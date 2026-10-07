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07. októbra 2026
HC Sparta Praha prišla o milióny. Audit odhalil pochybenia dvoch už bývalých zamestnancov
Tagy: Audit Česká extraliga
Pri mužstve už nepracuje masér a kustód Hynek Svoboda, ktorý skončil pred týmto ročníkom. Jeho odchod súvisí s prípadom, ktorý klub interne rieši a v ktorom ide o milióny českých korún. Hokejový ...
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7.10.2026 (SITA.sk) - Pri mužstve už nepracuje masér a kustód Hynek Svoboda, ktorý skončil pred týmto ročníkom. Jeho odchod súvisí s prípadom, ktorý klub interne rieši a v ktorom ide o milióny českých korún.
Hokejový klub HC Sparta Praha zažíva nie práve najlepší vstup do novej sezóny, keď z ôsmich zápasov zvíťazil len v troch a patrí mu 9. miesto v tabuľke zo 14 tímov.
Okrem toho musí riešiť komplikácie aj mimo ľadu. Pri mužstve už nepracuje masér a kustód Hynek Svoboda, ktorý skončil pred týmto ročníkom.
Jeho odchod súvisí s prípadom, ktorý klub interne rieši a v ktorom ide o milióny českých korún. Ide o platby a nakladanie s výstrojom a hokejkami, čo majú na starosť práve kustódi.
Okrem neho sa vec údajne týka ešte jednej administratívnej pracovníčky klubu, ktorá sa zaoberala financiami v rámci účtovníctva.
Svoboda v realizačnom tíme skončil po 18 rokoch. Okrem toho pôsobil aj pri českej reprezentácii. Odvolali ho pre nezrovnalosti ohľadom nakladania s hráčskym výstrojom.
"V rámci bežnej prevádzkovej agendy sme identifikovali nezrovnalosti finančného charakteru súvisiace s hotovostnými platbami a nakladaním s hokejovým vybavením. Auditom bolo zistené, že došlo k porušeniu pracovných predpisov a osobnému zlyhaniu u celkom dvoch osôb, aktuálne už bývalých spolupracovníkov HC Sparta Praha. Aktuálne dochádza k čiastkovým zmenám v nastavení interných procesov tak, aby sme zamedzili podobným skutkom. Nemá to vplyv na vedenie a športové fungovanie klubu a ďalej to nebudeme komentovať," uviedol klub vo svojom vyhlásení.
Najbližšie si celok z hlavného mesta Česka zmeria sily na domácom ľade vo štvrtok 8. októbra s Kometou Brno. V kádri nie je žiaden slovenský hokejista, no nájdeme tam napríklad 22-ročného obrancu Nina Tomova z Bulharska.
Zdroj: SITA.sk - HC Sparta Praha prišla o milióny. Audit odhalil pochybenia dvoch už bývalých zamestnancov © SITA Všetky práva vyhradené.
Hokejový klub HC Sparta Praha zažíva nie práve najlepší vstup do novej sezóny, keď z ôsmich zápasov zvíťazil len v troch a patrí mu 9. miesto v tabuľke zo 14 tímov.
Okrem toho musí riešiť komplikácie aj mimo ľadu. Pri mužstve už nepracuje masér a kustód Hynek Svoboda, ktorý skončil pred týmto ročníkom.
Jeho odchod súvisí s prípadom, ktorý klub interne rieši a v ktorom ide o milióny českých korún. Ide o platby a nakladanie s výstrojom a hokejkami, čo majú na starosť práve kustódi.
Okrem neho sa vec údajne týka ešte jednej administratívnej pracovníčky klubu, ktorá sa zaoberala financiami v rámci účtovníctva.
Svoboda v realizačnom tíme skončil po 18 rokoch. Okrem toho pôsobil aj pri českej reprezentácii. Odvolali ho pre nezrovnalosti ohľadom nakladania s hráčskym výstrojom.
"V rámci bežnej prevádzkovej agendy sme identifikovali nezrovnalosti finančného charakteru súvisiace s hotovostnými platbami a nakladaním s hokejovým vybavením. Auditom bolo zistené, že došlo k porušeniu pracovných predpisov a osobnému zlyhaniu u celkom dvoch osôb, aktuálne už bývalých spolupracovníkov HC Sparta Praha. Aktuálne dochádza k čiastkovým zmenám v nastavení interných procesov tak, aby sme zamedzili podobným skutkom. Nemá to vplyv na vedenie a športové fungovanie klubu a ďalej to nebudeme komentovať," uviedol klub vo svojom vyhlásení.
Najbližšie si celok z hlavného mesta Česka zmeria sily na domácom ľade vo štvrtok 8. októbra s Kometou Brno. V kádri nie je žiaden slovenský hokejista, no nájdeme tam napríklad 22-ročného obrancu Nina Tomova z Bulharska.
Zdroj: SITA.sk - HC Sparta Praha prišla o milióny. Audit odhalil pochybenia dvoch už bývalých zamestnancov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Audit Česká extraliga
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