegrini podľa Novotného nevyužíva svoje kompetencie. „Namiesto toho nahráva reels na sociálne siete o tom, že sa mu nepáčia otázky novinárov a absolútne zanedbáva spolu s vládou bezpečnosť SR,“ uzavrel Novotný.
Zdroj: SITA.sk - SaS varuje pred bezpečnostnými hrozbami. Vládu vyzýva na zvolanie Bezpečnostnej rady – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
V Európe aj na Slovensku sa zhoršuje bezpečnostná situácia, no vláda nedokáže pomenovať reálne hrozby ani na ne reagovať. Vyhlásila to strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá vyzvala vládu na zvolanie Bezpečnostnej rady SR. Poslanec za SaS Juraj Krúpa upozornil, že informácie od zahraničných partnerov a spojencov hovoria o tom, že zo Slovenska operujú jednotky GRU a koordinujú sabotážne útoky. Slovenská vláda však podľa neho nedokáže povedať, kto je reálnou hrozbou, čo hrozí a čo mieni robiť, keď sa niečo naozaj stane.
Vláda súčasne podľa Krúpu spochybňuje bezpečnostné ukotvenie Slovenska v EÚ a NATO. Liberáli preto prichádzajú s opatreniami na posilnenie bezpečnosti, obrany a odolnosti SR. Jedným z opatrení je reforma Slovenskej informačnej služby a jej rozdelenie na rozviedku a kontrarozviedku tak, ako to majú napríklad vo Francúzsku či Veľkej Británii.
SaS kritizuje aj symboly sovietskej minulosti
Krúpa pokladá za dôležité aj posilnenie schopnosti štátu reagovať na sabotážne a hybridné útoky. Rezort vnútra by podľa neho mal túto oblasť koordinovať prostredníctvom polície, úradov a strategickej komunikácie. Poslanec zdôraznil, že kupovať tanky a stíhačky nestačí. „Potrebujeme chodiť medzi ľudí a vysvetľovať, čo sa deje, aké sú dronové či balistické hrozby a ako sa na ne pripravujeme. Aj občania musia vedieť, ako takéto situácie zvládať,“ dodal Krúpa.
Poslanec ďalej kritizuje vládu za to, ako pristupuje k symbolom sovietskej minulosti. V tomto zmysle spomenul sochu sovietskeho maršala Ivana Koneva. „SaS bude po zmene vlády presadzovať odstránenie sochy. Konev pôjde dole. Urobíme pre to všetko,“ vyhlásil Krúpa. V sobotu 3. októbra odhalili v Údolí smrti v katastri obce Kružlová v okrese Svidník sochu maršala Ivana Koneva.
Liberáli kritizujú slovenskú diplomaciu
Ivan Novotný (SaS) zase upozornil na to, že slovenská diplomacia zlyhala pri nedávnych útokoch na lode v Rumunsku a Bulharsku. Pripomenul, že v pondelok bola pre útoky v rumunských vodách potopená loď a v utorok v Bulharsku ďalšie dve. „Videli sme odsúdenie týchto útokov zo strany predstaviteľov EÚ aj spojencov, no slovenská diplomacia mlčí,“ dodal Novotný.
Liberáli na to reagujú predložením uznesenia do zahraničného výboru, ktorým odsúdi útoky na lode krajín EÚ a NATO. SaS vyzýva vládu, aby podporila spoločné opatrenia na obnovenie slobody plavby. Zároveň budú od ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) žiadať vysvetlenie, prečo slovenská diplomacia mlčí.
Novotný súčasne podotkol, že Bezpečnostná rada SR takmer pol roka nezasadala. Počas tejto doby sa však podľa udiali viaceré vážne udalosti, ktoré zasiahli aj do bezpečnosti Slovenska. „Máme tu ruské drony pri hraniciach, ruskú strelu v Poľsku, útok na letisko v Lipsku, zmarený sabotážny útok v Haniske pri Prešove či útoky na plavidlá Rumunska a Bulharska,“ vymenoval Novotný.
Liberáli žiadajú Blanára aj prezidenta Petra Pellegriniho, aby sa Bezpečnostná rada SR týmito incidentmi zaoberala už budúci týždeň. Ak ide o riešenie bezpečnostných hrozieb, Pellegrini podľa Novotného nevyužíva svoje kompetencie. „Namiesto toho nahráva reels na sociálne siete o tom, že sa mu nepáčia otázky novinárov a absolútne zanedbáva spolu s vládou bezpečnosť SR,“ uzavrel Novotný.
Zdroj: SITA.sk - SaS varuje pred bezpečnostnými hrozbami. Vládu vyzýva na zvolanie Bezpečnostnej rady – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: bezpečnostná situácia bezpečnostná situácia na Slovensku Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS)
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