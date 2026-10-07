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 24hod.sk    Šport

07. októbra 2026

Skvelá Chladoňová! Z cyklistických ME berie ďalší bronz, v časovke ju predstihli len dve Holanďanky – VIDEO


Tagy: Majstrovstvá Európy ME v cyklistike

Súčasťou stredajšej časovky bola aj ďalšia slovenská pretekárka Sofia Ungerová, ktorú s mankom 4:18 min na víťazku klasifikovali na 21. pozícii. Po piatkovom bronze v pretekoch žien do 23 rokov s ...



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chladonova 001 foto_sona nikova 676x450 7.10.2026 (SITA.sk) - Súčasťou stredajšej časovky bola aj ďalšia slovenská pretekárka Sofia Ungerová, ktorú s mankom 4:18 min na víťazku klasifikovali na 21. pozícii.


Po piatkovom bronze v pretekoch žien do 23 rokov s hromadným štartom na majstrovstvách Európy v cyklistike v Slovinsku získala 19-ročná slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová na tomto podujatí ďalšiu medailu. V stredu v časovke dosiahla tretí najlepší čas a vyjazdila si ďalší bronz.

"Viktória šla od úvodu výborne a bolo zjavné, že ak nespadne, alebo nepríde náhly zdravotný problém, bude len otázkou, ktorý cenný kov jej na krk zavesia," opísal preteky špecializovaný web cycling-info.sk.

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Lepší čas ako Slovenky dosiahli len dve Holanďanky. Na trati dlhej 22 km s viac ako dvojkilometrovým stúpaním Možjanca získala zlato 22-ročná Nienke Vinkeová, ktorá dosiahla o priepastných 37 sekúnd lepší čas ako jej krajanka Megan Arensová. Chladoňová za víťazkou zaostala o 43 sekúnd.

Na nedávnych majstrovstvách sveta v kanadskom Montreale bola Vinkeová v časovke strieborná a Chladoňová skončila štvrtá. Slovenka si v Kanade vyjazdila zlato v pretekoch s hromadným štartom.
Bola to veľmi náročná trať, celkom nezvyčajná na časovku. Myslím si však, že mi sedela. Snažila som dať do toho maximum, aj keď po zjazde som dostihla dve súperky a trochu sme sa tam motali, čo ma možno stálo nejaké sekundy. Súperky boli lepšie, s tretím miestom som však veľmi spokojná.

Viktória Chladoňová, zdroj SZC



Súčasťou stredajšej časovky bola aj ďalšia slovenská pretekárka Sofia Ungerová, ktorú s mankom 4:18 min na víťazku klasifikovali na 21. pozícii.

 


Zdroj: SITA.sk - Skvelá Chladoňová! Z cyklistických ME berie ďalší bronz, v časovke ju predstihli len dve Holanďanky – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Majstrovstvá Európy ME v cyklistike
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