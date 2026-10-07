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 24hod.sk    Šport

07. októbra 2026

Prešovčania robili chyby, ale zabojovali a nakoniec remizovali v Chorvátsku – VIDEO



Tatran Prešov má prvý bod v novej sezóne v Európskej lige EHF. Slovenský hádzanársky majster Tatran Prešov si pripísal prvý bod v aktuálnom ročníku Európskej ligy EHF. Vo svojom druhom ...



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antl 676x429 7.10.2026 (SITA.sk) - Tatran Prešov má prvý bod v novej sezóne v Európskej lige EHF.


Slovenský hádzanársky majster Tatran Prešov si pripísal prvý bod v aktuálnom ročníku Európskej ligy EHF.

Vo svojom druhom vystúpení v D-skupine slovenský zástupca remizoval na palubovke chorvátskeho tímu MRK Sesvete Triglav Osiguranje po dramatickej koncovke 36:36.

Cenný bod


V poslednej minúte Tatran prehrával o jeden gól 35:36, ale z poslednej akcie zápasu sa hosťom napokon podarilo Josefom Hozmanom vyrovnať a z Chorvátska si vezú cenný bod.

Najlepším strelcom Tatrana aj celého zápasu bola pravá spojka Tim Jenko Bogdanič, ktorý zaznamenal osem presných zásahov. Sekundovali mu krídelníci Damián Mitaľ so siedmimi a Hozman so šiestimi presnými zásahmi.

https://www.instagram.com/p/DeK0w7lE9qg

Chyby, aj bojovnosť


"V prvom rade gratulácia našim chlapcom. Behali, bojovali, snažili sa, aj keď sa nám nedarilo. Naozaj sme nehrali dobre, to treba povedať. To je realita. Ale napriek štvorgólovému manku, ktoré sme na konci mali, sme dokázali remizovať. Ďakujem chlapcom za bojovnosť, nasadenie a ideme ďalej. Bod si treba vážiť z Európskej ligy vonku, nikde sa nehrá ľahko," vravel tréner Tatrana Prešov Radoslav Antl pre klubový web.

Paráda na konci


Slovinec Bogdanič svojho trénera doplnil: "Robili sme chyby, ale v posledných desiatich minútach sme nepriaznivý vývoj dokázali zmeniť. Na konci sme pekne odohrali posledný útok. Nakoniec je z toho získaný bod, na ktorom budeme, verím, vedieť stavať.“

Slovenský majster sa v D-skupine Európskej ligy EHF predstaví opäť o týždeň. V druhom domácom stretnutí tentoraz nastúpi proti švédskemu IK Sävehof. Duel sa v Tatran handball aréne odohrá v utorok 13. októbra so začiatkom o 20.45 h.



Zdroj: SITA.sk - Prešovčania robili chyby, ale zabojovali a nakoniec remizovali v Chorvátsku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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